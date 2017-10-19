Карина Саввина, , 16:30 — REGNUM

Петербургские эксперты, опрошенные корреспондентом ИА REGNUM, разошлись во мнениях о шансах дочери первого петербургского мэра получить голоса на президентских выборах 2018 года. Напомним, о своем желании участвовать в кампании Ксения Собчак заявила 18 октября, предложив избирателям воспринимать ее как «кандидата против всех».

Телеведущая Ксения Собчак, дочь первого мэра Ленинграда — Санкт-Петербурга Анатолия Собчака, воспринимается, прежде всего, как московский персонаж, хотя и может рассчитывать на голоса части избирателей в Северной столице. Такое мнение высказал в беседе с корреспондентом агентства политолог Юрий Светов.

«Как общественный деятель, как человек она состоялась не в Петербурге, а в Москве. Она там училась, пробилась, стала известной и в этом контексте фигурирует как москвичка. Но и здесь у нее есть определенное преимущество: есть слой людей, которые помнят ее отца, мэра Собчака, благодарны ему за многое. Эти люди вполне могут быть ее сторонниками на выборах», — сказал Светов.

Социолог Татьяна Протасенко считает, что участие Собчак в выборах делает их похожими на фарс. Она отмечает, что, согласно последним опросам, в Петербурге на долю нынешнего президента Владимира Путина, если он пойдет на выборы, на сегодня приходится 68—70% голосов. При увеличении явки этот рейтинг будет падать.

«Но Собчак вполне может забрать остаток. По крайней мере, она может набрать больше, чем Жириновский. Те люди, которые остаются в списке, это настолько уставшая гвардия, они не интересны уже — что Жириновский, что Зюганов, что Явлинский, что Миронов. Нужны новые люди. Это и есть практика политического раскручивания», — сказала Протасенко.

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Она сравнила ситуацию с успешным выдвижением миллиардера и шоумена Дональда Трампа на пост президента США, однако обратила внимание и на ключевое различие.

«Было ясное понимание, кто за него будет голосовать. За него голосовали «обиженные мужчины» из провинции, много было любопытных вещей. У нас тоже есть «спящий избиратель», так называемый «застенчивый избиратель». Это довольно сложная система. Кто будет голосовать за Собчак? «Обиженные пожилые женщины»? Сильно сомневаюсь», — сказала Протасенко.

Еще меньше шансов телеведущей дает политолог Александр Конфисахор. Он не согласен, что Собчак способна повторить хотя бы результат (7,98% голосов) бизнесмена Михаила Прохорова на выборах 2012 года.

«Нулевые шансы. Она абсолютный спойлер, тусовщица. Шансов от того, что она тут какое-то время потусовалась, у нее не появится. Хотелось бы надеяться, что петербуржцы — всё же люди разумные, а не такие простодушные. Результат Прохорова она категорически повторить не сможет. Тот, какой-никакой, человек, который сам себя сделал. А здесь предполагать, что сторонники «Дома-2», зрители ее поддержат? Это за гранью добра и зла», — сказал Конфисахор.

Он полагает, что и решение о выдвижении своей кандидатуры Ксения Собчак приняла не самостоятельно. «Я думаю, она занималась домашним хозяйством, ей сказали, что надо идти на выборы, и она пошла. Это не делает чести ни ей, ни самим выборам», — убежден политолог.

С ним согласна Татьяна Протасенко, которая также подозревает в этом выдвижении руку кремлевских политтехнологов, и заявление Собчак о том, что она готова снять свою кандидатуру, если на выборах зарегистрируют блогера Алексея Навального, тому не противоречит.

«Я прямо могу сказать: я ее знала, очень хорошо знала ее отца и мать, она девочка очень умная, не дура, но участие в президентской кампании — это несерьезно», — подчеркнула Протасенко.

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Социолог заявила, что в России для подобного шага за кандидатом должна стоять политическая или хотя бы общественная структура, а «не просто шоу-бизнес». Протасенко напоминает, как Собчак активно увлеклась политикой во время массовых протестов 2011—2012 года и выступала довольно ярко.

«Но все знают ее историю, что ее хорошо знает президент, она с ним тесно и лично общалась. Тогда ее быстро остановили, выход на ее семью есть прямой. Сейчас ее выдвижение выглядит, будто понадобилась молодая женщина в списке кандидатов. Голосовать за нее будут «по приколу». Она воспринимается исключительно как представитель шоу-бизнеса», — уверена Протасенко.

История знала примеры, когда выходцы из этой индустрии добивались успеха в политике, среди них и уже упомянутый Трамп, и губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер, и президент Рональд Рейган. Однако в каждом упомянутом случае на их стороне был и солидный возраст, и более богатая история, финансовая и политическая поддержка, четкая партийная принадлежность. Впрочем, отмечает Протасенко, выдвижение Собчак сделает неплохой пиар этим выборам в зарубежных СМИ.

«Это будет показатель определенной демократичности, будет хорошо обсуждаться. Но нельзя выборы президента сводить к фарсу и шоу. Когда выдвигался охранник Жириновского Олег Малышкин, это всё было неприлично. Для избирателей неприлично. Это показывает плохое отношение власти именно к избирателям. А Ксюша, конечно, может (добиться успеха в политике), но ей для этого надо вырасти, пройти определенные этапы, выступать с программами, выступать от имени какой-то структуры, это серьезная работа», — заключила социолог.

Политолог Юрий Светов также отмечает, что Ксения Собчак может быть не готова к уровню давления, которому подвергается кандидат во время президентской гонки, к тому, что все ее просчеты и промахи, недостатки будут скрупулезно изучаться, «из всех шкафов начнут вытаскивать скелеты». Однако, на его взгляд, возмущаться выдвижением Собчак не следует — у нее есть на это законное право.

«У нас есть закон о выборах президента. В нем предусмотрены некие условия, которым должны соответствовать кандидаты. Ксения Собчак этим требованиям отвечает. Поэтому имеет право участвовать в выборах, невзирая на то, что по этому поводу думают остальные кандидаты. Главное — что думают по этому поводу избиратели. У нее есть образование, ум, навыки общения с людьми, это позволяет ей участвовать в выборах. Когда передо мной есть выбор из четырех вечных неудачников — Зюганова, Жириновского, Миронова и Явлинского, то, сравнивая эту четверку и Ксению Собчак, у меня возникает вопрос: она-то чем хуже их? Она, во всяком случае, еще не проигрывала выборы ни разу», — подчеркнул Светов.

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Напомним, накануне Ксения Собчак заявила о том, что собирается баллотироваться в президенты и уже проинформировала об этом действующего президента России Владимира Путина. Также она отметила, что снимет свою кандидатуру, если Алексей Навальный зарегистрирует свою.

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