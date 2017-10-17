Путин выступил за внедрение частично платной медицины

Москва, , 11:40 — REGNUM Заявление президента России Владимира Путина о желательности и приемлемости софинансирования в социальных секторах, включая здравоохранение, является первым в своем роде. Об этом сообщил ректор Высшей школы экономики (ВШЭ) Ярослав Кузьминов, пишут 17 октября «Ведомости».

Эксперт отметил, что в последние годы заметно возросла готовность российских граждан доплачивать за бюджетные услуги более высокого качества. Так, согласно опросам, проведенным в 2016 и 2017 годах, 41% населения согласен софинансировать качественное образование и здравоохранение.

Однако принцип софинансирования несет угрозу хрупкому социальному равенству, сложившемуся в стране. Группы с низкими доходами не смогут софинансировать социальные услуги высокого качества, которые будут обходиться дороже, пояснил Кузьминов.

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Директор НИФИ Минфина Владимир Назаров отметил, что пока есть немного способов заставить человека ответственнее относиться к своему здоровью. Например, можно соотнести взнос за медицинские услуги с диспансеризацией — человек, не прошедший ее, будет вынужден платить.

Софинансированию более длинного перечня услуг мешают два препятствия, первое из которых — статья в Конституции РФ, утверждающая право каждого гражданина на бесплатную медицинскую помощь. Вторая преграда — отсутствие конкретных госгарантий, какие именно услуги будут бесплатными, пояснил он.

О возможном софинансировании медицинских услуг президент России Владимир Путин заявил 15 октября в Сочи, на встрече с участниками Всемирного фестиваля молодёжи и студентов. Он отметил, что с точки зрения организации отрасли здравоохранения необходимо, чтобы «человек понимал свою ответственность за своё собственное здоровье».

«Поэтому нужно думать о том, где государство обязано, абсолютно точно обязано, в каких сегментах, в каком объёме, по каким направлениям оказывать эту помощь бесплатно, где возможно какое-то софинансирование», — цитирует главу государства пресс-служба Кремля.

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