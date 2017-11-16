Григорий Михайлов, , 13:32 — REGNUM

Ноябрь 1941 года под Москвой выдался неожиданно жарким — на подступах к столице развернулись ожесточенный бои. Немецкие войска изо всех сил рвались к городу, советские — стремились их остановить.

В тот момент судьба Москвы висела на волоске. Захват столицы мог сыграть значительную роль — контроль над главным городом СССР позволял гитлеровской Германии не только перерезать часть коммуникаций страны и захватить промышленные объекты, но и нанести ощутимый удар по моральному духу населения.

Реализовывая план операции «Тайфун», немецкие части окружили советские войска под Вязьмой, захватили Юхнов, Калинин, Можайск. Сил для обороны столицы не хватало, советское командование бросало в бой все доступные части, включая курсантов, части НКВД, милицию и ополчение.

Их задача состояла в том, чтобы задержать войска противника на максимально возможное время, позволяя командованию уплотнить оборону и подтянуть к Москве подкрепления с Дальнего Востока.

16 ноября после передышки и пополнения немецкие войска вновь пошли вперед. Две дивизии вермахта попытались пробить советскую оборону в восьми километрах от Волоколамска, у разъезда Дубосеково.

В историю тот бой вошел как подвиг 28 панфиловцев.

Оборону под Волоколамском держала 316-я стрелковая дивизия, ныне известная как «Панфиловская». Военная часть была сформирована после начала войны из Казахстана и Киргизии. Командовал дивизией военный комиссар Киргизской ССР генерал-майор Иван Панфилов. Среди бойцов были представители 37 национальностей — русские, казахи, киргизы, украинцы, узбеки, дунгане и пр.

Против дивизии немцы сосредоточили более 350 танков.16 ноября 1941 года более 50 из них устремилось на позиции 1075-го стрелкового полка. Как сообщал батальонный комиссар, противопоставить танкам полк мог лишь одну противотанковую пушку. Также на вооружении бойцов для борьбы с бронетехникой имелись противотанковые ружья и гранаты, обладавшие невысокой эффективностью.

В ходе боя немецкие подразделения смогли окружить отдельные части дивизии. Солдаты не сдались и приняли бой.

«…Две стрелковые роты при атаке на них танков противника не дрогнули и не отошли с занимаемых рубежей. В неравном бою личный состав рот полностью погиб», — сообщал особый отдел НКВД Западного фронта.

За четыре часа бойцы уничтожили 18 вражеских танков и несколько сотен солдат противника.

Последующие дни дивизия несла тяжелые потери и постепенно отступала, но своим отчаянным сопротивлением смогла выиграть главное — время. Планы наступления немецких войск на Москву вдоль Волоколамского шоссе были сорваны. 18 декабря командир дивизии Иван Панфилов погиб от осколка минометной мины.

Противник Панфилова — немецкий генерал-полковник Эрих Гепнер, командовавший 4-й танковой группой, в донесении руководству так охарактеризовал Панфиловскую дивизию:

«Дикая дивизия, воюющая в нарушение всех уставов и правил ведения боя, солдаты которой не сдаются в плен, чрезвычайно фанатичны и не боятся смерти».

Наступление фашистских войск продолжалось до начала декабря. 5 декабря 1941 года советские войска начали контрнаступление, в ходе которого нанесли вермахту поражение и отбросили противника на 100−250 км.

Награда нашла героя

Стараниями военных корреспондентов героическая оборона под Волоколамском стала известна всей стране. История о героической гибели 28 панфиловцев стала символом массового мужества, отваги и самопожертвования, спасшего Москву.

В июле 1942 года было решено «присвоить звание Героя Советского Союза 28 бойцам, командирам и политработникам 1075-го стрелкового полка 8-й гвардейской имени Панфилова стрелковой дивизии за образцовое выполнение боевых заданий командования…«

Уже позже возникли споры о точности описания боев. В наиболее распространенной версии событий обнаружились нестыковки.

В последние годы участники бурных дискуссий, приобретших политическую окраску, едва «не выплеснули ребенка вместе с водой». Эмоциональные споры относительно точности цифр и формулировок оттягивали внимание от гораздо более важного — от самого подвига, совершенного под Москвой.

В спорах размывалась память о подвиге, который на пределе сил совершили сотни тысяч солдат Советской армии, сумевших не впустить сильного и опасного врага в столицу.

Чтобы помнили

Спустя некоторое время споры стихли, неравнодушные граждане переключились на другие темы. История о подвиге осталась.

Панфиловская дивизия по-прежнему существует. Ее имя носит войсковая часть № 02626 Вооруженных сил Киргизии, расквартированная неподалеку от Бишкека.

В 2015 году в Москве был установлен памятник Герою Советского Союза — бойцу из Киргизии Дуйшенкулу Шопокову, который в бою под Москвой «первым принял на себя атаку фашистов, когда немцы, окружив его, предлагали сдаться, и в упор убил двух фашистов и от пули третьего фашиста героически погиб».

Надо отметить, что и в Казахстане, и в Киргизии, из числа жителей которых была сформирована Панфиловская дивизия, память о подвиге бойцов по-прежнему свято чтут и оберегают.

Память о панфиловцах не стерлась.

В последние годы и в Бишкеке и в Алма-Ате акция «Бессмертный полк» собирает все больше участников. Мероприятие получается не только массовым, но и неожиданно теплым и душевным.

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Победа под Москвой, равно как и победа в Великой Отечественной войне, состояла из сотен тысяч подвигов, больших и малых. Подвигов, большая часть которых так и не стала известна широкой публике, но от этого не менее ценных. Подвигов, совершенных на фронте и в тылу. В море, воздухе, на суше.

Наши деды прошли сквозь огонь, заплатили огромную цену и смогли победить.

Вечная память героям.

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