Интригой недели в Казахстане стало дело известного казахстанского бизнесмена Муратхана Токмади, арестованного 12 июня 2017 года. СМИ, поддерживающие сторону обвинения, как и защищающая мужа супруга задержанного, заявили, что Токмади обвиняют в убийстве Ержана Татишева, который на момент гибели, 13 лет назад, был председателем правления АО «Банк ТуранАлем» (позднее «БТА»).

Муратхану Токмади уже предъявлялись подобные обвинения в декабре 2004 года, однако суд оправдал его и признал смерть Ержана Татишева результатом неосторожного обращения с оружием.

Однако интрига становится острее, если вспомнить, что после смерти Татишева новым председателем совета директоров «Банка ТуранАлем» стал тогда вновь лояльный власти Мухтар Аблязов, причем, как на тот момент уверяли в самом банке, не имея никаких акций БТА в собственности. С историей событий подробнее можно ознакомиться в материале ИА REGNUM.

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Еще одно важное событие недели — презентация программы Национального банка Республики Казахстан по оздоровлению банковского сектора.

Примечательно, что данный вопрос напрямую связан с вышеупомянутой темой, так как именно действия Мухтара Аблязова в отношении банка «БТА» стали первым камнем на шее казахстанского банковского сектора. И одним из обвинений в адрес ныне беглого олигарха было хищение денежных средств из этого банка. Второй камешек «БТА» подвесило, как ни странно, АО «ФНБ «Самрук-Казына», действия которого по спасению банка почему-то не улучшили ситуацию.

«Почему ФНБ «Самрук-Казына» не смог решить эту проблему в течение пяти лет, а затем передал её в и так проблемный «Казкоммерцбанк»? Нужно было сразу, после национализации «БТА банка», выделить проблемные кредиты и передать их в государственный Фонд проблемных кредитов. С учетом громаднейших сумм, списанных с иностранных кредиторов в то время, это бы обошлось государству намного дешевле, чем сейчас. Вполне возможно, что хватило бы миллиардов долларов, выделенных в то время из Нацфонда на спасение «БТА», — такое мнение высказал казахстанский экономист Жангир Ракжанов.

Будет ли проводиться аудит действий сотрудников АО «ФНБ «Самрук-Казына» — пока неясно. Что касается самой программы, то она сейчас находится в стадии разработки: нужен индивидуальный план для каждого банка, который примет в ней участие. Запущена она должна быть в течение полутора-двух месяцев.

По сведениям Нацбанка, в программе могут принять участие 15 финансовых институтов Казахстана, чей капитал превышает 45 млрд тенге (8,33 млрд рублей). Примерная сумма денежных средств, которая будет направлена на докапитализацию банков, составит от 0,5 до 1 млрд тенге (от 90,9 до 181,8 млрд рублей). При этом Нацбанк в лице оператора программы, которым станет его дочерняя организация, будет проводить докапитализацию по принципу «один к двум». Это означает, что оператор программы предоставляет 66% суммы, а акционеры банка должны будут вложить не менее 33% от необходимых для докапитализации средств.

Expo2017astana.com Астана ЭКСПО-2017

Тем временем организаторы международной специализированной выставки АО «НК «Астана ЭКСПО-2017» на прошедшей неделе радостно отчитались о миллионном посетителе.

«Мы планировали два миллиона посещений за все время выставки, но, как видите, за 31-й день у нас побывал миллион гостей. Сейчас мы видим хорошую активность, в прошлую пятницу было 66 тысяч посетителей за один день — это очень хороший показатель. Мы двигаемся по намеченному плану, и сегодняшний миллионный посетитель, я не скрою, нас радует», — отметил председатель АО «НК «Астана ЭКСПО-2017» Ахметжан Есимов, вручая подарки юбилейному гостю.

Тут стоит отметить, что уникальных посещений может быть гораздо меньше. Не так давно управляющий директор национальной компании «Астана ЭКСПО-2017» Бейбит Карымсаков поделился деталями с казахстанскими СМИ, рассказав, что столь мощный трафик является следствием настроек пропускной системы.

«Волонтеры, охранники, другие сотрудники ЭКСПО, как и аккредитованные здесь журналисты, могут беспрепятственно покидать территорию и входить обратно по одному и тому же пропуску. А установленная на входе сверхсовременная пропускная система каждое такое возвращение считает как отдельное посещение», — делится комментариемБейбита Карымсакова Ratel.kz.

