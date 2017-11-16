Лязат Шибутова, , 15:16 — REGNUM

Отношения Казахстана и Киргизии все еще не стабилизировались, но можно оценить, какова была структура экспорта и импорта между двумя странами до конфликта, вызванного в том числе резкими высказываниями президента Киргизии в адрес главы Казахстана. И как может повлиять торговое противостояние на жизнь граждан обоих государств.

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За восемь месяцев 2017 года экспорт Казахстана в Киргизию составил 308,4 млн долларов США, а импорт — 161,4 млн долларов США. До вступления Киргизии в ЕАЭС (12 августа 2015 года — прим. ИА REGNUM ) показатели экспорта и импорта хоть и неравномерно, но росли. Наибольший рост экспорта был зафиксирован в 2015 году и составил 884,7 млн долларов США. Из них 518,55 млн долларов США приходится на тот период, когда Киргизия уже стала полноправным членом ЕАЭС.

По импорту пик роста приходится на 2012 год, он постепенно снижался, а после вступления в ЕАЭС упал почти на 30%. Несмотря на то, что после снятия всех таможенных барьеров показатели должны были увеличиться. Однако тут сыграл свою роль целый ряд факторов. Одним из основных стало изменение курса доллара США в Казахстане. Он резко вырос после того, как в августе того же 2015 года тенге отправился в «свободное плавание». Вместе с долларом укрепился и курс киргизского сома. В результате Казахстану стало невыгодно импортировать продукцию из Киргизии.

Как видно из диаграмм, у Казахстана в 2015 году существенно снизились показатели экспорта и импорта в долларовом исчислении. При этом снижение фиксируется не только со странами ЕАЭС.

Еще одним фактором могли быть махинации со стороны перевозчиков. По утверждению доктора экономических наук из Киргизии Жумакадыра Акенеева, многие киргизские экспортеры при пересечении границы Казахстана в сопроводительных документах в качестве пункта доставки груза указывали какой-нибудь российский город, однако по факту товар не покидал пределов Казахстана. Этот фактор, наряду с прочими, стал причиной того, что Казахстан с 1 января 2017 года ввел запрет на транзит через свою территорию произведенного в Киргизии мяса и молока любым видом транспорта, кроме железнодорожного. Это стало еще одной причиной снижения показателей взаимной торговли. А если учесть текущие отношения между Казахстаном и Киргизией, то этот процесс продолжится.

Экспорт

Объемы экспорта в Киргизию с 2011 по 2016 годы составляли от 0,38 до 0,7 млрд долларов США и в общем объеме экспорта складывались в 0,54%—1,11%.

Данные по экспорту, млрд долларов США

Всего в Киргизию Доля, в процентах 2011 84,97 0,46 0,54 2012 87,23 0,64 0,74 2013 85,42 0,68 0,79 2014 80,31 0,70 0,88 2015 46,58 0,52 1,11 2016 37,70 0,38 1,00 По данным КГД МФ РК и ЕЭК

Топ-10 экспортируемых товаров занимают около 60% от всего объема экспорта Казахстана в Киргизию. До 2016 года этот список возглавляли зерновые: Казахстан поставлял в Киргизию от 246 тыс. до 475 тыс. тонн, основную долю составляла пшеница. На втором месте нефтепродукты, газы нефтяные и углеводороды газообразные. Киргизия закупала у Казахстана до 194 тыс. тонн нефтяной продукции, снизив этот показатель до 117 тыс. тонн в 2016 году. В 2016 году картина немного поменялась, и лидерами стали табачные изделия и металлопрокат. Их объем составил 3,8 млрд шт. на сумму 46,14 млн долларов США и 91 тыс. тонн на 45,88 млн долларов США соответственно.

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Топ-10 экспортируемых Казахстаном в Киргизию товаров, млн долларов США

Наименование 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Табачные изделия 27,07 37,41 46,99 51,77 54,23 46,14 Металлопрокат 28,43 37,30 50,83 53,89 40,89 45,88 Зерновые 66,08 100,26 83,35 103,94 65,18 39,15 Нефтепродукты, газы нефтяные и углеводороды газообразные 46,19 85,50 60,56 62,26 61,04 26,56 Уголь 30,58 46,79 43,39 43,01 41,25 18,09 Мука 28,42 28,93 39,16 14,35 11,82 10,28 Химические элементы, радиоактивные 21,09 30,59 18,51 36,33 7,59 0,00 Удобрения 12,10 23,53 29,61 7,95 8,34 7,54 Косметика, парфюмерия, чистящие и моющие средства 18,88 21,54 24,97 25,71 12,45 12,52 Воды, включая минеральные 0,12 18,05 23,74 23,72 16,11 13,93 Итого: 278,95 429,91 421,11 422,94 318,89 220,09 По данным КГД МФ РК и ЕЭК

Можно также отметить, что порядка 2% в экспорте занимают кондитерские изделия и изделия из шоколада. Очень интересен тот факт, что Киргизия, являясь крупным экспортером золота, с 2012 по 2015 год приобретала около 0,4 тонн золота у Казахстана, и на него приходилось порядка 3% до 3,5% объема экспорта. Также Киргизия долгое время импортировала из Казахстана асбест и продавала ему уже асбоцементные изделия. Среди других экспортируемых в больших объемах товаров — солод, пиво, строительные сухие смеси, лекарственные средства, макаронные изделия, чай, сахар, подсолнечное масло и маргарин. Экспортируются и трансформаторы, аккумуляторы, провода, железнодорожные локомотивы, вагоны и автомобили, а также монеты.

Импорт

В общем импорте Казахстана импорт из Киргизии составляет от 0,62% до 0,91%.

