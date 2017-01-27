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На бывшего владимирского замгубернатора завели четвертое уголовное дело

Политика
В этот раз Дмитрий Хвостов подозревается в получении взятки в 800 тысяч рублей
Уголовное дело
Иллюстрация: Lotosgtrk.ru
Уголовное дело

Владимир, 27 января 2017, 17:01 — REGNUM  Бывший заместитель губернатора Владимирской области по строительству Дмитрий Хвостов стал фигурантом четвертого уголовного дела о получении взятки, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе УФСБ России по Владимирской области. На этот раз, по версии следствия, речь идет о взятке в 800 тысяч рублей.

Следствие считает, что Дмитрий Хвостов получил эти деньги за покровительство бизнесмена.

«Хвостов обещал способствовать в принятии решений в пользу одного из предпринимателей Владимирской области на уровне должностных лиц администрации Владимира и администрации Владимирской области», — говорится в сообщении пресс-службы.

Уголовное дело было возбуждено в январе 2017 года. Сейчас идет расследование.

ИА REGNUM напоминает, что ранее в отношении Дмитрия Хвостова было возбуждено три уголовных дела. В первом случае следствие полагает, что Хвостов получил 1,4 млн рублей за помощь в том, чтобы социальный объект, который строительная фирма должна была возвести за свой счет, построили на деньги из бюджета. Во втором случае речь идет о взятке в 2,2 млн рублей за помощь в утверждении проекта планировки территории застройки юго-западной части Владимира. Третье уголовное дело было возбуждено в декабре 2016 года. Следствие сообщило, что подозревает Хвостова в получении взятки уже в размере 12 млн рублей. За эти деньги он якобы обещал влиять на решения муниципальных властей в пользу бизнесмена. Таким образом, сумма всех взяток равна 16,4 млн рублей.

Дмитрий Хвостов был заместителем Светланы Орловой с 2013 года по сентябрь 2016 года. Буквально через несколько недель после его увольнения стало известно о первом уголовном деле. При этом Светлана Орлова заявила, что Хвостов покинул свой пост из-за срыва сроков строительства нескольких важных для области объектов. Позже в СУ СК РФ по Владимирской области рассказали, что Светлана Орлова узнала о делах в один день с журналистами.

К слову, 25 января стало известно, что после задержания Дмитрия Хвостова из администрации по собственному желанию уволилась главный архитектор области Валентина Землянская.

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