Еще одна важная тема недели: поправки в закон «Об информации и коммуникации» прокомментировал министр информации и коммуникаций Казахстана Даурен Абаев. Он пояснил, что спорный законопроект поступил в парламент, предстоят обсуждения и прения. По заверениям Даурена Абаева, все, кого волнует этот вопрос, могут войти в рабочую группу и внести свой вклад в совершенствование документа.

«Что касается «гибели журналистики» — это слишком громкие слова, которые никакой связи с реальностью не имеют», — ответил Даурен Абаев на критику, высказанную президентом международного фонда защиты свободы слова «Адил соз» Тамарой Калеевой, неделей ранее раскритиковавшей эти поправки в материале «Тамара Калеева: поправки в закон об информации — гибель журналистики».

Из мероприятий можно отметить визит министра сельского хозяйства Китайской Народной Республики Хань Чанфу, который принял участие в работе казахстанско-китайского аграрного инвестиционного форума. Его участники подписали семь документов на сумму порядка 160 млн долларов США.

Кроме того, 11 июля, перед официальным визитом в Казахстан президента ФРГ, было проведено 10-е заседание казахстанско-германского делового совета, организатором которого выступил Национальный управляющий холдинг «Байтерек». По итогам мероприятия подписано 21 коммерческое соглашение на сумму 872 млн евро.

Президент

Президент Казахстана в течение недели провел заседание Совета безопасности, на котором были обсуждены актуальные вопросы обеспечения кибербезопасности и профилактики терроризма. Он также провел встречу с министром оборонной и аэрокосмической промышленности Бейбутом Атамкуловым и посетил с рабочим визитом Восточно-Казахстанскую область.

Одним из основных событий в рамках деятельности Нурсултана Назарбаева стала встреча с президентом Федеративной Республики Германия Франк-Вальтером Штайнмайером, прибывшим в Казахстан с официальным визитом.

«Учитывая выгодное географическое расположение Казахстана, мы намерены объединить усилия по дальнейшему продвижению идеи сухопутной доставки грузов из Китая через Центральную Азию в Германию. Значительный интерес представляют совместные проекты по внедрению в Казахстане элементов Четвертой промышленной революции. Большое значение имеет продуктивная работа Межправительственной комиссии и Делового совета. По итогам сегодняшнего дня подписано более 20 документов на общую сумму порядка 1 млрд долларов», — подвел итогипроведенных мероприятий Нурсултан Назарбаев.

13 июля президент Казахстана перед началом торжественного мероприятия по случаю празднования 25-летия создания Комитета национальной безопасности Казахстана встретился с руководителями органов национальной безопасности стран СНГ.

По кадровым вопросам наиболее интригующим стало решение президента Казахстана по депутатам Сената (верхней палаты) Парламента. В частности, прекращены полномочия депутатов Нуртая Абыкаева,Икрама Адырбекова, Мухтара Алтынбаева,Людмилы Полторабатько. На их места назначены Сауле Айтпаева,Владимир Волков,Бакытжан Жумагулов, Талгат Мусабаев. Интересно, что полномочия сенаторов истекали уже в ноябре. Некоторые эту ротацию связывают с опалой Нуртая Абыкаева, бывшего главы администрации президента Казахстана и бывшего председателя Комитета нацбезопасности.

Медицинский работник

Правительство

Казахстанское правительство на этой неделе рассмотрело вопросы информатизации системы здравоохранения. Докладчик — министр здравоохранения Казахстана Елжан Биртанов — проинформировал, что с 1 января 2019 года система здравоохранения планирует перейти на безбумажный формат. А с 2018 года казахстанцам должен стать доступен «Личный кабинет пациента», посредством которого можно будет получить информацию об услугах здравоохранения. Для того чтобы намеченное воплотилось в жизнь, в течение 2017 года будет проводиться обеспечение всех медицинских центров информационными системами.

Министр здравоохранения также выступил и по вопросу госрегулирования цен на лекарственные препараты. Он рассказал, что министерством в рамках концепции законопроекта о Национальной лекарственной политике уже подготовлен проект правил, в соответствии с которым в Казахстане будет регистрироваться весь процесс ценообразования — от завода-изготовителя до складов поставщика. Затем Минздрав будет утверждать предельную оптовую и розничную стоимость лекарственных препаратов. В настоящий момент концепция направлена на публичное обсуждение с фармацевтической и медицинской общественностью.

