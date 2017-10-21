«Троянская лошадь» несистемной оппозиции решила стать системной

Джованни Доменико Тьеполо. Шествие Троянского коня в Трою. Около 1760 года

Самой громкой новостью недели стало сообщение о выдвижении в качестве кандидата на пост президента России звезды реалити-шоу Ксении Собчак. Ксения сообщила, что хочет заявить о своих взглядах на самом высоком уровне. В принципе, взгляды её давно всем известны: их даже Навальный назвал «людоедскими». Несмотря на заявление Дмитрия Пескова, что своё решение Собчак с Кремлем не согласовывала, ему, похоже, не очень верят. Тем более, что и сама героиня рассказала, что доложила президенту о своём намерении и получила кислое согласие:

«Путин сказал, что каждый имеет право принимать решения и должен нести ответственность за них», — сказала Ксения.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Собчак

Участие Собчак в выборах сможет сильно поднять явку: хоть и не за счёт желающих быстро отдать свои голоса «талантливой» журналистке, но за счёт готовых принципиально высказать свою поддержку Владимиру Путину. Ведь утверждение Собчак, что она — кандидат «Против всех», снова напоминает то недалёкое желание говорить за всех, которым грешат оторванные от реальности люди. Забывающие, что «против всех» — значит, и против них (на чём уже «проехался» даже Максим Галкин, а Иван Ургант поправил: против всех, да не всех). Среди экспертов нет единого мнения, сколько процентов она наберёт, прогнозы разнятся от полного нуля до аж 10%. Однако у Собчак высочайший антирейтинг, ещё в позапрошлом году, по данным ВЦИОМ, она была абсолютным лидером по этому показателю. Теперь же Ксении припомнят всё: и скандал с младенцем, который «должен сдохнуть», чтобы ей не «подстраиваться под мелких гадёнышей», и про русских как генетическое отребье, и слабое умение дольше нескольких минут говорить без мата… Возможно, человек вырос и изменился, хотя чего стоит один только предвыборный ролик, снятый на кухне, на фоне разделочных досок и мисок с бананами. Ксения умеет готовить? Это неожиданно, но при чём тут политика? Героиня выступает в рубашке с мужского плеча? Это — харизматично?

Да и оппозиционность Собчак — не совсем внятное явление, «троянской лошадью оппозиции» называл её ещё Сергей Удальцов. Тем неубедительнее её слова, из которых следует, что тот, кто не подписан на канал «Дождь», не знает, что нынешняя система управления неэффективна. Увы, граждане сталкиваются с неэффективностью повседневно в той или иной форме, зная её, возможно, лучше любого «противвсеха». Словом, пока что всё, что делает Собчак, настолько несерьёзно, что верить в её собственную эффективность нет оснований. С учётом этого 10% не выглядят реальными, зато становится ясно, какую могучую роль громоотвода сыграет Ксения, отведя на себя предвыборный негатив электората. Остаётся только уточнить у Пескова, что он имел в виду, говоря о Собчак и политике, когда выдавал про «субстанцию» и «волеизлияние».

"Политика отличается от журналистики и шоу-бизнеса, это совсем иная субстанция. Политика предполагает волеизъявление людей. Если Ксюша в состоянии ответить на это волеизлияние народа, у неё будут шансы в политике», — сказал пресс-секретарь президента.

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Бесплатная медицина — это атавизм

Вопреки мнению группы поддержки известного кандидата, народу вовсе не «врут 18 лет подряд». Вся информация доступна любому желающему, и далеко не всегда окрашена позитивом. Вот, например, пришедшая на этой неделе новость о поддержке Путиным частично платной медицины. О возможном софинансировании населением медицинских услуг президент заявил 15 октября в Сочи на встрече с участниками Всемирного фестиваля молодёжи и студентов. С точки зрения организации отрасли здравоохранения, по словам Путина, нужно, чтобы «человек понимал свою ответственность за своё собственное здоровье».

Должен, конечно! Хорошо, что Путин уточнил особую важность того, чтобы подумать о том, где государство точно обязано оказывать медпомощь бесплатно, а где возможно софинансирование.

