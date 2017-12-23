Леонид Нерсисян, , 01:33 — REGNUM

В последние годы беспилотная авиация развивается огромными темпами — это касается как гражданского, так и военного секторов. Представить себе ту же современную войну без БПЛА уже почти невозможно. Вполне вероятно, что скоро это же можно будет сказать и про функционирование современной цивилизации в целом. Какие же главные вопросы связаны с развитием и перспективами беспилотной авиации?

Могут ли в будущем БПЛА заменить авиацию?

С учётом развития компьютерных технологий и робототехники, вполне можно себе представить, что через 15−20 лет наличие пилота в самолёте (что гражданском, что военном) станет анахронизмом. На мой взгляд, рано или поздно, как наземная техника, так и авиация станет беспилотной, но точных дат, конечно, назвать невозможно. Главным преимуществом такого развития станет исключение «человеческого фактора», и связанного с ним происшествий. Кроме того, БПЛА уже очень скоро могут проникнуть во многие сферы жизни, к примеру, стать достаточно эффективными курьерами в условиях крупных городов, страдающих от автомобильных пробок (в ряде стран уже проводятся первые подобные опыты). Конечно, такое массовое использование гражданских БПЛА требует разработки серьёзной нормативно-правовой базы, иначе в небе может создаться настоящий хаос. Также БПЛА можно использовать для транспортировки грузов на труднодоступные территории — это направление также сейчас прорабатывается.

Возможно ли использование БПЛА террористами?

Эта возможность сейчас часто обсуждается специалистами. Ведь действительно: в свободной продаже имеется огромное количество гражданских беспилотников самого разного уровня. Да и технология их производства зачастую не столь сложна, и доступна практически любому государству (при закупке элементной базы в странах Запада или Азии). На многих гражданских БПЛА можно установить взрывное устройство и использовать в террористических целях. На том же Ближнем Востоке, ИГ («Исламское государство» — организация, деятельность которой запрещена в РФ) использовало гражданские мультикоптеры (нередко очень успешно) с такой целью. Поэтому разрабатывается множество устройств, способных выявлять и глушить каналы связи гражданских БПЛА. Их имеет смысл устанавливать в местах, где проходят массовые мероприятия, и т. п. Также БПЛА могут быть опасны с точки зрения шпионажа за теми или иными людьми, в том числе частными лицами.

Можно ли успешно бороться с беспилотниками противника?

Борьба с БПЛА противника является достаточно сложной проблемой по многим причинам. Беспилотники отличаются размерами, заметностью, стоимостью и многими другими параметрами (помехоустойчивость, скорость и т. п.). Такое многообразие пока затрудняет создание универсального средства борьбы с БПЛА, заставляя крупные военные державы развивать несколько концепций борьбы в комплексе. Основными направлениями работы являются радиоэлектронная борьба (РЭБ), «возвращение» зенитной артиллерии (для уничтожения недорогих аппаратов), развитие лазерных технологий. Кроме того, важна грамотная подготовка практически всех военнослужащих — даже обычный мотострелок во многих случаях способен уничтожить небольшой мультикоптер с помощью стрелкового вооружения.

Подробнее: Как уничтожить беспилотник?

Нарушает ли использование США ударных беспилотников условия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД)?

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, вступивший в силу в 1988 году, запрещает производить, испытывать и развёртывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования с максимальной дальностью полёта от 500 до 5500 км. В последние годы США и Россия периодически обвиняют друг друга в нарушении условий этого договора, при этом американцы указывают на создание крылатой ракеты большой дальности для оперативно-тактического комплекса «Искандер», а Россия указывает на американские ударные беспилотники и наземную версию системы противоракетной обороны AegisAshore, развёрнутую в Румынии (в универсальные пусковые установки Mk.41 можно устанавливать крылатые ракеты Tomahawk).

Что касается ударных беспилотников, то они чем-то напоминают крылатые ракеты (а определение в договоре о РСМД и вовсе совпадает «один в один»), которые по своей сути похожи на БПЛА, но с полётом в «один конец». Те же MQ-1 Predator и более современные MQ-9 Reaper способны пролететь 1,100 км и 1,852 км соответственно, и наносить удары с помощью противотанковых управляемых ракет или корректируемых авиабомб. Россия также активно занимается разработкой БПЛА этого класса, но, вероятнее всего, они будут приняты на вооружение уже после 2020 года.

Что же касается договора о ликвидации РСМД, то «зацикливаться» на беспилотниках, особенно учитывая тот факт, что Россия тоже стремится ими в будущем обладать, представляется не целесообразным.

Подробнее: Смерть Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и её смысл