Российские учёные предложили способ создания топлива из воздуха

Новосибирск, , 13:13 — REGNUM Российские учёные создали технологию переработки углекислого газа, содержащегося в воздухе, в экологичное топливо. Об этом 17 октября сообщает издание «Наука в Сибири».

Учёные из Института катализа им. Борескова предложили метод, согласно которому углекислый газ можно брать не из дыма тепловых электростанций, работающих на углеводородном топливе, а непосредственно из воздуха.

Чтобы собрать из воздуха углекислый газ, учёные применили карбонат калия. Они пропитали им пористый носитель на основе оксида алюминия. В результате этого материал нагревается, и углекислый газ смешивается с полученным при электролизе водородом. Затем смесь поступает в реактор, где находится никелевый или рутениевый катализатор.

«Разработанный нами материал хорошо себя показал в сравнении с другими. Сорбенты на основе карбоната калия уже изучались ранее. Но работ по применению этих материалов для сорбции углекислого газа из воздуха практически не было», — приводятся в сообщении слова научного сотрудника Института Жанны Веселовской.

Она отметила, что технологию необходимо доработать и оптимизировать. Получаемое топливо можно применять для заправки транспортных средств или обогрева помещений.

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