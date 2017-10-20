Почему семьи в Калининграде не получат выплаты? Алиханов: «По кочану»

Калининград, , 19:50 — REGNUM На вопрос журналистов, почему не возвращаются ранее выплачиваемые социальные компенсации за детские сады не малоимущим семьям, губернатор Калининградской области Антон Алиханов ответил: «По кочану». Об этом глава региона заявил 20 октября после заседания кабинета министров на пресс-подходе для СМИ, сообщает «Новый Калининград».

В ходе заседания правительства был рассмотрен проект бюджета на 2018 год. Алиханов отметил, что приоритетными направлениями бюджета в 2018 году стали: капитальное строительство, окончание инфраструктурных проектов, индустриальных парков и социальные выплаты.

На вопрос, будут ли возвращены компенсации родителям за детские сады, губернатор ответил, что нет. На уточняющий вопрос: «Почему?», он ответил: «По кочану». Представителей СМИ вопрос не устроил: «Это серьезный вопрос!».

«Это серьезный ответ», — сказал глава региона.

После чего он все-таки пояснил свою позицию:

«Очень много людей (вы удивитесь), которые получают различные социальные выплаты, в них не нуждаются».

Отметим, калининградцев лишили компенсаций за детские сады в 2016 году. Выплаты оставлены для малоимущих семей, доход на каждого члена которой не превышает прожиточного минимума в Калининградской области (10 153 рублей).