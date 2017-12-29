Порт Анаклия. Грузия. XXI век. Грузинские Нью-Васюки рядом с Абхазией

Анна Мейзер, Ирина Инашвили, , 00:14 — REGNUM

В Грузии представлен проект «великой стройки», который должен выступить в роли панацеи для переживающей не лучшие свои времена грузинской экономики. Речь идет о строительстве глубоководного порта в местечке Анаклия на побережье Чёрного моря.

Проект долгосрочный, строительство поделено на 9 фаз, последняя из которых должна завершиться в 2069 (!) году. В перспективе порт — по плану его изобретателей — должен обрабатывать 100 млн тонн в год. Глубина акватории порта должна достигать 20,5 метров, всего в порту 32 причала для приема и перевалки контейнерных и других видов грузов. Помимо порта, на прилегающей к нему территории планируется развитие свободной индустриальной зоны на площади в 600 га. Победителем тендера на строительство порта стал «Консорциум развития Анаклии», в который входят американская компания Conti International и грузинской TBC Holding.

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«Это уникальный проект, так как он упрочит позиции Грузии на карте Шелкового пути. Этот порт позволит нашей стране принимать самые большие суда и будет способствовать росту контейнерных и иных перевозок в нашем регионе. Этот порт создаст жителям Грузии новые возможности для развития своего бизнеса… Это будут совершенно новые возможности для инновационной, логистической, индустриальной новой Грузии», — заявил на церемонии начала строительства премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили.

Идея строительства порта в поселке Анаклия не нова. Над ней работали специалисты еще в 60-е годы прошлого столетия. Она обсуждалась и в период правления Эдуарда Шеварднадзе, но особенно активно взялся за нее в последние годы своего правления Михаил Саакашвили. Правда, проект его носил другое название — «Лазика».

Особенный упор Саакашвили делал на непосредственной близости будущего порта к границей с Абхазией и надеялся таким путем привлечь «сердца абхазов» и «сдержать агрессию России».

После победы на парламентских выборах 1 октября 2012 года созданной олигархом Бидзиной Иванишвили коалиции «Грузинская мечта» осуществление проекта «Лазика» было прекращено, а сам проект объявлен нецелесообразным.

Но спустя два года после остановки «Лазики» правительство «Грузинской мечты» сообщило о намерении осуществить аналогичный проект в поселке Анаклия, неподалеку от того места, где в 2012 году Михаил Саакашвили торжественно открыл строительство порта Лазика.

Сегодня у проекта Анаклия в Грузии противников практически нет. Его поддерживают все — эксперты и общественность, власть и оппозиция.

Грузинские эксперты, особенно из приближенных к властям кругов, уверены, что проект Анаклия привлечет к Грузии внимание инвесторов со всего мира и побудит их вкладывать свои капиталы в другие крупные проекты на территории страны.

В общем, как только порт заработает, Грузия сразу станет центром едва ли не мировой транзитной торговли, экономика вырастет, лари окрепнет, а абхазы поймут, что только с Грузией они могут быть счастливы.

На самом деле всё это очень напоминает ситуацию вокруг строительства другого «супер-проекта», но в другой части бывшего СССР — Прибалтике. Местные политики и придворные экономисты с таким же восторгом рассказывают про проект Rail Baltica. Однако как в Прибалтике, так и в Грузии за шумными и яркими рассказами прячется осмысленное экономическое обоснование проекта.

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Желания и даже наличия построенных причалов очень мало для того, чтоб грузы пошли именно через порт Анаклия. Азбучная истина: для порта необходима грузовая база, т. е. возникает вопрос: что именно грузить в порту? Те объемы перевозок, которые есть сейчас, вполне успешно обрабатывают действующие порты Грузии — Батуми и Поти. Экономика страны, как бы не хотелось «грузинским мечтателям», никогда не сделает такого рывка, чтоб вдруг производить 100 млн тонн различных грузов. Напомним, что в 2016 году все порты Грузии перевалили 17,6 млн тонн, а самый крупный российский порт Новороссийск перевалил в 2016 году 131,4 млн тонн.

Надежды грузинских «экономистов» на мифический транзит по Шёлковому пути из Китая именно через Грузию тоже не имеет ничего общего с реальностью. Напомним, что Грузия не соединяется напрямую с Китаем железной дорогой. А значит, транзитный груз, чтобы дойти до потребителя в ЕС, должен быть четыре раза перегружен с железной дороги на корабль и обратно, что явно не удешевляет конечную стоимость груза, а напротив — делает его транспортные издержки несовместимыми с коммерцией и рациональностью вообще. Кроме того, в этом году Грузия совместно с Азербайджаном с большим пафосом открыла железную дорогу Баку-Тбилиси-Карс. И эта дорога будет являться прямым конкурентом строящемуся порту за гипотетические грузопотоки: зачем еще раз перегружать те же контейнерные грузы в порту Анаклия, если их можно отправить по железной дороге?

На наш взгляд, история с портом закончится весьма банально. В ходе проектных работ будут осовены достаточно большие деньги, после чего возможно даже построят несколько причалов. На этом проект умрёт. Но это уже будет при другой власти, которая осудит нынешний проект, но вряд ли кого-то посадит.

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