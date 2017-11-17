Леонид Нерсисян, , 00:08 — REGNUM

Чем сильнее приближается уже давно затянувшийся момент подписания Государственной программы вооружений на период с 2018 по 2027 год (ГПВ-2027), тем больше новостей, информационных «вбросов» разного качества и спекуляций о ней становится. Последние данные о новой ГПВ были обнародованы вице-премьером России Дмитрием Рогозиным, а достаточно подробную информацию со ссылкой на анонимные источники в оборонно-промышленном комплексе (ОПК) и Министерстве обороны опубликовало издание «Коммерсантъ». Кроме того, по данным издания, в период с 20 по 23 ноября пройдут совещания Владимира Путина с представителями предприятий ОПК и руководством Министерства обороны России, где и будут окончательно согласованы параметры ГПВ-2027 (с подписанием уже в декабре 2017 года), оцениваемую в 19 трлн рублей (ещё 1 трлн может быть выделен на строительство инфраструктуры для закупленной техники). Посмотрим, что известно о новой ГПВ к сегодняшнему дню и есть ли в ней проблемы.

Стратегические ядерные силы продолжат развиваться

Естественно, финансирование перевооружения стратегических ядерных сил России останется на высоком уровне, так как именно они отвечают за гарантированное мирное существование страны. Согласно имеющейся информации Ракетные войска стратегического назначения начнут получать новые мобильные твердотопливные межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) «Рубеж» и жидкостные тяжёлые шахтные МБР РС-28 «Сармат», а также боевые железнодорожные ракетные комплексы «Баргузин». Более ожидаемая и «плановая» работа — замена к 2026 году всех МБР «Тополь» на более современные РС-24 «Ярс» (перевооружение идёт высокими темпами все последние годы).

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Что касается морского компонента ядерной триады, то здесь имеются вопросы. Согласно вышеуказанной публикации, в ГПВ войдут и перспективные подлодки пятого поколения «Хаски», причём с некой жидкостной баллистической ракетой подводных лодок (БРПЛ). Стоит отметить, что ранее в СМИ и в заявлениях официальных лиц «Хаски» упоминалась как многоцелевая атомная подводная лодка — носитель крылатых ракет «Калибр» и перспективных гиперзвуковых противокорабельных ракет «Циркон». Были намёки и на универсальность подлодки — возможность использовать её как носитель стратегического оружия (БРПЛ), но такая возможность вызывает большие сомнения, особенно на фоне недавнего заявления начальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерия Герасимова о начале работ по созданию модернизированного подводного ракетоносца проекта 955Б «Борей-Б», которые, вероятно, и окажутся заложены в период после 2020 года (к тому моменту должна быть достроена серия из пяти субмарин проекта «Борей-А»). С высочайшей долей вероятности, эти подлодки, как и предшественники, будут нести по 16 твердотопливных БРПЛ Р-30 «Булава». Что же касается «Хаски», то согласно заявлению заместителя главкома ВМФ России, вице-адмирала Виктора Бурсука, головная лодка должна быть заложена в 2023—2024 году. Конечно, это очень оптимистичные планы, учитывая невысокие темпы строительства тех же многоцелевых подлодок проекта 855М «Ясень-М» (в разной степени готовности находятся шесть подлодок). Да и невысокое финансирование ВМФ в новой ГПВ-2027 вряд ли поспособствует производству большой серии таких кораблей в наступающую «десятилетку», вероятнее всего, будет завершена разработка и ближе к 2027 году будут заложены первые корабли нового типа. Что же касается новости о жидкостных БРПЛ — то имеется очень небольшая вероятность того, что будет принято решение использовать на перспективных стратегических подлодках развитие БРПЛР-29РМУ2.1 «Лайнер», разработки ГРЦ им. Макеева. Возможно именно от представителей этой компании и исходят слухи о новой ракете — очевидно, что ГРЦ было очень не против потеснить не самую удачную «Булаву». Однако для ВМФ России такой подход не будет оптимален, особенно при ограниченном бюджете. На сегодняшний день флоту нужна максимальная унификация — один тип стратегической подводной лодки с одним типом БРЛП для неё.

С другой стороны, примерно год назад, появилась информация о разработке новой твердотопливной БРПЛ на замену «Булаве», и опять-таки силами ГРЦ им. Макеева, причём речь шла о её установке как на «Бореи», так и на перспективные стратегические подлодки. Таким образом, до конца разобраться с имеющимся раскладом пока трудно, вероятно, из-за отсутствия ясности у самого Министерства обороны России и, соответственно, разработчиков.

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Что касается стратегической авиации, то здесь будут реализованы планы по восстановлению производства бомбардировщиков Ту-160М2 «Белый лебедь» в глубоко модернизированном облике. Также будет вестись научно-исследовательская работа по перспективному авиационному комплексу дальней авиации (ПАК ДА), но вряд ли стоит ожидать большого финансирования этой программы на фоне недостатка средств, да и большой спешки в этой сфере нет, с учётом старта производства обновлённых Ту-160. Продолжат в плановом порядке модернизировать и дальние бомбардировщики Ту-22М3.