Кроме того, по сведениям Елжана Биртанова, готовятся изменения в законодательство, с помощью которых планируется наделить расширенными правами Комитет фармации Министерства здравоохранения Казахстана. Он объяснил, что в настоящее время в казахстанской аптечной сети фиксируются факты незаконной продажи лекарств без рецепта, а также отсутствует надлежащий контроль над оборотом сильнодействующих препаратов. Также на данный момент ведомством разрабатывается новая система штрихкодирования лекарственных препаратов для исключения подделок. Идет проработка вопросов по введению ответственности за неэтичное продвижение лекарств.

Обсудили в правительстве и меры по недопущению роста цен на социально значимые продовольственные товары, где основным докладчиком выступил министр национальной экономики Тимур Сулейменов.

«Совместная работа министерств и акиматов в рамках заключенных меморандумов позволила снизить динамику роста индекса потребительских цен на социально значимые продовольственные товары до 0,6% и 0,9% в апреле и мае месяце с 1,2% в январе — марте. Вместе с тем в июне наблюдается повышение индекса потребительских цен до 1,9%», — отчиталсяТимур Сулейменов.

С докладами также выступили первый вице-министр сельского хозяйства Казахстана Кайрат Айтуганов, акимы (губернаторы) Карагандинской, Западно-Казахстанской областей и города Астана Ерлан Кошанов, Алтай Кульгинов и Асет Исекешев. Подводя итоги рассмотрения вопроса заседания, премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев поручил акиматам усилить работу по стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары, министерствам национальной экономики и сельского хозяйства — обеспечить постоянный мониторинг динамики цен. Он также поручил госорганам совместно с акиматами в приоритетном порядке принять меры по насыщению региональных рынков продуктами питания и развитию торговой инфраструктуры.

Силовики

Громким стало дело о задержании сотрудников Министерства здравоохранения Казахстана по обвинению в коррупции. С санкции суда заключены под стражу исполняющая обязанности председателя Комитета фармации Министерства здравоохранения Лариса Пак, руководитель департамента фармации по Павлодарской области Зауре Кажинова, главный специалист Комитета фармации по Южно-Казахстанской области Полатхан Имамходжаев. Главный эксперт Комитета фармации Даниля Ибраева задержана и помещена под домашний арест. Также по подозрению в даче взятки задержана исполнительный директор ТОО «НПО «Зерде» Эльмира Жузбаева. Объем взяток, в получении которых обвиняются работники казахстанского Минздрава, составил около 10 миллионов тенге (1,85 млн рублей). Помимо этого, задержанные чиновники подозреваются в совершении хищения бюджетных средств путем завышения стоимости медицинских препаратов, закупаемых в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи.

Еще один чиновник, уличенный в коррупционном преступлении Национальным бюро по противодействию коррупции Западно-Казахстанской области, был задержан с поличным. Сообщается, что сотрудник Управления расследования правонарушений в финансовой сфере Западно-Казахстанской области Нурболат Урналиев требовал 101 млн тенге (18,46 млн рублей) за закрытие уголовного дела по факту лжепредпринимательства и был пойман при получении второй части взятки.

Одним из основных событий недели в рамках деятельности силовых структур Казахстана стало новое кадровое назначение: первым заместителем Генерального прокурора Казахстана, место которого было вакантно почти два месяца, стал Гизат Нурдаулетов. Особенность данного кадрового решения заключается в том, что Гизат Нурдаулетов является выходцем из Комитета национальной безопасности, тогда как остальные три заместителя являются кадровыми сотрудниками прокуратуры.

Напомним, предыдущим первым заместителем Генерального прокурора был Иоган Меркель. Он был освобожден от занимаемой должности 17 мая 2017 года и сразу же назначен членом Конституционного совета.

Knb.kz Снайпер спецподразделения КНБ «Арыстан»

Еще одно знаменательное событие недели — 25-летний юбилей Комитета национальной безопасности. В честь данного мероприятия глава ведомства — Карим Масимов — написал развернутую статью о деятельности комитета. С полной версией материала можно ознакомиться по ссылке.

