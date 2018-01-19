2017 год во Владимирской области сложно назвать спокойным. Громкие коррупционные скандалы с участием заместителей губернатора, африканская чума свиней, фактически уничтожившая свиноводство в регионе, многочисленные нарушения в здравоохранении, нарастающие проблемы с мусором. В год перед выборами губернатора Владимирской области событий, негативно сказавшихся на положении главы региона Светланы Орловой, оказалось значительно больше, чем тех, которые могли бы укрепить ее позиции. Эти и другие события 2017 года — в обзоре ИА REGNUM.

Vladimir.er.ru Губернатор Владимирской области Светлана Орлова

Уголовные дела: плохие и очень плохие

Уголовные дела в отношении высокопоставленных чиновников Владимирской области перешли в 2017 год еще из 2016 года. Тогда было возбуждено три уголовных дела о получении взяток в отношении бывшего замгубернатора по строительству Дмитрия Хвостова. В январе 2017 года было возбуждено четвертое уголовное дело, а сумма денег, которые, по данным следствия, мог получить Дмитрий Хвостов, выросла до 16 млн рублей.

В июне 2017 года, когда регион еще не успел отдохнуть от новостей о коррупции в верхах, от Следственного комитета пришла новая информация: по подозрению в получении взятки задержана заместитель губернатора Елена Мазанько. По версии следствия, чиновница получила деньги от предпринимателей за содействие заключению государственных контрактов на проведение ремонта в здании администрации области и поставку мебели. Общая сумма — 3 млн рублей.

Sledcom.ru Следственный комитет Российской Федерации

Светлана Орлова однозначно прокомментировала уголовное дело: всё ложь и провокации.

«Это всё провокация. Никаких взяток она не брала. Я навела порядок во всем, что касается газа, тепла, воды, электричества», — сказала губернатор.

Сейчас Елена Мазанько находится под домашним арестом в Москве, где прописана. До недавнего времени она не была отстранена от должности: проводила совещания онлайн, подписывала документы. Однако затем через суд ее все-таки отстранили от должности.

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В октябре 2017 года уголовное дело о получении взятки было возбуждено в отношении бывшего руководителя ГУП «Комбинат «Тепличный» Виктора Шляхова, который является мужем пресс-секретаря губернатора Риты Шляховой и приехал в регион вместе с супругой и губернатором. Уже через месяц после возбуждения первого дела появилось второе — о присвоении вверенного имущества. А затем и третье — о получении еще одной взятки в особо крупном размере.

Светлана Орлова не стала заявлять о невиновности Виктора Шляхова, как это было с заместителем Еленой Мазанько. Более того, губернатор рассказала о том, что весной 2017 года на предприятии по ее инициативе была проведена аудиторская проверка.

Онищенко Дмитрий Теплицы

Результаты проверки показали, что ситуация на комбинате ухудшалась год от года. Так, в 2014 году предприятие впервые закончило год с убытком, который составил 11,6 млн рублей. В 2016 году убыток уже стал равен 73,7 млн рублей.

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В ноябре местные СМИ вновь написали о крупном деле в отношении чиновника. На этот раз под прицел следователей попал директор департамента природопользования и охраны окружающей среды Алексей Мигачев. Он подозревается в превышении должностных полномочий. Следователи считают, что в 2015 году директор департамента выдал лицензию на право добычи полезных ископаемых без проведения аукциона. Из-за этого бюджет недополучил более 40 млн рублей.

Заводы банкротятся

Январь 2017 года принес новость о больших проблемах на одном из старейших предприятий региона — заводе «Точмаш». Сейчас он принадлежит АО «ТВЭЛ». В компании заявили, что предприятие не обеспечено заказами и, как следствие, его финансово-экономические показатели неудовлетворительные. Убытки топливной компании ТВЭЛ по содержанию избыточных, незагруженных площадей в «Точмаше» и ПАО «Ковровский механический завод» ежегодно составляли около одного миллиарда рублей. Из-за этого управляющая компания решила перенести мощности «Точмаша», которые располагались во Владимире, в Ковров. Такое решение не устроило работников предприятия.

Tvel.ru Стержни

В марте топливная компания «ТВЭЛ» провела ротацию генеральных директоров владимирского завода «Точмаш» и «Ковровского механического завода.

