СК проверит сотрудников Минкультуры, финансировавших проекты Серебренникова

Москва, , 20:04 — REGNUM Следственный комитет России проведет проверку работников Министерства культуры РФ, выдавших денежные средства «Седьмой студии» скандально известного режиссера Кирилла Серебренникова на реализацию проекта «Платформа».

Заявление об том было сделано 17 октября представителем следствия в Басманном суде Москвы.

В частности, было указано, что следствие планирует установить всех причастных к мошенничеству, в том числе среди высокопоставленных должностных лиц Министерства культуры, выделивших финансовые средства и контролировавших их расходование.

В рамках следствия по этому делу будет допрошено большое количество людей.

Как сообщало ИА REGNUM, учредитель «Седьмой студии» Кирилл Серебренников был задержан 22 августа 2017 года по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Скандально известный режиссер подозревается в хищении порядка 68 млн рублей.

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