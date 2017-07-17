Александр Шпунт, , 19:13 — REGNUM

Прокуратура США в конце прошлой недели объявила, что возбуждает судебное преследование более 400 специалистов — врачей, провизоров, фармацевтов по обвинению в медицинском мошенничестве. На время расследования почти 280 поставщикам медицинских услуг запрещаются участвовать в федеральных программах здравоохранения, а для части из них приостанавливается лицензия на деятельность.

Генеральный прокурор Джефф Сешнс на специальном брифинге объявил об этом расследовании, назвав выявленную ситуацию «крупнейшим медицинским мошенничеством в американской истории»,

«…Дело касается врачей, медсестер и фармацевтов, которые решили нарушить свои клятвы и поставили собственную жадность выше своих пациентов…» — с несвойственной для таких брифингов эмоциональностью обрисовал ситуацию генпрокурор Сешнс.

Прокуроры приводили примеры, от которых пробирало даже видавших все репортеров криминальных новостей вашингтонских изданий.

Так, крупнейший реабилитационный центр в Флориде привлекал наркоманов подарочными картами и бесплатными посещениями стриптиз-клубов, что привело к фальшивым программам реабилитации для таких «пациентов» в размере $58 миллионов — никто из «пациентов» реабилитацию не проходил, а заранее расписывался в документах медицинского центра.

Прокуроры заявили, что более 120 человек из списка обвиняются в наиболее тяжкой форме медицинских преступлений в США — незаконном прописывании и распространении наркотических обезболивающих. Формально легальных, изготовленных на фабриках концернов с мировым именем.

Такие опиоиды, отпускаемые по рецепту, по оценкам экспертов, стоят за самой смертельной эпидемией передозировки наркотиков в истории США.

Более 52 000 американцев умерли от передозировок в 2015 году, 59 000 в 2016 году — рекорд ‑ и эксперты считают, что число продолжает расти.

«В некоторых случаях [во время проверок] мы обнаруживали целые комнаты ожидания приема врачей, набитые наркозависимыми, ожидающими этих рецептов [на легальные опиаты]… Для них это смертный приговор, простой и незамысловатый» — заявил несколько ранее исполняющий обязанности директора ФБР Эндрю Маккейб, рассказывая о расследовании ФБР, позволившем прокуратуре возбудить уголовные дела.

В центре скандала — два препарата, оксиконтин и викодин.

Последний довольно хорошо известен в России — хотя никогда не продавался и не назначался врачами. Именно его жертвой был гениальный врач-диагност — главный герой знаменитого телесериала «Доктор Хаус».

Оба препарата известны уже очень давно (оксиконтин — так вообще со времен первой мировой войны), изучены вдоль и поперек и за многие десятилетия на службе медицины спасли и облегчили страдания миллионам пациентов.

Так что фармацевтические гиганты — а правами на оксиконтин обладает концерн «Пердью», принадлежащий семье Саклер, а викодин под разными названиями производит с десяток мировых корпораций — ничего сами не синтезировали.

Они изобрели то, что куда прибыльней любой самой замысловатой химической формулы.

Они изобрели ложь. Ложь о том, что оксиконтин и викодин не вызывают привыкания. И вложили в свое изобретение огромные средства.

Корпорациям через широчайшую программу пропаганды и «независимых» исследований удалось убедить медицинское сообщество США в том, что оксиконтин и викодин могут унять боль, но не вызывают привыкания.

Медицинское сообщество Америки не слишком утруждало себя сомнениями, как видно из примера флоридской «реабилитационной клиники». Доктора активно выписывали эти и подобные им «лекарства» для бедных и пожилых людей и выставляли счет федеральному правительству.

А кто лучше и регулярней принимает лекарства, чем зависимый от него? Ни одного приема не пропустит…

Вторая категория, попавшая в зависимость — напротив, люди среднего достатка и с хорошим образованием. На них, как и на добросовестных врачей, влияние оказала массированная скрытая кампания лоббирования таких препаратов производителями. Бедняки журналов не читают, отчетов не листают…

По данным Центра по борьбе с болезнями, наибольшее влияние такая лоббистская кампания оказала на белых пожилых образованных граждан США с доходом от 20 000 до 50 000 долларов.

В итоге продажа оксиконтина и викодина достигла масштабов продажи жевательной резинки. Только в одном штате, Западной Вирджинии, в период с 2007 по 2012 год было продано 780 000 000 таблеток этих двух препаратов — при том, что населения там меньше двух миллионов человек.

Хотя в США существуют федеральные правила, которые требуют, чтобы распространители лекарств и фармацевты сообщали о ненормальных заказах контролируемых лекарств, — кто же откажется продать подольше, да еще и с гарантированным государственным финансированием? Да и кто сказал, что миллиард таблеток на два миллиона жителей это «ненормально»? Это как посмотреть.

Фактически это была опиоидная афера, которая существовала в течение по меньшей мере десяти лет и никем не обнаруживалась до тех пор, пока эпидемия смертей не перешагнула размер полусотни тысяч человек в год.

Впрочем, и сегодня обвинение выдвинуто только медицинскому персоналу. Воротилы фармацевтического бизнеса спокойно взирают на происходящее со стороны.

За эти десять лет одна только семья Саклер нарастила состояние до $14 млрд. А это уже не просто деньги, деньги в таких размерах — это власть.