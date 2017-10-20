Кандидаты в новгородское правительство будут писать эссе и проходить тесты

Великий Новгород, , 18:09 — REGNUM В Новгородской области с 27 октября стартует открытый конкурсный отбор для желающих занять должности руководителей органов исполнительной власти региона в сферах экономики, культуры и туризма. Как сообщили сегодня, 20 октября, ИА REGNUM в пресс-центре областного правительства, кандидатам предстоит пройти три этапа конкурсного отбора и финальное собеседование с главой региона.

«На первом этапе по документам, представленным кандидатами, мы оцениваем их стаж и опыт управленческой деятельности. На втором идёт оценка профессиональных компетенций: кандидат должен раскрыться по максимуму, показать свой профессионализм и заинтересованность в будущей работе. На третьем этапе при участии специалистов в области управления и психологии мы оцениваем управленческие и личностные качества кандидатов», — пояснила руководитель регионального департамента государственного управления Анна Бирюкова.

Отмечается, что основное требование к кандидатам — высокие профессиональные и личностные качества. При этом все они пройдут тестирование по русскому языку, покажут знания IT-технологий, менеджмента, Конституции РФ, законодательства о противодействии коррупции и нормативных актов в сфере, в которой они предполагают работать. Также в списке испытаний — написание эссе, демонстрация умения решать практические вопросы, относящиеся к компетенции руководителя, а также общение с членами комиссии.

По словам Анны Бирюковой, в качестве независимых экспертов будут привлекаться представители бизнес-сообщества, общественных организаций, а также общественных советов, созданных при органах исполнительной власти Новгородской области.

Губернатор Новгородской области Андрей Никитин пояснил, что столь тщательный подход к отбору кандидатов обусловлен тем, что «люди должны не просто подать документы, но и рассказать, как они видят свою работу и какую пользу они планируют принести области».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, о начале открытого отбора на позиции руководителей ряда департаментов Новгородской области Андрей Никитин заявил на церемонии вступления в должность губернатора 14 октября.

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Стоит отметить также, что в Удмуртии врио главы республики Александр Бречалов осуществляет набор в правительство даже через почерковедческую экспертизу. Кроме того, кандидаты проходят «глубинные интервью» и собеседование у столичных экспертов.

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