«Службой антитеррора КНБ предотвращено около 100 насильственных акций террористического характера. Нейтрализованы устремления к Казахстану со стороны международных террористических организаций. Проведены уникальные по сложности операции — ликвидация структур «Жамаата моджахедов Центральной Азии» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), «Джунд-аль-Халифат», «Хизб-ут-Тахрир» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и других. Совместно с партнерскими спецслужбами разысканы и экстрадированы десятки террористов и экстремистов», — сообщает в своем материале Карим Масимов.

Он рассказал, что сорван ряд попыток инициативного шпионажа, а также планы отдельных зарубежных спецслужб и организаций по проникновению в государственные органы и получению доступа к секретной информации.

«Проведенными КНБ операциями, в том числе совместно с иностранными партнерами, было ликвидировано 120 международных наркогруппировок, из незаконного оборота изъято более 400 тонн наркотиков. В 2013—2015 годах во взаимодействии со спецслужбами стран СНГ и правоохранительными органами республики была проведена единовременная операция по нейтрализации лидеров транснационального преступного сообщества «Братский круг». По итогам расследования 90 уголовных дел впервые в практике стран СНГ осуждены 59 фигурантов», — проинформировалглава КНБ.

Своеобразный итог подвели и в СМИ, правда не за 25 лет, а за период работы в КНБ бывшего премьера Казахстана Карима Масимова.

«С сентября прошлого года казахстанская спецслужба стала демонстрировать довольно большую активность в разных направлениях своей деятельности: от традиционной борьбы с экстремизмом и терроризмом до экономических преступлений и шпионажа, что говорило о серьезном карт-бланш, который получил Карим Масимов от президента», — отмечает политолог Досым Сатпаев.

Министерство внутренних дел на неделе провело ряд мероприятий, в числе которых расширенное заседание коллегии с участием руководящего состава центрального аппарата министерства, Нацгвардии, территориальных департаментов, а также подразделений местной полицейской службы и ведомственных учебных заведений. На коллегии были рассмотрены итоги оперативно-служебной деятельности за первое полугодие 2017 года, а также состояние дисциплины, законности и противодействия коррупции в органах внутренних дел.

Кроме того, прошла встреча первого заместителя министра внутренних дел Казахстана Марата Демеуова и первого заместителя министра внутренних дел Узбекистана Даврона Назармухамедова по вопросам приграничного сотрудничества. В ходе встречи были обсуждены перспективы и приоритетные вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе в приграничных регионах.

Пограничная служба Комитета национальной безопасности Казахстана провела заседание Военного совета, на котором заместитель председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан — директор Пограничной службы генерал-майор Дархан Дильманов озвучил итоги первого полугодия 2017 года.

В рамках деятельности Министерства обороны Казахстана в минувшую неделю прошло XV пленарное заседание подкомиссии по военно-техническому сотрудничеству Межправительственной комиссии по сотрудничеству между Казахстаном и Российской Федерацией. Мероприятие прошло под председательством заместителя министра обороны Казахстана генерал-майора Талгата Жанжуменова и заместителя директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Российской Федерации Владимира Дрожжова.

Yakov Fedorov Офис партии «Нур Отан» в Астане

Политические партии

В работе политических партий Казахстана возник некий парадокс, и он связан по большей части с деятельностью партии «Нур Отан». Дело в том, что нуротановцы на постоянной основе ведут разъяснительную работу. Когда дело касается таких важных для казахстанцев вопросов, как внедрение обязательного медицинского страхования или различных программных документов, это вполне понятно. Однако нуротановцы до сих пор ведут разъяснения послания президента Казахстана, а также статьи главы государства «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания». С момента озвучивания послания прошло почти полгода, а с момента публикации статьи — свыше трех месяцев. И тут возникает много вопросов. Для чего «Нур Отан» отрывает от работы трудовые коллективы? Чтобы объяснить, как нужно продуктивно работать, чтобы воплотить все тезисы президента?

Примечательно, что «Нур Отан» не может выйти из колеи советского партийного прошлого. Такой модели поведения можно было бы ожидать от Коммунистической народной партии Казахстана, или как они еще называют свою фракцию «Народные коммунисты». Однако, «Народные коммунисты» на своих мероприятиях обсуждают вопросы, которые непосредственно касаются граждан: проблемы кооперативов собственников квартир, дороги, экологию. К примеру, в обозреваемом периоде «Народные коммунисты» решили принять участие в разрешении конфликта жителей Алма-Аты с властью: для строительства развязки городские власти изымают частные земельные участки по столь низким расценкам, что нет возможности взамен приобрести любой, даже самый маленький уголок.

