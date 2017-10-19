60% жителей России не одобряют деятельность Ксении Собчак

Москва, , 11:35 — REGNUM Около двух третей жителей России негативно относятся к Ксении Собчак, заявившей о своем намерении баллотироваться в президенты. Такие данные были получены ВЦИОМ в 2015 году, однако ранее фонд их не публиковал.

95% респондентов сообщили, что знают, кто такая Ксения Собчак. При этом 72% хорошо знают о её деятельности, а еще 23% — что-то слышали.

«Скорее отрицательно» к ней относились 60% опрошенных, «скорее положительно» — 21%. В 2012 году эти показатели составляли 51% и 23% соответственно.

Социологическое бюро «Левада-центр» провело опрос на предмет антирейтинга российских политиков и общественных деятелей. Ксения Собчак оказалась деятелем, которому жители России не доверяют больше всего.

В пятерку анти-лидеров по доверию также вошли Владимир Жириновский, Михаил Прохоров, Михаил Ходорковский и Алексей Навальный.

Напомним, накануне Собчак заявила о том, что собирается баллотироваться в президенты и уже проинформировала об этом действующего президента России Владимира Путина. По её словам, Путину эта идея, скорее всего, не понравилась. Также она отметила, что снимет свою кандидатуру, если Алексей Навальный зарегистрирует свою.

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