«Конкретики нет, но пути здесь может быть только два. Первый — сбор платят все, вне зависимости от того, работает человек или нет. По сути, он становится ещё одним налогом. В этом случае государство признает кризис и неспособность сверстать бюджет так, чтобы денег хватило. Второй вариант: сбор платится добровольно, и усиливается имущественное расслоение. Для условных «богатых» (вернее — минимально обеспеченных) государство обеспечивает один уровень медицины, для условных «бедных» — другой. Это — прямое нарушение Конституции, в которой прописан равный доступ граждан к социальным услугам, а Россия названа социальным государством», — считает депутат Госдумы Федот Тумусов.

Wfys2017.tassphoto.com Владимир Путин во время встречи с участниками XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов

Хорошо бы прояснить, как долго человек будет помогать себе сам под грифом «сам виноват», прежде чем начальная болячка перейдёт во что-то посерьёзнее, от чего государству уже лечить не жалко? Даже директор НИФИ Минфина Владимир Назаров, обсуждая способы заставить человека быть более ответственным к своему здоровью, сказал, что, например, можно соотнести взнос за медицинские услуги с диспансеризацией — человек, не прошедший её, будет вынужден платить; чиновник также отметил статью в Конституции, утверждающую право на бесплатную медпомощь, как преграду к софинансированию более длинного перечня услуг.

Словом, всё делается с лучшими намерениями, чтобы люди были здоровее.

«Это пока только намёк, и никаких решений не принято. Я думаю, что до завершения президентских выборов такие решения приниматься не будут, но правительство явно взяло четкий курс на сокращение бесплатной медицины», — сказал первый зампредседателя фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Михаил Емельянов, по мнению которого, сокращено может быть всё, что угодно.

По словам главы Минфина Антона Силуанова, речь идёт «только» о дополнительных или более качественных услугах.

«Что касается вопроса софинансирования со стороны граждан, то оно идёт сверх базовой программы ОМС. То есть если гражданин хочет получить дополнительную услугу или более высокое качество этих услуг, то предлагается использовать дополнительные медицинские страховки для того, чтобы иметь более широкий и качественный спектр услуг», — сказал министр.

Ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов, недавно «взорвавший интернет» своими словами о «социальных дебилах», назвал заявление Путина о желательности и приемлемости софинансирования в здравоохранении (и других социальных секторах) первым в своем роде. По мнению Кузьминова, россияне теперь больше, чем раньше, готовы доплачивать за бюджетные услуги более высокого качества, но принцип софинансирования угрожает хрупкому социальному равенству, сложившемуся в стране.

Примечательно, что пока всё больше разговоров идёт как раз о нарастании социального и имущественного неравенства, Кузьминов видит в этом деле прогресс, пусть и шаткий. Впрочем, гораздо примечательнее здесь другое — обозначенная готовность доплачивать за лучшие «услуги». К чему это приведёт на практике — к делению россиян на людей первой и второй свежести, как говорилось в одном инфернальном романе? Очевидно, зреющей идеи немалого числа россиян о создании альтернативных школ для своих детей кажется мало, нужно подумать о том, чтобы и лечить друг друга самим. После этого останется только придумать свои деньги, как в Аргентине времён социально-политической катастрофы. А на Украине вообще долго думать не стали и сделали медицину платной. Хорошие ориентиры, не правда ли?

Ольга Зенькович ИА REGNUM Депутаты Госдумы

Госдума и деньги

Объём расходов по итогам текущего года, по расчётам правительства, должен составить 16,728 трлн рублей, что на 0,76% больше, чем планировалось.

«У нас изменилась макроэкономика, изменились доходы, поэтому мы можем говорить о дополнительных источниках, которые возникли в 2017 году. В первую очередь мы говорим о ненефтегазовых доходах — 125 млрд рублей. Мы можем учесть этот ресурс для увеличения расходов», — пояснил глава Минфина Антон Силуанов в ходе заседания комитета Госдумы по бюджету и налогам.

По некоторым статьям расходов удалось особенно хорошо сэкономить, в итоге сейчас образовалось 273 млрд рублей для перераспределения. Дополнительные доходы будут направлены на оборону, село и помощь региональным бюджетам.