Многочисленная же партия власти, которая имеет не только гораздо большие человеческие ресурсы, но и более совершенную материально-техническую базу, не может поменять колею и выйти на современный уровень деятельности.

О том, что такая необходимость уже назрела, говорят даже сухие цифры: анализ деятельности с третьего по шестой созывов Мажилиса (нижняя палата) показал, что идет резкое снижение активности в рамках подачи депутатских запросов. К примеру, только третий созыв (2004−2007 годы) озвучил 571, 764 и 708 запросов за каждую сессию. Четвертый созыв (2007−2011 годы) подал в раскладке по годам — 591, 550, 661, 760 и 198 запросов. Цифры резко упали на пятом созыве (2012−2016 годы), который вначале озвучил 210 запросов, потом 247, 296, 226 и 52 запроса. Шестой созыв (2016−2017 годы) озвучил вначале 87 запросов, а потом 284.

Конечно же, снижению количества депутатских запросов способствовали и другие факторы: автоматизация большого количества государственных услуг, появление разных веб-площадок, через которые любой гражданин может напрямую обратиться к нужному чиновнику. Подробнее с этими факторами можно ознакомиться в материале ИА REGNUM «Кризис политпартий в Казахстане: как измерить политическую активность».

Один из выводов в материале гласит: «Партиям и депутатам необходима качественная перестройка, так как их возможности все больше и больше приближаются к возможностям обычных граждан, что ставит под вопрос их целесообразность в принципе».

И в этих условиях дублирование изжившего себя формата — разъяснения для галочки послания президента или его статьи с отрывом людей от производства, вколачивает гораздо больший гвоздь в популярность партии власти, чем те же коррупционные дела, фигурантами которых становятся ее представители.

Гражданское общество

На минувшей неделе состоялось заседание рабочей группы Общественного Совета города Алма-Аты по обсуждению НПА «Об установлении дифференцируемого тарифа на регулярные перевозки пассажиров в городских сообщениях на территории города Алма-Аты». С деталями проходившего заседания можно ознакомиться в материале Данияра Молдабекова «Дифференцируемый тариф на проезд: основные вопросы к властям», а также на самом сайте Общественного совета.

Свой взгляд на деятельность Общественных советов представил политолог Султанбек Султангалиев. Он отметил и сырость закона «Об общественных советах», и отсутствие материально-технической базы, а также то, что система отбора привела к тому, что в подавляющем большинстве общественные советы (ОС) представляют собой консилиум уважаемых аксакалов, абсолютно лояльно относящихся к местечковым главам администраций различного калибра.

«Стоит ли удивляться пассивности ОС, тому, что их официальное наличие совершенно незаметно в жизни регионов? Зависимость общественных советов от исполнительной власти и тщательное сито отбора персоналий в их состав, не пропускающее наиболее активных и неравнодушных людей в ОС, являются факторами, превращающими советы в бесполезное приложение, в пятое колесо исполнительной власти. Пример активной работы общественных советов Павлодара, Караганды и, особенно, Алма-Аты, в состав которых были допущены яркие и незаурядные личности, лишь подчеркивает общее неприглядное убожество непродуманно рожденного законотворческого акта», — заключает Султанбек Султангалиев.

Протестные настроения

Сторонники Мухтара Аблязова на этой неделе взяли на вооружение тему банка ядерного топлива. Также ими продолжается культивирование антикитайских настроений, что должно перетянуть на их сторону аудиторию национал-популистов.

В деле Жанболата Мамая (арестован 10 февраля 2017 года по подозрению в легализации похищенных бывшим банкиром Мухтаром Аблязовым части денег из «БТА Банка» через газету «Трибуна. Саяси калам» — ИА REGNUM ) появилась некоторая ясность. Национальное бюро по противодействию коррупции сообщило о завершении досудебного расследования, и 3 июля Жанболата Мамая официально ознакомили с выдвинутыми против него обвинениями. В них говорится, что Жанболат Мамай совершил тяжкое экономическое преступление, легализовав совместно с преступной группировкой 110 тысяч долларов США, похищенных в «БТА Банке». При этом сам Жанболат Мамай не признаёт выдвинутые против него обвинения.

