Зюганов припомнил Собчак заявление о «генетическом отребье»

Москва, , 11:59 — REGNUM Избирательную кампанию в Российской Федерации не нужно превращать в посмешище и трагикомедию. Об этом заявил РИА «Новости» лидер КПРФ Геннадий Зюганов, комментируя намерение телеведущей Ксении Собчак баллотироваться в президенты РФ.

«Я очень серьезно отношусь к людям, к стране, к избирателям, к выборам», — сказал Зюганов.

Лидер КПРФ напомнил, что он ранее в книге «Отчет пошел», в которой приводились высказывания самых злостных русофобов, писал и про Ксению Собчак.

«И там (в книге) есть, в этой компании, и Ксюша, которая назвала нашу страну и народ генетическим отребьем, — говорит Зюганов. — Я плохо представляю возможность выдвинуться (в президенты РФ)».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 18 октября телеведущая Ксения Собчак на своем сайте «Собчак против всех» сообщила, что она планирует выдвинуть свою кандидатуру для участия в президентских выборах-2018.

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