В ситуацию активно вмешивалась губернатор Светлана Орлова. В апреле в результате переговоров главы области и компании «Росатом» было принято решение, что пока завод останется во Владимире. Уже в ноябре 2017 года на одной из площадок завода была открыта мебельная фабрика.

На этом проблемы владимирских предприятий не закончились. В октябре арбитражный суд ввел процедуру наблюдения на Владимирском электромоторном заводе, который входит в состав концерна «РУСЭЛПРОМ». Долг завода перед кредитором составил всего 361 тысячу рублей, но даже с ним предприятие справиться не смогло.

Тогда же в арбитражный суд поступил иск о банкротстве АО «Компания «СТЭС-Владимир». Истцом выступает ГК «Банк развития и внешнеэкономической деятельности Внешэкономбанк». Общая сумма требований — более 3,329 млрд рублей.

В ноябре из-за долгов производство было приостановлено на Владимирском моторно-тракторном заводе. Задолженность составила 800 млн рублей. Предприятие входит в концерн «Тракторные заводы». В 2017 году «Внешэкономбанк» подал иск в Арбитражный суд Чувашии о признании концерна банкротом.

Tplants.com Концерн «Тракторные заводы»

Уничтожение свиноводства

Новая беда — вирус африканской чумы свиней, который вскрыл все недостатки работы властей в сельхозотрасли, — настигла регион летом.

Всего было зафиксировано более 20 вспышек. На этом фоне региональные власти не раз призывали отказаться от свиноводства в пользу разведения крупного рогатого скота и птицы.

Позже в регионе была утверждена подпрограмма «Предотвращение заноса, распространения африканской чумы свиней и ликвидация последствий возникновения её очагов» на 2018—2020 годы. В ней, в частности, прописаны и меры по сокращению поголовья свиней, к примеру, предоставление субсидий на перепрофилирование хозяйств.

В итоге поголовье свиней во Владимирской области за год сократилось на 43,4%. По данным Владимирстата, на 1 ноября в регионе осталось 52,5 тысячи свиней.

Мусор подкинул новых врагов

2017 год был годом экологии, и он принес Владимирской области множество скандалов, связанных с этой темой.

Всё началось со скандала вокруг строительства битумного завода на границе Владимира и Собинского района. Местные жители и дачники запротестовали против такого соседства. Губернатор Светлана Орлова пообещала жителям, что строить завод будут только после согласования с ними.

«Ничего нельзя рассматривать или строить без согласования с людьми, и я позицию не меняю, и вы это знаете. Люди должны понимать, если это производство безопасное, экологически чистое», — сказала глава региона.

Ikar.us Битум

Единственное, что сделали после этого городские депутаты, — перевели участок, где должен появиться завод, с первого на третий уровень санитарной опасности: это значит, что вред экологии должен быть меньше. Уже в марте администрация Владимира выдала разрешение на строительство.

Новый скандал в регионе разразился после «Прямой линии» с президентом, когда был закрыт полигон «Купчино» в Балашихе, а в регионе активно заговорили, что теперь мусор из Подмосковья хлынет в «экологически чистый» регион.

Чиновники попытались успокоить жителей, сообщив, что везти мусор на такие дальние расстояния — невыгодно. Но на всякий случай предупредили глав граничащих с Московской областью районов, что нужно тщательно следить. Масла в огонь подлила и прокуратура, которая рассказала, что мусор привозили в область и до громкого закрытия свалки. Неконтролируемость привела к исчерпанию запасов.

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Летом страсти разгорелись в селе Филипповское Киржачского района. Местные жители выступили против строительства станции по переработке мусора. Власти сообщили, что проект предусматривает строительство «опытно-экспериментальной площадки по переработке и сортировке отходов». Однако жители уверены, что в экологически чистом месте появится обычный полигон.

(сс) Лобачев Владимир Логотип Общероссийского народного фронта (ОНФ)

Обращения от жителей были направлены депутатам Госдумы, президенту, активистам ОНФ. Последние взялись за дело более чем активно. Общественники попросили Орлову не принимать решение о строительстве полигона.

К тому же ОНФ распространил информацию о том, что на этот полигон будет свозиться мусор от московской реновации. Светлана Орлова назвала это «пустыми разговорами» и заявила, что раздуть скандал пытаются представители «органов местного самоуправления из Московской области».