Данные по импорту, млрд долларов США

Всего из Киргизии Доля, в процентах 2011 36,91 0,23 0,63 2012 46,36 0,36 0,78 2013 48,81 0,35 0,72 2014 41,30 0,35 0,85 2015 30,58 0,19 0,62 2016 25,37 0,23 0,91

С топ-10 по импорту немного сложнее, так как товарные позиции-лидеры прошлых лет в настоящее время выпали из списка. Пока можно сделать акцент на представленном ниже списке, тем более что эти товары в совокупности занимают от 67% до 84% объема всего импорта Казахстана из Киргизии. Итак, ранее лидером импорта была электроэнергия — в 2011 году Казахстан закупал около 2,5 млрд кВт/ч на 77,23 млн долларов США. Постепенно импорт сокращается, и с 2014 года Казахстан начал экспортировать электроэнергию. В 2012 году лидером по импорту стала одежда и была им вплоть до 2016 года, когда на первое место вырвались руды и концентраты прочие. Примечательно, что в таблице Комитета госдоходов минфина Казахстана (КГД МФ РК) вплоть до 2016 года проходит импорт только руд и концентратов драгоценных металлов, тогда как с 2016 года данный пункт заменяется на импорт руд и концентратов прочих.

Топ-10 импортируемых из Киргизии в Казахстан товаров, млн долларов США

Наименование 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Одежда 6,43 66,32 88,71 93,13 41,13 32,72 Овощи 35,35 38,69 33,11 25,30 11,10 19,81 Фрукты 25,51 45,32 38,34 24,47 5,51 9,31 Молочная продукция 23,02 21,30 16,45 23,54 17,40 10,52 Руды и концентраты прочие 6,91* 24,78* 18,21* 36,73* 20,39* 86,98 Электроэнергия 77,23 46,54 22,34 7,60 5,98 0,24 Тара пластиковая и картонная 11,72 16,51 17,82 5,89 9,97 5,38 Химические элементы, радиоактивные 0,00 35,90 26,38 46,03 9,54 0,00 Стекло 0,00 6,30 13,90 10,84 4,66 8,37 Мороженое 4,08 4,16 0,06 2,22 1,89 2,13 Итого: 190,26 305,81 275,33 275,74 127,57 175,47 По данным КГД МФ РК и ЕЭК

* в таблице КГД МФ РК проходит как «Руды и концентраты драгоценных металлов»

Среди перечисленных товаров важными для рядовых казахстанцев являются овощи, фрукты, молочная продукция, а также одежда. Импорт одежды из Киргизии составляет порядка 40 млн изделий и в стоимостном выражении достигал 93 млн долларов США. Примечательно, что постепенно растет импорт хлеба и мучных изделий, которые в 2016 году заняли 2,27% доли импорта Казахстана из Киргизии. Среди других товаров более или менее серьезные объемы занимают лампы накаливания, изделия из цемента и асбоцемента, обработанный камень, мебель, а также автомашины, тракторы и ювелирные изделия.

Выводы

Экспортируемые из Казахстана в Киргизию товары имеют значение не только для экономики Киргизии. Они влияют и на социальную составляющую, так как являются компонентами продовольственной корзины. В то время как прекращение экспорта данных товаров хоть и снизит доходы некоторых экспортеров, но в целом на экономике Казахстана значительно не скажется, так как речь идет примерно об 1% от всей суммы экспорта. При этом в вопросе импорта тоже речь идет примерно об 1% от общей суммы. Более всех в Казахстане от прекращения экспорта могут пострадать производители зерна — Киргизия закупает всего от 5 до 10% общего объема урожая, но из-за рекордного урожая в России для казахстанских зернопроизводителей сейчас важен любой рынок сбыта. В Киргизии больше всего пострадают производители молока, так как Казахстан закупает более половины объема экспортируемой Киргизией молочной продукции. Примерно так же сильно пострадают производители стекла — в этой сфере закупки Казахстана доходят до 50%. Нелегко будет легкой промышленности Киргизии, а также тем, кто выращивает овощи и фрукты. Географическое положение Киргизии порождает сложности в диверсификации закупки и реализации товаров, в то время как у Казахстана ситуация в этом отношении гораздо лучше. К примеру, одежду по низким ценам может предложить тот же Китай, а овощи и фрукты — Узбекистан, с которым в 2017 году установилось более тесное взаимодействие. Конечно же, цены на овощи и фрукты растут, однако такие скачки привычны казахстанцам: тот же Узбекистан раньше часто закрывал границы и этим порождал дефицит и, соответственно, рост цен. Открытым пока остается вопрос о молочной продукции — киргизская была недорогой и удовлетворительного качества. Страна покрывала потребности Казахстана как в сырье, так и в готовых молочных изделиях. На казахстанском рынке наметился рост цен на молочную продукцию и, вероятно, может ухудшиться ее качество, так как, пытаясь удовлетворить спрос, некоторые производители могут увеличить долю «порошкового» молока. Текущая ситуация ясно показала, что Казахстан прилагает недостаточно усилий для развития сельского хозяйства и легкой промышленности — страна привыкла к легкому импорту практически из любой страны. И очевидно, что развитие собственных отраслей — это вопрос не только улучшения торгового баланса, но и обеспечения продуктовой безопасности. Торговая война крайне невыгодна Киргизии, так как, помимо экспорта и импорта, еще есть и вопрос транзита через территорию Казахстана. И в данной ситуации действия киргизского президента, спровоцировавшие конфликт, выглядят как целенаправленное уничтожение киргизской экономики. Самое худшее, по мнению ряда экспертов, то, что эта линия поведения встретила поддержку большой доли населения Киргизии.

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