Взятка в три миллиона: Владимирского замгубернатора отстранили от должности

Владимир, , 09:52 — REGNUM Елена Мазанько отстранена от должности вице-губернатора Владимирской области. Решение вынес Октябрьский районный суд Владимира по ходатайству Следственного управления СКР по региону. Чиновница отстранена от должности на период следствия.

Как сообщил 1 ноября «Коммерсантъ» со ссылкой на следственные органы, Елена Мазанько, которая с июня является фигурантом уголовного дела о получении взяток в крупном размере, с сентября исполняет обязанности вице-губернатора — удаленно из Москвы, где она находится под подпиской о невыезде.

По данным СКР, чиновница проводит совещания по скайпу и даже подписывает документы, которые ей доставляются из Владимира. Следователи опасаются, что у Мазанько есть возможность уничтожить улики.

Как сообщало ИА REGNUM, заместитель губернатора Владимирской области Елена Мазанько была задержана в начале июня. В отношении нее было возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 5 и ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взяток в крупном и особо крупном размера»). По версии следствия, чиновница могла получить взятки на сумму 3 млн рублей — за помощь в заключении госконтрактов на проведение ремонта в здании облправительства и поставку мебели.

Сама Мазанько вины не признает.

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Изначально в СКР заявляли, что будут добиваться ареста Мазанько. Однако их не поддержала прокуратура, которая ссылалась на наличие серьезного заболевания у подследственной. В итоге суд отправил Мазанько под домашний арест, а в августе — освободил под подписку о невыезде.

На сторону своей подчиненной встала губернатор Владимирской области Светлана Орлова, которая сразу после задержания Мазанько заявила, что не верит в ее вину, и связала ее задержание с атакой на себя.

«Это все провокация. Никаких взяток она не брала. Я навела порядок во всем, что касается газа, тепла, воды, электричества», — сказала Светлана Орлова журналистам.

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Кстати, Орлова заявляла и о том, что Мазанько сохранит свой пост. В начале сентября директор департамента имущественных и земельных отношений (ДИЗО)Владимирской области Александр Сердюков, отвечая на вопрос журналистов, заявил, что обязанности Мазанько исполняет первый заместитель губернатора Вячеслав Кузин.

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