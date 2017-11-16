Сергей Артёменко, , 10:19 — REGNUM

Действия Эстонии на государственном уровне в 1920 году должны быть осуждены в самой Эстонии, и от ее лица должны быть принесены извинения потомкам тех людей, которые погибли в 1919—1920 годах по вине эстонского правительства.

То, что Константин Пятс, Йохан Лайдонер и прочие государственные деятели периода первой независимости Эстонии сделали с остатками армии Юденича, можно приравнять к сознательному геноциду против русской армии. Вчерашние союзники по борьбе с большевиками — эстонцы не только продали Северо-Западную русскую армию за возможность наживы (в том числе и личной), но и использовали оставшихся в живых в качестве дешёвой, подневольной рабочей силы.

Именно сделка с большевиками помогла Эстонии окрепнуть финансово после гражданской войны. Деньги от создания большевистского офшора на территории Эстонии позволили наполнить бюджет и личные карманы ряда государственных деятелей.

При этом необходимо отметить, что в современной эстонской историографии эта трагическая страница Эстонии целенаправленно замалчивается «государственными историками» и делается вид, что основную тяжесть борьбы на своих плечах вынесла эстонская армия, а эстонское государство само по себе обрело финансовую устойчивость.

Получается, что государственные деятели Эстонии совершили двойное предательство: в 1920 году — цинично предав русских воинов, сражавшихся против общего врага, и в наше время — делая вид, что ничего об этом не знают и не хотят знать.

Наверное, не имеет смысла говорить о выдвижении финансовых претензий за геноцид армии Юденича нынешнему эстонскому правительству, главное, чтобы эстонские политики осознали вину за эти события и принесли искренние извинения потомкам тех россиян, которые погибли от голода, холода и тифа в Принаровье и после Юрьевского мира на каторжных работах в Эстонии.

Напомним, что 2 февраля 1920 года Эстония и РСФСР подписали мирный договор в городе Юрьеве. Согласно этому договору, Эстония признавалась независимой, Северо-Западная армия Юденича интернировалась, а РСФСР выплачивала контрибуцию Эстонии в размере 15 миллионов рублей золотом, передавала Эстонии лесную концессию и уступала территорию в Псковской и Петроградской губерниях. После заключения мирного договора Эстония стала единственным «окном» для продажи царского золота за рубежом. Через Эстонию в Россию также шли поставки военной техники для продолжения Гражданской войны в России. Договор между РСФСР и Эстонией был первым международным договором, признававшим Советскую Россию.

После кровопролитных боев против Красной армии в 1918—1919 годах, после гибели тысячи «северо-западников» от тифа в концентрационных лагерях на территории, провозглашенной Эстонской Республикой, в феврале 1920 года в Эстонии насчитывалось до 2 тысяч солдат и офицеров Белой армии, а также до 3−4 тысяч членов их семей, не считая беженцев Первой мировой войны и Гражданской войны. Сразу после Юрьевского (Тартуского) договора на добровольной основе в Советскую Россию были переправлены эстонскими властями около сотни военнослужащих. В двадцатые годы несколько сотен «северо-западников» эмигрировали в Западную Европу. Вопреки утверждениям некоторых историков, «северо-западники» в большинстве своем не получили эстонского гражданства, и эстонские власти часто «давили» на бывших белогвардейцев тем, что могут в случае нелояльного поведения выслать их насильно в Советскую Россию, что означало фактическое убийство.