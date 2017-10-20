Засады, вежливость и съемка на камеру: Новый регламент ДПС вступил в силу

Москва, , 09:27 — REGNUM Вызывавший многочисленные споры новый административный регламент ГИБДД вступил в силу 20 октября. Административный регламент для сотрудников МВД серьезно не менялся с 2009 года, ряд новых положений важны и для водителей.

Согласно документу сотрудники ДПС теперь имеют право останавливать автомобили вне стационарных постов. Место, время, формы и методы осуществления надзора за дорожным движением сотрудниками определяются руководителем подразделения ДПС. То есть, теперь сотрудник ДПС сможет останавливать автомобили на любом участке дороги, однако обязан будет объяснить причину остановки.

Где именно будут размещаться наряды ДПС будет определено после анализа аварийности в конкретной местности. В частности, речь идет о выявлении потенциально опасных участков улично-дорожной сети.

Кроме того, согласно регламенту, отменяется выдача справок о дорожно-транспортном происшествии на месте. Теперь водитель на руки получит только копии протокола и постановления об административном правонарушении. Эти документы, как и раньше, нужно предъявить в страховую компанию для возмещения ущерба.

Широко обсуждалось еще одно нововведение: возможный запрет на съемку действий инспектора на камеру. В ГИБДД пояснили, что никакого запрета нет, а из регламента лишь исключена норма, обязывающая сотрудников полиции не препятствовать использованию участниками дорожного движения фотокамер, видеокамер и звукозаписывающей аппаратуры.

Упразднение этой нормы никак не препятствует реализации конституционного права граждан свободно искать, получать, передавать информацию любым законным способом — ведь она есть в законе «О полиции». В Госавтоинспекции пояснили, что ее убрали лишь из-за дублирования. Съемка запрещена в исключительных случаях, например, во время контртеррористической операции. Также нельзя снимать, если это мешает исполнению обязанностей инспектором.

Кроме того, водителей теперь обязуют самих сдавать права в подразделения ГИБДД при соответствующем правонарушении. Если раньше водительское удостоверение изымал инспектор, то теперь в трехдневный срок нужно сдать права лично.

Узаконил регламент и европротокол. В регламенте прописано, что дежурный, принимающий вызов о ДТП без пострадавших, должен предложить оформить бланк извещения о дорожном происшествии самостоятельно. Если участникам нужна помощь сотрудника полиции или есть друг к другу претензии, то им будет предложено оформить ДТП на ближайшем стационарном посту или в отделении полиции.

Смогут теперь инспекторы и устраивать «засады», то есть частично прятать машины за переломом рельефа или инженерными сооружениями. Это сделано для того, чтобы не допустить ЧП. В таком случае допустимо частично спрятать автомобиль.

Из регламента также исчез запрет для инспекторов ДПС курить в момент общения с водителем. В ГИБДД пояснили, что закурить в момент проверки документов или составления протокола инспектор всё же не может: есть кодекс этики и служебного поведения государственных служащих РФ. И там эта норма включена.

Кроме того, регламент обязывает сотрудников ГИБДД не допускать дискриминационных высказываний по признакам пола, возраста, расы, национальности, языка, гражданства, социального, имущественного или семейного положения, политических или религиозных предпочтений. Не может инспектор быть грубым, заносчивым и провоцировать водителя или оскорблять его.

Читайте развитие сюжета: О нарушениях ПДД будут сообщать «народные инспекторы»