Военное кораблестроение: мечты об авианосце и эсминце океанской зоны нереализуемы

Судя по всему, больше всего в ГПВ-2027 будет сокращено финансирование Военно-морского флота. Если в рамках предыдущего ГПВ-2020 флот получил 4,7 трлн рублей, то теперь речь пойдёт о сумме не более 3 трлн (вероятнее всего 2,6 трлн). Шаг вполне оправданный, учитывая проблемы с освоением выделенной в прошлый раз суммой — многие из заложенных кораблей (в особенности это касается фрегатов) не построены вовремя по разным причинам (разрыв ВТС с Украиной и ЕС, неготовность интегрированных систем ПВО и т.п.). Таким образом сделан акцент на достройку уже заложенных малых ракетных кораблей, корветов и фрегатов, а также дальнейшее производство атомных и дизель-электрических подводных лодок.

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Разработка и производство таких амбициозных проектов как эсминец океанской зоны или авианосец явно не вписываются в вышеуказанный бюджет, да и промышленность к таким кораблям не готова.

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Пока остаётся открытым вопрос и с универсальными десантными кораблями («вертолётоносцами») российского производства — ранее звучали официальные заявления об их включении в новую ГПВ. Однако пока неясен точный проект кораблей их количество.

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Сухопутные войска и ВДВ получат серьёзную надбавку

В ГПВ-2020 на перевооружение Сухопутных и Воздушно-десантных войска пошла малая доля средств — всего 2,6 трлн. На этот раз, согласно имеющимся данным, они получат сумму не менее 4 трлн, что позволит не только модернизировать технику, но и закупать изделия нового поколения — танки Т-14 на базе тяжелой гусеничной платформы «Армата», боевые машины пехоты (БМП) на базе средней гусеничной платформы «Курганец-25», колёсные бронетранспортёры на базе платформы «Бумеранг» и т.п. Также есть информация о разработке новой линейки средств войсковой противовоздушной обороны (ПВО) под шифром «Стандарт». Должны получать развитие и системы управления боем на различных уровнях. И, конечно же, продолжатся работы над новыми беспилотными летательными аппаратами с целью нагнать серьёзное отставание в этой области.

ПВО и авиация продолжат усиливаться

Финансирование воздушно-космической обороны и военной авиации (кроме вертолётов — на них выделят меньше средств), по-видимому, останется на том же уровне. Будут продолжены закупки отлично зарекомендовавших себя самолётов — истребителей Су-30СМ и Су-35С, фронтовых бомбардировщиков Су-34. С 2019 года войска начнут получать истребители пятого поколения Су-57, пока в неясном количестве (видимо, это будет зависеть от темпов разработки двигателя второго этапа). Ко всему прочему, есть информация о включении в ГПВ-2027 заказа на 24 лёгких истребителя МиГ-35. Учитывая достаточно отсталую компоновку машины в том, что касается бортового радиоэлектронного оборудования (отсутствие обещанного ранее радиолокатора с активной фазированной антенной решёткой) и немалую при этом стоимость, закупка столь небольшой партии самолётов выглядит не очень рациональной, так как вызовет больше проблем, чем пользы.

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Что же касается средств ПВО — то, судя по всему, продолжится закупка зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400, вполне вероятно, что в начале-середине 2020-х годов начнут поступать в войска и системы противоракетной обороны (ПРО) С-500. Также ожидается поступление в войска ЗРК «Бук-М3» и С-350. Есть и интересные вопросы — судьба новой системы стратегической ПРО А-235 «Нудоль». Секретность этой программы не позволяет делать о ней никаких предметных прогнозов. Что касается спутниковой группировки — то ожидается запуск нескольких новейших спутников оптико-электронной разведки «Раздан», а также дальнейшее развёртывание спутников Единой космической системы обнаружения и боевого управления (ЕКСОиБУ) «Тундра».

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В целом ГПВ-2027 может быть более сбалансированной, чем предшественник

Несмотря на примерно одинаковое финансирование, ГПВ-2027 окажется более сбалансированной, нежели предшествующая ГПВ-2020. Во многом это достигается за счёт большего акцента на перевооружение сухопутных войск, что больше отвечает имеющимся у России вызовам, нежели наращивание надводного флота. Для достижения максимального эффекта от вложенных средств необходимо действовать в направлении максимальной унификации военной техники, отказа от разнотипных изделий одного назначения (как, например, две стратегические подлодки с разными БРПЛ и т.п.), а также отказа от концепции нерыночной поддержки предприятий ненужными армии заказами (как в случае с партией из 24-х истребителей МиГ-35).