В конце года активисты ОНФ направили Светлане Орловой метлу как сигнал о том, что нужно начинать убираться в регионе. В декабре на пресс-конференции губернатор же дала понять, что обойдется без советов ОНФ.

«Если мы говорим о том, что мы поборем мусор, не строя новейших технологий, мы его никогда не поборем. Можно писать про Филипповское сколько хотите, можно, что москвичи, которые там имеют дачи, приходят и выступают. Выступайте, ради Бога, у нас всё открыто. По мусору — всё будем согласовывать с людьми. Но надо отделять мух от котлет. Без заводов глубокой переработки с чистой технологией мы не справимся».

Torange.biz Дорогое здоровье

Встряска медицины

Новые враги появились у губернатора и в здравоохранении. Местный житель, чья жена впала в кому при родах, а после умерла, активно начал бороться с чиновниками департамента здравоохранения. С его подачи в регионе провела проверку Генпрокуратура, которая нашла в больницах кумовство и завышенные цены.

Проверка показала, что при закупке медицинских товаров чиновники кратно завышали стоимость и создавали условия, при которых торги выигрывали аффилированные лица. Кроме того, Генпрокуратура нашла возможный конфликт интересов: супруга главы департамента здравоохранения Ирина Кирюхина руководила роддомом №2 Владимира. Позже ей пришлось уволиться.

Плановую проверку провела и прокуратура региона. Проверяющие также нашли нарушения при госзакупках, простаивающее оборудование и остались недовольны организацией работы скорой помощи.

Губернатор оказалась неоригинальной и заявила, что и это всё — происки оппозиции. Поддаваться Светлана Орлова не стала и продлила контракт с главой департаментаАлександром Кирюхиным.

В октябре появилась новость о «санитарной» катастрофе в регионе — младший медперсонал больниц массово переводят на должности уборщиков. В департаменте информацию подтвердили, но заявили, что причина — не желание исполнить майские указы, а приказ Минтруда, которым в 2016 году утвержден новый профессиональный стандарт для должностей «Санитар» и «Младшая медицинская сестра по уходу за больными». Как бы то ни было, факт остается фактом: младшего медперсонала в регионе стало меньше вдвое. Если в 2012 году количество младшего медперсонала составляло 4630 человека, то сейчас — 2431 человек. Причем значительное сокращение произошло с 2015 года. Тогда в эту категорию входило 4030 человек.

Источник — скриншот с сайта youtube, actionvideo Лыбедская магистраль

Ну, не все так плохо

Справедливости ради стоит отметить, 2017 год запомнился владимирцам и положительными событиями. К примеру, в сентябре была открыта Лыбедская магистраль, которая, к слову, входила в список предвыборных обещаний Светланы Орловой. Правда, и тут не обошлось без проблем: открытие было перенесено из-за поднятия грунтовых вод, которые не были учтены в проекте. Сообщалось также, что при строительстве дороги были выявлены нарушения, которые привели к возбуждению уголовного дела в отношении руководства одной из строительных компаний-подрядчиков.

Но в итоге долгожданное открытие всё-таки состоялось. В администрации региона сообщали, что дорога должна разгрузить исторический центр и уменьшить вред для памятников ЮНЕСКО, которые находятся здесь.

Еще одно позитивное событие — в городе Камешково 28 сентября был открыт индустриальный парк, площадь которого составляет 94 га. На реализацию проекта было направлено в общей сложности 852 млн рублей. До 2020 года на развитие моногорода планируют привлечь более 8,5 млрд рублей инвестиций и создать около тысячи рабочих мест.

Ruslan S Камешково

Завершился год не менее долгожданным открытием завода «Волгобас». Проект был представлен еще в 2013 году. Общая сумма инвестиций в строительство нового предприятия составила 3,5 млрд рублей. Здесь будут производиться высокотехнологичные машины, в том числе автобусы на газомоторном топливе, электрические и беспилотные машины.

ИА REGNUM напоминает, что в 2018 году во Владимирской области пройдут выборы губернатора. Светлана Орлова пока не рассказывает о своих планах по поводу участия в них. Возможно, Светлана Юрьевна и сама пока не знает, особенно учитывая, что в 2017 году слухов об ее возможной отставке было более чем предостаточно.