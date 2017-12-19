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Интервенции от «лукавого»: зачем крестьян кормят невыполнимыми обещаниями

Экономика

Когда продовольствие на хлебном фронте действительно способно стать оружием

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Интервенции от «лукавого»: зачем крестьян кормят невыполнимыми обещаниями
Светлана Шаповалова © ИА REGNUM
Алтайские аграрии теперь не могут позволить себе новых комбайнов

Светлана Шаповалова, 19 декабря 2017, 09:01 — REGNUM  

До нового года осталось менее двух недель. Кто-то живет в предвкушении праздника, а кто-то в ожидании неминуемого банкротства подсчитывает убытки от рухнувших цен на зерно нового урожая. К примеру, алтайским аграриям, которые намолотили более 5 миллионов тонн зерна, до конца января 2018 года предстоит вернуть банкам более 2 миллиардов взятых под урожай кредитов. Но цена зерновых в этом году по-прежнему держится ниже себестоимости, а значит, их финансовый крах весьма плачевно отразится на будущей посевной кампании, на экономике в целом.

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Есть в этой картине и другие персонажи. Назовём их «забалтыватели». К ним можно причислить тех мужей государевых, которые в сложившейся ситуации уверяют, мол, всё хорошо, и который месяц намекают, что долгожданные зерновые интервенции вот-вот начнутся.

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Страда деревенская
Светлана Шаповалова © ИА REGNUM
Страда деревенская

Напомним, первый замглавы Минсельхоза РФ Джамбулат Хатуов еще в ходе выставки «Золотая осень» упомянул, что закупочные интервенции могут запустить в декабре.

«Мы не исключаем, что в декабре в нескольких регионах Российской Федерации мы проведем интервенции для поддержания тех цен, которые должны удовлетворять наших производителей», — цитировал его слова «Агроинвестор». Потом сроки обещанного перекочевали на будущий год…

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Сейчас уже многие поняли: «вот-вот» госзакупки точно не начнутся. И тому есть как минимум две причины. В первых, «Объединённая зерновая компания» (ОЗК), которой поручили быть госагентом по проведению товарных и закупочных интервенций на рынке зерна, находится в стадии приватизации. Напомним, изначально единственным акционером этого вертикально интегрированного холдинга по управлению всеми производственными циклами движения зерна было государство в лице Росимущества. Но в 2012 году, в результате допэмиссии, его доля сократилась до 50% плюс 1 акции. Сейчас это прибыльная компания с миллиардными доходами. Возиться с «закромами родины» ей, по всей видимости, не хочется. Ведь это означает покупать зерно задорого, когда все скупают задешево, и демпинговать, когда цена зерновых устремляется вверх.

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Уборка овса на Алтае
Светлана Шаповалова © ИА REGNUM
Уборка овса на Алтае

«Предполагается, что группа «Сумма» выкупит оставшийся госпакет акций в ходе приватизации ОЗК в 2017—2018 годах», — эту информацию с официального сайта ОЗК подтвердил недавно и вице-премьер Аркадий Дворкович. Также он говорил, что план приватизации на 2017—2019 годы предусматривает прекращение участия РФ в уставном капитале ОЗК.

Во-вторых, если даже интервенциям дадут зелёный свет (возможно, их проведением займется какая-то другая компания), необходимо освободить заполненные под завязку элеваторные мощности. К примеру, в Новосибирской области, где хранится 423 тысячи тонн зерна интервенционного фонда, хранят даже урожай 2009 года (!). Не лучше ситуация и в Алтайском крае, где хранится 217 тысяч тонн государственного запаса разных лет. Между тем ОЗК до сих пор не рассчиталась за хранение зерна, так как ей самой государство задолжало около 2 миллиардов рублей. Так что, скорее всего, планируемые порядка 3 миллиардов субсидий на перевозку зерна до портов уже «заточены» под единственного «агрария» — ОЗК.

Поэтому слова, в очередной раз повторенные Аркадием Дворковичем в ходе вчерашней пресс-конференции «стимулирование экспорта зерна с экономической точки зрения выгоднее проведения интервенций», — можно воспринимать не иначе как очередное «забалтывание».

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Страда деревенская
Светлана Шаповалова © ИА REGNUM
Страда деревенская

Напомним, в конце октября Минсельхоз опубликовал проект постановления правительства, согласно которому РЖД могут получить субсидии в размере 2,99 миллиарда рублей на перевозку 3,2 миллиона тонн зерна из 13 российских регионов к южным, северо-западным и дальневосточным портам до конца июня 2018 года.

Понятно, что крестьян эта мера никак не спасёт. Другой вопрос — спасёт ли государство?

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Ведь вместо решения проблем зернового рынка мы опять видим все то же «забалтывание».

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Алтайский комбайнёр
Светлана Шаповалова © ИА REGNUM
Алтайский комбайнёр

«Россия на данный момент практически полностью обеспечила себя продовольствием, за исключением отдельных продуктов», —заявил Дворкович, выступая на шестой Российско-киргизской межрегиональной конференции. Но даже поверхностное ознакомление со списком владельцев крупнейших агрохолдингов вызывает вполне резонный вопрос — а точно Россия себя обеспечила?

Ведь, как известно, большинство зарубежных игроков рынка агарных угодий — настоящие иностранцы, а не вышедшие из офшоров «дочки» предприятий отечественных олигархов. По данным консалтинговой фирмы BEFL, 27 компаний владеют в России наделами, превышающими 50 000 га каждый.

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Полевой обед алтайских хлеборобов
Светлана Шаповалова © ИА REGNUM
Полевой обед алтайских хлеборобов

Чтобы было проще понять, что речь действительно идёт о подрыве продовольственной безопасности, — небольшой экскурс в историю. В 1974-м был рекордный урожай зерновых культур во всем мире, но все же запас зерна уменьшился до 25 миллионов метрических тонн, рассчитанных на 37 дней. В 1975 году после исключительно больших урожаев зерна там, по оценкам, уже оставался лишь 27-дневный запас. Проблема состояла в том, что зерно было, но оно принадлежало горстке гигантских американских торговых зерновых компаний. Председатель сенатского комитета по питанию и потребностям человека Джордж Мак Говерн заявлял в то время:

«Частные торговцы ведут бизнес, чтобы превращать в прибыль инвестиции как можно быстрее… В действительности, запас в частных руках вообще не является запасом» (Из книги У.Ф. Энгдаля «Семена разрушения»).

Это и было тем моментом, который имел в виду госсекретарь Генри Киссинджер, когда говорил о продовольствии как оружии. Как мы помним, реальное истощение мировых запасов продовольствия вызвало в 1974 году созыв Всемирной продовольственной конференции ООН в Риме.

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Зерновые
Светлана Шаповалова © ИА REGNUM
Зерновые

Что мы видим сейчас? Пока одних кормят невыполнимыми обещаниями, другим позволено скупать за бесценок дешёвое зерно. Политика государства в пользу горстки гигантских торговых компаний способна вновь подтолкнуть мир к похожему кризису.

Читайте ранее в этом сюжете: За хлебным фронтом: к чему приведёт падение цен на урожай?

regnum author Светлана Шаповалова
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На хлебном фронте

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