Во Владимире — новая партия претензий к облздраву

Владимир, , 15:16 — REGNUM Во Владимире продолжают вскрываться нарушения в работе департамента здравоохранения. Сразу после того, как стали известны результаты проверки, проведенной Генпрокуратурой, в открытом доступе появился документ, подготовленный областными прокурорами. В нем сообщается о многочисленных нарушениях в работе департамента, в том числе и при проведении госзакупок.

Документ был опубликован в социальных сетях. Как сообщает портал «Зебра ТВ», в прокуратуре подтвердили его подлинность, однако отметили, что проверка была плановой и никак не связана с чьими то ни было обращениями.

Среди нарушений, которые были найдены прокурорами, — нарушения при проведении госзакупок. В частности, прокуроры делают вывод, что департамент самоустранился от контроля закупок. Так, больницы самостоятельно увеличивают сроки поставки лекарств, а также меняют качественные характеристики закупаемых товаров. Кроме того, в Стоматологической поликлинике №1 в городе Вязники неправомерно на три месяца перенесли окончание ремонта кровли и фасада больницы, а в Коврове заключили контракт на поставку овощей без остаточного срока годности.

Нарушения есть и при покупке дорогого медоборудования — к примеру, аппаратов ИВЛ. Также выявлены случаи, когда дорогостоящее оборудование простаивает, а в некоторых больницах нет элементарных предметов обихода.

«Все ФАПы Кольчугинской ЦРБ не соответствуют стандартам оснащенности медицинским оборудованием, отсутствует не только специальное медицинское оборудование, но и не имеется предусмотренных законодательством костылей, холодильников и тyмбочек, полностью не укомплектованы укладки по видам оказания помощи», — говорится в документе.

Кроме того, найдены нарушения и в работе бригад скорой помощи.

«Предусмотренный законодательством 20-минутный норматив прибытия машин СМП к пациентам не соблюдается практически во всех муниципальных образованиях области, а в ряде случаев достигает 8−9 часов, либо не приезжает ввиду самостоятельного решения оператора не направлять медицинский экипаж, что приводит к несвоевременному оказанию помощи, а в ряде случаев к смертельному исходy», — сообщается в документе.

В общей сложности результаты проверки и перечисление всех нарушений занимают 25 страниц. Сейчас департамент уже направил в больницы письма с требованиями устранить все нарушения и наказать виновных.

ИА REGNUM напоминает, что Генпрокуратура ранее также выявила многочисленные нарушения в работе департамента. Проверка прошла после обращения местного жителя. В результате стало известно, что в регионе при закупке медицинских товаров чиновники кратно завышали стоимость и создавали условия, при которых торги выигрывали аффилированные лица.

Факты нарушения законов вскрылись при закупках, сделанных различными больницами. Среди них — ГБУЗ ВО «Областная клиническая больница», три владимирские больницы, а также медучреждения Гусь-Хрустального, Коврова и Александровского района.

Ранее сообщалось, что суд обязал департамент здравоохранения Владимирской области выделить деньги на косметический ремонт Суздальской центральной районной больницы. В суд обратилась прокуратура. В ходе проверки прокуратура установила, что в больнице чуть ли не полная разруха. В хирургическом отделении не хватает стульев, а в терапевтическом — тумбочек. В целом, находится в плохом состоянии и требует замены почти вся мебель в больнице. К тому же, в педиатрическом отделении больницы нужен косметический ремонт: стены и потолки имеют дефекты, а в линолеуме — дырки. Кроме того, в больнице не соблюдался противопожарный режим.

Читайте ранее в этом сюжете: Чиновница с высоким IQ собирается увольняться из владимирского департамента