Это не единственная связанная с деньгами новость недели, пришедшая из Госдумы. Профильный комитет ГД по бюджету и налогам одобрил сметы внебюджетных фондов на 2018—2020 годы. Проекты бюджетов Пенсионного фонда, Фонда социального страхования и Фонда обязательного медицинского страхования рекомендованы депутатам к принятию в первом чтении. Законопроект предусматривает сокращение тарифов по страховым взносам на уровне 30% до 2020 года включительно. Из них 22% уйдут на пенсионное страхование, 2,9% — на социальное, 5,1% — на обязательное медицинское.

Поступления страховых взносов в ПФР в следующем году составят 4,8 трлн рублей, а в 2020 — 5,4, сообщил председатель правления ПФР Антон Дроздов, отдельно отметив снижающуюся зависимость от федерального бюджета. В свою очередь, особенность бюджета ФСС в 2018 году состоит в том, чтобы сократить его дефицит.

«В связи с этим предлагаем продление до 31 декабря 2024 г. возможности применения зачетного механизма уплаты страховых взносов по обязательному страхованию на случай временной нетрудоспособности в связи с материнством», — сообщил заместитель министра труда и соцзащиты Андрей Пудов.

Речь идёт о выплатах пособий по зачётной модели: то есть работодатель вначале сам выплачивает больничный, а затем Минтруд возмещает его расходы. Сегодня, по словам Пудова, в 33 регионах реализуется проект по прямым выплатам пособий. Ранее предполагалось, что он продолжится до 2020 года включительно, но Минтруд предлагает растянуть его по времени, что позволит сократить дефицит бюджета ФСС. В то же время Счётная палата считает, что механизм прямых выплат пособий нужно вводить немедленно, на что указал глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров.

Дарья Антонова ИА REGNUM ЕГЭ

Короткой строкой

— Утвержден план переноса новогодних выгодных: на этот раз они продлятся с 30 декабря по 8 января. А выходные 6 и 7 января, совпадающие с праздничными нерабочими днями, переносятся на 9 марта и 2 мая. Есть и другие новости.

— Вступил в силу новый регламент ГИБДД: сотрудники этой службы смогут устраивать «засады» на дорогах, останавливать транспортные средства вне стационарных постов и не выдавать справки после ДТП. И — обязаны быть вежливыми.

— Следственный комитет проверит работников Минкульта, которые выдали деньги «Седьмой студии» режиссера Кирилла Серебренникова. Планируется установить всех причастных к мошенничеству лиц, в том числе среди высоких чинов министерства.

— Депутат Поклонская продолжает терзать Генпрокуратуру, куда она обращалась по поводу «Матильды» уже 43 раза, причём в последние дни обращения участились. Поклонская считает этот фильм причиной поджогов, покушений на взрывы и прочих противоправных и аморальных поступков.

— Генпрокуратура тем временем занимается другими делами. Так, была признана нежелательной работа на территории РФ еще 11 иностранных организаций. В их числе — «Национальный фонд в поддержку демократии», фонд «Открытое общество», Американо-российский фонд по экономическому правовому развитию и другие.

— Технократы нового губернаторского призыва удивляют своей лексикой. Почему семьи в Калининграде не получат выплаты, спросили журналисты губернатора Антона Алиханова и получили ёмкий ответ: «По кочану». «Это был серьезный вопрос», — не успокоились журналисты. «Это был серьезный ответ». Почему так?

— Бюджет Ленобласти на 2018 год внёс говорящий робот-андроид. Ещё и ответил на вопросы чиновников. Ждём губернатора-андроида.

— Выяснилось, что в команду новых врио губернаторов сложно попасть: нужно пройти тест, написать эссе, пройти «глубинное интервью» и почерковедческую экспертизу. Даёшь ЕГЭ для губернаторов!

— Отечественные учёные создали технологию переработки содержащегося в воздухе углекислого газа в экологичное топливо. Технологию необходимо доработать и оптимизировать, но уже сейчас разработанный материал превосходит другие.

На этой богатой событиями неделе ВЦИОМ привёл данные опроса, согласно которым более 40% опрошенных считают, что худшие времена ещё впереди. Пятая часть думает, что самое худшее время Россия переживает именно сейчас. Менее трети полагают, что худшее уже прошло. И всё это притом, что по сравнению с прошлым годом россияне стали более оптимистичны. Довольно тревожные ожидания, противоречащие высказываниям тех, кто считает, что россиянам лет 18 подряд лгут, и им необходимо срочно рассказать правду о том, как всё плохо. Это, как видно, уже известно.