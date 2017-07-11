В Казахстане анонсировали программу по оздоровлению банковского сектора

Астана, , 17:57 — REGNUM В Казахстане в третьем квартале 2017 года будет запущена программа по повышению финансовой устойчивости банковского сектора. Такую информацию в ходе специального брифинга представил сегодня, 11 июля, заместитель председателя Национального банка Республики Казахстан Олег Смоляков.

«Реализация программы начнется в ближайшие месяцы. Сроки реализации программы — до 15 лет, это срок, в течение которого банки должны вернуть государственные средства. При этом до 2022 года банки-участники должны сформировать капитал для покрытия своих убытков в полном объеме», — проинформировал Олег Смоляков.

За этот период регулятор ожидает докапитализации банковской системы на 1 трлн тенге (185 млрд рублей), сокращения неработающих активов на такую же сумму и ежегодного увеличения кредитования на 300 млрд тенге (54,84 млрд рублей).

Отмечается, что в программе могут принять участие 15 финансовых институтов, чей капитал составляет более 45 млрд тенге (8,33 млрд рублей), при этом участие в этой программе банки будут принимать исключительно добровольно. Бюджет программы будет сформирован из собственных средств регулятора.

«Не все банки являются участниками программы с точки зрения целей и задач. Каждую заявку мы будем оценивать индивидуально. Цифры подлежат уточнению, но примерный её объём составит 500+ млрд тенге», — пояснил Смоляков.

Для реализации программы будет создана дочерняя организация Национального банка, которая в ближайшие 1,5 месяца будет разрабатывать индивидуальный план оздоровления с каждым банком.

Механизм предоставления банкам денежных средств основан на условиях субординированного долга. При этом сумма предоставляемых средств будет определяться по принципу «один к двум». Это означает, что дочерняя организация Нацбанка предоставляет 66% от необходимого размера докапитализации банка, а акционеры банка должны будут внести не менее 33% от размера докапитализации.

«Важно отметить, что мы оказываем поддержку крупным и жизнеспособным банкам. По итогам реализации программы мы ожидаем, что банки решат свои проблемы с неработающими займами, которые оказывают давление на капитал и сдерживают расширение кредитования экономики. В целом в рамках реализации Программы акционерам будет предоставлена возможность поэтапной капитализации своих банков для постепенного признания своих убытков и обеспечения стабильной работы в долгосрочной перспективе», — пояснил зампредседателя Нацбанка.

Наряду с денежной поддержкой планируется усиление регуляторно-надзорного мандата Национального Банка. Для этого на законодательном уровне будут закреплены требования по оперативному контролю и применению риск-ориентированного надзора.

«В частности, необходимо предоставить регулятору соответствующие инструменты для принятия решений в отношении проблемных банков, включая право на мотивированное суждение о качестве его активов и требуемых провизий. А также право на применение методов реструктуризации проблемных банков по своему усмотрению… Только в этом случае можно рассчитывать на быстрое урегулирование несостоятельных банков с минимумом потерь для государства», — отметил замглавы Нацбанка.

К примеру, если по мнению регулятора, банк занимается деятельностью, которая ставит под угрозу банк либо банковскую систему, то в отношении него будут применятся необходимые корректирующие и надзорные меры. Кроме того, регулятор будет иметь полномочия по оценке достаточности провизий банков для обеспечения своевременного списания неработающих займов. Оценка будет проводиться с учетом отражения реалистичных погашений и восстановлений, а также с учетом адекватности оценки стоимости залогового имущества в целях провизирования рыночным и макроэкономическим условиям.

Еще одно расширение полномочий регулятора касается вопроса определения и выявления связанных лиц банков. Это будет осуществляться в целях регулирования сделок со связанными сторонами.

В целом по результатам работы программы ожидается сокращение неработающих активов банковского сектора, активизация интереса банков к кредитованию реального сектора, а также мультипликативный эффект на развитие экономики страны в целом.

«Программа окажет поддержку капитала крупных банков, усилит финансовую стабильность и устойчивость банковского сектора возможным новым неблагоприятным внешним вызовам и факторам», — отметил Олег Смоляков.

Напомним, в своем послании президент Республики Казахстан поручил Национальному банку выработать комплекс мер по оздоровлению банковского сектора.

«Необходимо ускорить работу по расчистке балансов банков от «плохих кредитов» и при необходимости обеспечить их докапитализацию со стороны акционеров. Национальному банку нужно дать больше прав для оперативного контроля за состоянием банков. Он должен перейти от формализованного подхода к риск-ориентированному, чтобы принимать меры воздействия к банкам, не дожидаясь формального нарушения с их стороны», — говорится в послании Нурсултана Назарбаева от 31 января 2017 года.

Напомним также, 14 февраля 2017 года президент Казахстана подписал указ о выделении 1,929 трлн тенге (около 200 млрд рублей) для оздоровления банковского сектора.

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