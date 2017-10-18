Емельянов: Правительство взяло курс на сокращение бесплатной медицины

Москва, , 10:14 — REGNUM Заявление президента РФ Владимира Путина о возможном софинансировании обязательного медицинского страхования (ОМС) со стороны населения говорит о том, что правительство нацелилось на сокращение бесплатных медицинских услуг. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 октября заявил первый зампредседателя фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Михаил Емельянов.

«Это пока только намек и никаких решений не принято. Я думаю, что до завершения президентских выборов такие решения приниматься не будут, но правительство явно взяло четкий курс на сокращение бесплатной медицины», — отметил Емельянов.

При этом, указал депутат, уровень жизни граждан сегодня не растет и такие меры отрицательно повлияют на жизнь и здоровье граждан.

«Надо учитывать, что смертность у нас все еще превышает рождаемость, и демографическая ситуация плохая. Это напрямую связано с сокращением расходов на медицину, оно прямо вредит здоровью граждан», — считает Емельянов.

Он отмечает, что сегодня сложно предположить, как именно могут быть урезаны расходы государства на медицину и какие услуги станут платными.

«Очень трудно сказать, что конкретно имелось в виду. В принципе, наше правительство может сократить все, что угодно, произвол в этом вопросе может быть абсолютный», — не исключает Емельянов.

Президент РФ Владимир Путин в ходе XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов (ВФМС) в Сочи заявил, что в некоторых сегментах медицины можно было бы ввести софинансирование услуг со стороны граждан. При этом президент подчеркнул, что бесплатная медицина должна сохраниться, но объем ее государственного финансирования нужно изучить.

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