Дмитрий Буянов, , 09:14 — REGNUM

Говоря о хаосе 90-х годов в России, мы вспоминаем предательство КПСС — «народных вождей», пожелавших стать крупными бизнесменами; разграбление страны отечественным и иностранным капиталом; разруху, сжатие производства и «социалки», господство криминала и иные, весьма «материальные» и ощутимые беды. Однако параллельно с катастрофой очевидной, которую можно назвать экономико-социальной, произошло нечто не менее серьезное, нечто, дающее знать о себе сейчас и грозящее нашей стране новой катастрофой.

После Перестройки в российской политике не осталось никого, реально отстаивающего интересы просто человека. Понятно, что замкнувшая на себя всю власть КПСС превратилась в нынешних господ-бизнесменов — такова судьба любой партии, отгородившейся от народа и ставшей новой элитой. Однако даже в самые темные времена в России существовал иной слой людей — представители «высших слоев», несогласные со своим положением, употреблявшие все свои возможности на благо народа, на его просвещение. Их называли «интеллигенцией».

Хуже или лучше, но они пробивались к народу, пытались поднять его на борьбу за свободу и достойную (не только в материальном плане) жизнь. Они старались сами соответствовать идеалу нового, свободного и нравственного человека. Конечно, не все интеллигенты шли до конца: страх потерять свое высокое положение зачастую пересиливал. Но верных делу людей всё же осталось достаточно, чтобы совершить три революции, изменившие ХХ век (1905 года, февральскую и октябрьскую 1917-го) — тот же Ленин, отстаивавший власть Советов Рабочих и Солдат, сам был отнюдь не из рабочего класса.

Что же мы видим теперь? Есть ли в современной России сколь-нибудь заметный слой людей, обращающихся к народу, объясняющих его положение, призывающих его на отстаивание собственных интересов? Конечно, власть имущие стараются не «раскачивать лодку» слишком сильно — им нужно сохранить свое господство — и время от времени обращают свой взор на сферы и регионы, в которых «низы» притесняют уж слишком сильно. Но это — плохое утешение для рядового гражданина, которого начинают обирать просто чуть медленнее и менее откровенно.

Так что же это за неведомый для сегодняшней России слой — интеллигенция? Почему нужно говорить об его отсутствии, когда в СМИ все еще можно прочитать откровения каких-то медийных персон, заявляющих о себе как новой «интеллигенции» (либералов) и даже как-то выступающих «против власти»? Как связано ее отсутствие и возможность вывести Россию из катастрофического пике? Ответить на это проще всего, обратившись к реальным примерам из прошлого — а именно, к одному из ярчайших русских интеллигентов, Николаю Гавриловичу Чернышевскому.

Российская интеллигенция вообще зародилась из живого чувства, рожденного встречей представителя «высших слоев» с бытом простого народа: «когда Радищев рукавом камзола отер слезу, увидев сироту». Шок от увиденной картины заставил первых интеллигентов — тогда еще дворян — разобраться в том, как на самом деле устроена жизнь и на чем в реальности держится их господство как класса.

К этому этапу относится знаменитый спор западников и славянофилов, ныне понимаемый крайне превратно. И те, и другие мечтали о некоей утопии, идеальной системе, в которой все люди будут жить в братстве и счастье. Обе стороны поначалу плохо изучили реальное положение вещей, и потому их, вообще говоря, фантазии оказались весьма различны: западники считали, что к земле обетованной ближе находится Запад, славянофилы же хотели, чтобы к их идеалу ближе находилась Россия (конечно, не современная им — против которой выступали обе стороны — и некая потерянная, древняя). К этому различию добавлялась разница в философских предпочтениях: одни больше любили Гегеля, другие — Шлегеля.

Конец иллюзиям (а вместе с тем — и противоречиям) положило ознакомление, с одной стороны, с реальной жизнью западных стран (у Герцена), с другой — с реальной историей России (у Хомякова). Оказалось, что идеала нет ни там, ни там, и что он лежит в будущем. Стало понятно также, что нашей стране надо изменяться — но не по западному капиталистическому пути, пришедшему в тупик, к предательству интересов народных масс и господству буржуазии, а по какому-то особому.

Более-менее внятные философские очертания «особого» пути впервые дал Белинский: развитие каждого человека (а не экономики, что мы видим при капитализме) как главная цель прогресса; коллективизм, не подавляющий личность, а позволяющей ей раскрыться, замена принципа конкуренции — общими сознательными усилиями в борьбе с природной стихией и т. д. Человеком, впервые попытавшимся перенести эти теоретические, философские принципы на реальную жизнь, искавшим прочные основания для будущего «рая на земле» и объявившим о необходимости практической борьбы за улучшение мира, стал Чернышевский.

Рассматривать Чернышевского как простого философа-утописта — в корне не верно. Он действительно мало нового добавил к образу «идеала», его литературные качества не вызывают особого восхищения, философские открытия — сомнительны. Тем не менее, имя Чернышевского прогремело не только на всю Россию, но и на весь мир — его авторитет за границей был не многим меньше, чем у жившего в те годы Карла Маркса. Более того, сам Маркс выучил русский для того, чтобы читать труды Чернышевского.

Разгадка этого парадокса проста: Чернышевский перешел от мечтаний (далеких от жизни) — к делу. Его главное достижение — даже не роман «Что делать?» (который, впрочем, тоже пробудил многих будущих революционеров, в том числе и Ленина, написавшего одноименную работу), а работы по экономике (которые и превозносил Маркс). Чернышевский перенес идеал интеллигенции с небес на землю.

