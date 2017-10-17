Генпрокуратура России признала нежелательными 11 иностранных организации

Москва, , 17:21 — REGNUM Генпрокуратура России признала нежелательной работу на территории страны ещё 11 иностранных организаций. Об этом 17 октября сообщил замглавы управления ведомства по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях и противодействии экстремизму Алексей Жафяров на заседании СПЧ по теме «Общественное участие в противодействии экстремизму и терроризму».

По его словам, соответствующее решение принято в отношении «Национального фонда в поддержку демократии», фонда «Открытое общество», Американо-российского фонда по экономическому правовому развитию, «Национального демократического института международных отношений», «Международного республиканского института» и ряда других международных организаций.

Как уточнил Жафяров, официально данные организации будут признаны нежелательными на территории России после того, как будут внесены Минюстом в соответствующий реестр.

Напомним, на минувшей неделе Тверской районный суд Москвы отклонил иск организации «Открытая Россия» к Генпрокуратуре и Минюсту России с требованием отменить решение о внесении её в список нежелательных, которое было принято в апреле 2017 года.

По мнению российского надзорного ведомства, организация занималась реализацией специальные программ и проектов, нацеленных на «дискредитацию результатов проходящих в России выборов, признания их итогов нелегитимными».

Внесение иностранный организации в список нежелательных в России предполагает, что организация должна закрыть все свои подразделения свернуть программы и проекты на территории страны. Также нежелательной организации может быть запрещёно распространение материалов через российские СМИ.