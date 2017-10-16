Сэкономили: комитет Госдумы одобрил поправки в федеральный бюджет-2017

Москва, , 17:57 — REGNUM Правительственный законопроект о поправках федерального бюджета на 2017 год комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал депутатам нижней палаты парламента принять в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 16 октября.

По расчетам правительства, объем расходов по итогам 2017 года должен составить 16,728 трлн рублей, что на 0,76% больше, чем предполагалось ранее. Такое увеличение бюджетных ассигнований стало возможно за счет роста общего объема доходов федерального бюджета до 14,73 трлн рублей.

«У нас изменилась макроэкономика, изменились доходы, поэтому мы можем говорить о дополнительных источниках, которые возникли в 2017 году. В первую очередь, мы говорим о ненефтегазовых доходах — 125 млрд рублей. Мы можем учесть этот ресурс для увеличения расходов», — объяснил в ходе заседания комитета Госдумы по бюджету и налогам глава Минфин РФ Антон Силуанов.

Кроме того, по его словам, что по некоторым позициям расходов бюджета правительству удалось добиться существенной экономии. Таким образом, у Минфина появилось еще порядка 148 млрд рублей для перераспределения.

«Итого у нас есть 273 млрд рублей как дополнительный ресурс для перераспределения», — подчеркнул Силуанов.

По его словам, перераспределение в первую очередь коснется решения задач в области обороны и безопасности — в частности, средства из бюджета уйдут на помощь закредитованным организациям в этой сфере. Помимо этого, часть

«Мы предлагаем в этом году субъектам РФ, которые продемонстрируют наиболее позитивные показатели по приросту налоговых доходов — в частности, по налогу по прибыль — вернуть прирост по тем 2%, которые зачисляются в федеральный бюджет. То есть, 1% от этой сумму уйдут полностью в фонд финансовой поддержки субъектов, это еще 36 млрд рублей», — отметил Силуанов.

По словам министра, еще 20 млрд рублей правительство намерено выделить на докапитализацию Россельхозбанка в качестве поддержки сельского хозяйства. Силуанов напомнил, что эта сфера одна из приоритетных при формировании бюджета как на 2017, так и на 2018 год

Поправки федерального бюджета 2017 года также подразумевают, что дефицит бюджета увеличится с 1,924 трлн рублей до 2,008 трлн рублей. При этом, считают в Минфине, объем ВВП по итогам года увеличится в 92,19 трлн рублей до 92,22 трлн рублей.

Депутаты планируют рассмотреть законопроект в первом чтении на ближайшем пленарном заседании Госдумы 18 сентября.