Чернышевский, изучив современное ему российское общество, пришел к идее непримиримой борьбы народа с господствующими классами — в данном случае, крестьян с помещиками. Главной задачей интеллигенции в этом случае становился не поиск компромисса между богатыми и бедными, господами и крепостными — а организация простого народа на борьбу за новое общество.

По этой причине, Чернышевский стал одним из главных противников либерализма в нашей стране — чем заразил и многих других революционеров, в том числе Ленина. Он видел, что либералы выступают как проводники интересов не трудового народа (крестьянства), а нарождающегося класса буржуазии (бизнесменов, будущих капиталистов) — как и крестьяне, подавляемого помещиками, но, как и помещики, враждебного крестьянству. Буржуа, по большому счету, хотели просто занять место помещиков — и передача власти в руки большинства народа не входила в их планы.

Вся последующая история подтвердила правильность этого наблюдения. В начале ХХ века либералы даже выступали против всеобщего избирательного права. Сейчас — они «обслуживают» конфликт одной части элиты с другой, отделяют себя от простого народа в «креативный класс», «дельфинов», «норковых революционеров» — и обращаются к широким массам только постольку, поскольку им нужна протестная энергия для смены одних господ другими, близкими к ним. Тема смены общественной формации, переделки экономической или властной системы — полностью ими игнорируется. Власть, перешедшая в руки простого народа — их главный ночной кошмар.

Будучи реалистом, Чернышевский понимал, что нельзя совмещать революционную борьбу за интересы народа — и наслаждение всеми привилегиями, которое дает его высокое социальное положение. Он вел аскетический образ жизни, полностью посвящал себя революции. Когда в «Что делать?» Рахметов спит на гвоздях, готовя себя к пыткам, — это не просто фраза. Чернышевский говорил: «Я борюсь за свободу, но я не хочу свободы для себя, чтобы не подумали, что я борюсь из корыстных целей».

Его нравственный авторитет был не меньше, чем его заслуги как экономиста или мыслителя. Правительство так боялось влияния Чернышевского, что вынуждено было пойти на грубые фальсификации — лишь бы отправить его подальше в Сибирь, на каторгу. Жандармы, охранявшие его, говорили: «Нам поручено везти преступника, а мы везем святого».

Характерно, что, когда русские богословы вроде Бухарева называли «Что делать?» книгой, христианской по духу, — сторонники правящего класса клеймили Чернышевского «нигилистом» и «развратником». Поводом для этого послужило то, что в романе описывался, по сути, гражданский брак. Чернышевский утверждал, что главным в отношениях мужчины и женщины является любовь, а не вопросы имущества или порядки общества. Он считал ревность — последним делом: если любви больше нет, то супруги должны разойтись — альтернативой этому является измена и жизнь во лжи. Как обычно, критиковавшие революционера за «половую распущенность» чиновники и офицеры сами оказывались главными распутниками. Реальные же отношения Чернышевского с женой стали для последующих поколений примером самой чистейшей, высокой и человечной любви.

Личность Чернышевского — какой она предстала взгляду современников — лучше всего просуммировал его друг Некрасов в посвященном революционеру стихотворении:

«Его еще покамест не распяли,

Но час придет — он будет на кресте;

Его послал бог Гнева и Печали

Рабам земли напомнить о Христе».

Ленин писал о Чернышевском как о «молодом штурмане будущей бури». Сама же буря — это борьба народных масс за лучшую долю, за новое общество без неравенства и угнетения. Ценность Чернышевского — не в том, что он придумал красивую утопию (что было, конечно, заслугой для предыдущих поколений революционной интеллигенции). Ценность его в том, что он обратился к самим массам, указал на необходимость их борьбы. «Штурман» — очень точное определение: сколь бы ни был доблестен и талантлив сам интеллигент, главное в нем — то, что он передает свои знания, навыки и усилия народу, готовит его к сражению. Он — задает направление, открывает другим глаза. Ему интересен и нужен простой человек, потому что конечная цель — не власть Чернышевских, а власть самих народных масс.

В этом — одно из важнейших отличий настоящей революционной интеллигенции от современных «псевдо-интеллигентов». Нынешние либералы не развивают народ, не объясняют ему его интересы, не открывают ему глаза на истинное положение вещей. Они лишь используют низовой протест в своих интересах, в перерывах кичась своим бесконечным превосходством над «темными массами», «мухами», «анчоусами», «ватниками» и т. д.

То, что в России вместо Чернышевских — сплошные либералы, — один из страшнейших вызовов для нашей страны. Власть имущие по определению думают не о народном счастье, а о личной выгоде и удержании господства — за счет всего на свете. Вся же интеллигенция (если таковая и была в последние годы СССР) предала народ и перешла на сторону элиты. Теперь простым людям, далеким от политики, необходимо самим искать пути к спасению себя и Родины: никто другой им в этом не поможет.

Смогут ли «низы» обойтись без помощи «передового отряда» революционеров из высших классов? Появится ли в России действительная новая интеллигенция, понимающая, куда катится страна (и мир), и что только у простого народа есть реальная необходимость (и потенциальная возможность) переломить негативные тренды? Пока что на эти вопросы нет четкого ответа.

Ситуация повсеместно ухудшается. Скоро и остатки интеллигенции (если они есть), и народные массы окажутся перед лицом того, что страна никому не нужна, кроме их самих. Жизнь диктует свои правила и взыскует своих героев — чего бы кому ни хотелось. И наше дело — не оплакивать утрату традиции Чернышевского, а изучать и продолжать ее.

Смотрите галерею к статье