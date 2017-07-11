В Казахстане принят закон, позволяющий лишать террористов гражданства

Астана, , 16:19 — REGNUM Президент Казахстана подписал Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам их приведения в соответствие с нормами Конституции Республики Казахстан». Об этом сегодня, 11 июля, сообщила пресс-служба главы государства.

Этот закон направлен на приведение действующих законов в соответствие с поправками, внесенными в Конституцию. Он вносит изменения в 7 кодексов и 46 законов.

Одним из наиболее критикуемых пунктов стали поправки в Уголовный кодекс Республики Казахстан, которые предусматривают лишение гражданства за «причинение тяжкого вреда национальным и жизненно важным интересам республики». В частности, в 10 статьях Уголовного кодекса Республики Казахстан предлагается альтернативное наказание в виде лишения гражданства по 14 составам особо тяжких террористических преступлений: это акт терроризма, создание и руководство террористической группой, участие в ее деятельности и другие.

«Согласно закону, к преступлениям, в результате совершения которых причиняется тяжкий вред национальным и жизненно важным интересам республики, отнесены 16 составов преступлений, предусмотренных в 11 статьях Уголовного кодекса: геноцид, сепаратистская деятельность, создание, руководство экстремистской группой или участие в ее деятельности и другие. Данное наказание будет назначаться судом в исключительных случаях на основе полного исследования обстоятельств дела, тяжести совершенных деяний и тяжести наступивших последствий», — поясняет казахстанский ресурс Zakon.kz.

Отмечается, что для приведения законодательных актов в соответствие с пунктом 2 статьи 39 Конституции в ряде норм законов слово «межнациональный» дополнится словом «межконфессиональный». В частности, это такие документы как «О правовом положении иностранцев», «О Государственной премии мира и прогресса Первого Президента Республики Казахстан — Лидера Нации», «О национальной безопасности Республики Казахстан», «О миграции населения» и другие.

Кроме того, вносятся поправки в закон «О Высшем Судебном Совете». Они предусматривают расширение оснований для объявления конкурса на должность судьи. Также в них уточняется объявление конкурса на должность председателя районного суда.

Напомним, в марте 2017 года стало известно, что в ряд нормативных документов Казахстана вносятся поправки, согласно которым предусматривается лишение гражданства за совершение террористических преступлений, а также за причинение иного тяжкого вреда жизненно важным интересам Республики Казахстан. Хоть и отмечалось, что лишение гражданство будет осуществляться лишь по решению суда, данная норма вызвала большую критику.

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