Во Владимире губернатор и ОНФ занялись метанием мусора

Владимир, , 17:49 — REGNUM Губернатор Владимирской области Светлана Орлова во время очередного отчета перед депутатами регионального Заксобрания заявила, что знает людей, которые пытаются раздуть скандал вокруг строительства в Киржачском районе завода по переработке мусора. По словам главы области, это представители «органов местного самоуправления из Московской области», передает портал «Зебра ТВ».

Такое заявление губернатор сделала в ответ на вопрос депутата Тучина касательно привозки мусора из Москвы и Московской области. Саму информацию Светлана Орлова назвала «слухами и обсуждением».

Саму информацию Светлана Орлова назвала «слухами и обсуждением», добавив, что заказные статьи» появляются, как только чиновники начинают «наступать кому-то на пятки».

Кроме того, по данным Светланы Орловой, «пустыми разговорами» является и информация о том, что во Владимирскую область повезут мусор, который появится от московской реновации. Об этом ранее заявляли активисты Общероссийского народного фронта.

Читайте об этом: Мусор от московской реновации повезут во Владимир

«Все, что касается мусора — принята программа, и мы будем действовать по этой программе, а все свои действия будем согласовывать с жителями. И кто бы ни хотел раскачивать лодку — ничего не получится!», — сказала Светлана Орлова.

Отметим, что ранее активисты ОНФ выступили против строительства «опытно-экспериментальной площадки по сортировке и переработке мусора» около села Филипповское в Киржачском районе Владимирской области. Они попросили Орлову не принимать решение о строительстве полигона.

Активисты обеспокоены тем, что территория под полигон занята лесом и находится в непосредственной близости от жилых домов. Земли, по мнению представителей ОНФ, нужно вернуть в состав лесного фонда.

Кроме того, по этому вопросу к губернатору Владимирской области Светлане Орловой обращался и депутат Госдумы Евгений Ревенко. В августе он передал обращение от жителей и попросил провести дополнительную экологическую экспертизу и широкое общественное обсуждение проекта.

Позже депутату ответили, что заявка компании «ЭкоТехСтрой Владимир» еще не является основанием для начала строительства мусороперерабатывающего завода. Желание инвестора также не отменяет необходимости разработки проектно-сметной документации, проведения экологических экспертиз и согласования проекта.

А также по теме: Под Владимиром построят не полигон, а завод «по японским технологиям»

Между тем, вопросы к решению мусорной проблемы есть не только в плане строительства предприятия. Так, в сентябре активисты ОНФ изучили территориальную схему обращения с отходами во Владимирской области и потребовали ее полностью переделать. Активисты пришли к выводу, что в документе содержится большой объем данных о благоустройстве объектов обращения с отходами, но совершенно нет конкретики о том, сколько мусора ежегодно образуется в регионе.

Подробнее: Решение мусорной проблемы во Владимире: красиво, но непрофессионально