«Никогда в жизни не занимался бизнесом, финансовыми делами. Считаю данное преследование политически мотивированным, прессингом за мою журналистскую деятельность, попыткой закрыть «Трибуну», — заявил он ранее в своем обращении.

Сторонники и адвокат Жанболата Мамая Жанара Балгабаева возмущены тем фактом, что обвинение выдвинуто по статье 193 Уголовного кодекса, принятого в 1997 году, — «Легализация (отмывание) денег и (или) иного имущества, полученных преступным путем». Тогда как это же преступление во вновь принятом Уголовном кодексе 2014 года предусмотрено статьей 218. Несмотря на то, что названия прежнего и нынешнего кодексов звучат одинаково, отмечается, что есть разница в преследуемых наказанием целях, и интерпретировать их можно по-разному. В Национальном бюро по противодействию коррупции причину рассмотрения дела по старому кодексу связывают со временем совершения преступления.

В протестном поле также обсуждаются результаты судебных решений по делу в отношении виновных в прорыве плотины в селе Кокпекты, так как истцы не смогли обоснованно доказать суммы исков.

Также в фокусе внимания закрытый суд по делу бывшего руководителя Конфедерации независимых профсоюзов Казахстана Ларисы Харьковой, а также проводимая Китаем кампания против сторонников погибшего в полиции казахского имама Ахмета.

На неделе было опубликовано обращение к Генеральному прокурору Казахстана Жакипу Асанову относительно прекращения досудебного расследования по факту гибели заключенного Жаслана Аргимбаева и применения пыток к другим осужденным этой же колонии. С самой ситуацией с пытками можно ознакомиться в материале Общественно-политической газеты «Время».

Кроме того, Экологическое общество «Зеленое спасение» опубликовало призыв к правительству Казахстана и акимату (мэрии) города Алма-Аты отказаться от строительства горнолыжного курорта «Кокжайлау».

Негативно оценила общественность и деятельность корпоративного благотворительного фонда «Уақып», который был создан на этой неделе по поручению президента Казахстана. Недовольство связано с тем, что деятельность фонда предусматривает финансовую поддержку имамов.

Kremlin.ru Нурсултан Назарбаев

Нормативно-правовые акты:

На этой неделе президент Казахстана подписал один из самых критикуемых законов, предусматривающий лишение гражданства с формулировкой «причинение тяжкого вреда национальным и жизненно важным интересам республики». Документ проходит под официальным названием «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам их приведения в соответствие с нормами Конституции Республики Казахстан».

Кроме этого, Нурсултан Назарбаев утвердил на неделе и следующие законы:

закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам электроэнергетики», направленный на укрупнение региональных электросетевых компаний и улучшение урегулирования в сфере электроэнергетики;

закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам развития местного самоуправления», направленный на совершенствование системы местного самоуправления;

закон «О ратификации Протокола между правительством Республики Казахстан и правительством Киргизской Республики о внесении изменений в Протокол между правительством Республики Казахстан и правительством Киргизской Республики о техническом содействии от 26 декабря 2016 года»;

закон «О ратификации Протокола между правительством Республики Казахстан и правительством Киргизской Республики о порядке предоставления помощи и контроля за ее использованием»;

закон «О ратификации Протокола между правительством Республики Казахстан и правительством Киргизской Республики о внесении изменений и дополнений в Протокол между правительством Республики Казахстан и правительством Киргизской Республики о порядке предоставления помощи и контроля за ее использованием от 26 декабря 2016 года»;

закон «О ратификации Протокола между правительством Республики Казахстан и правительством Киргизской Республики о техническом содействии»;

закон «О ратификации Соглашения между Республикой Казахстан и Киргизской Республикой о применении порядка регулирования доступа к услугам железнодорожного транспорта, включая основы тарифной политики».

Тренды:

все больше признаков того, что к концу лета будут масштабные кадровые перестановки, которые сильно изменят взаимоотношения внутри казахстанской элиты; активность КНБ теперь больше направлена не на террористов, которые уже не так активны, а на борьбу с коррупцией и противостояние с политическими противниками режима вроде Мухтара Аблязова; данная активность КНБ вызывает ответную реакцию Национального бюро по противодействию коррупции, которое также увеличивает число задержаний.

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