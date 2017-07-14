Марат Шибутов, , 18:56 — REGNUM

В Казахстане продолжаются скандалы вокруг арестованного 12 июня известного казахстанского бизнесмена Муратхана Токмади, владельца стекольного завода и руководителя Федерации любительского триатлона Казахстана. Его жена, известная журналистка и издатель журнала ELLE в Казахстане Джамиля Аимбетова-Токмади разместила в соцсетях возмущенный пост с описанием процедуры ареста супруга и проведения следственных мероприятий, который заканчивается любопытным заявлением.

«Муратхана пытаются заставить признаться в деяниях, которых он не совершал — а именно в убийстве Ержана Татишева (банкир, председатель правления АО «Банк ТуранАлем», позднее «БТА», погибший в 2004 году на охоте, в результате неосторожного обращения с оружием — ИА REGNUM ) по заказу Мухтара Аблязова (казахстанский олигарх, бежавший от уголовного преследования заграницу, в числе выдвинутых против него обвинений — хищение в период с 2005 по 2009 год финансовых средств «БТА банка», председателем совета директоров которого он стал в 2005 году — ИА REGNUM )! Якобы, как было ему и мне в неофициальном разговоре озвучено следователем, моего мужа и Аблязова видели на каком-то публичном мероприятии, проводимом Булатом Утемуратовым (общественный и политический деятель, в послужном списке которого должность секретаря Совета безопасности Казахстана, управляющего делами президента, внештатного советника президента Казахстана — ИА REGNUM )», — написала Аимбетова-Токмади.

Основание верить в написанное есть: о том, что сторона обвинения разрабатывает и эту версию, месяцем ранее писал в своей статье казахстанский журналист Тохнияз Кучуков. Судя по тону материала, журналист обвиняемому не сочувствует. И на основании этих двух полярных цитат можно получить более-менее объективную картину.

«Прорабатывается связь Муратхана Токмади с небезызвестным Мухтаром Аблязовым в контексте таинственной смерти на охоте тогдашнего председателя правления «Банка ТуранАлем» Ержана Татишева. Напомним, в декабре 2004-го следствие по горячим следам обвинило Токмади в причинении смерти по неосторожности, но позже суд полностью оправдал нашего «героя». Позже, когда родные Татишева готовились к 40-дневным поминкам, Мухтар Аблязов возглавил ТуранАлем, отобрав у вдовы покойного банкира контрольный пакет акций и надавив на его братьев. Есть сведения, что случилось это не без помощи Токмади».

И тут стоит напомнить, как начиналась эта история.

К концу 2004 года основанный 1997 году АО «Банк «ТуранАлем» (позже «БТА банк»), имел активы более трех миллиардов долларов и собственный капитал более 200 миллионов долларов. И в то время, и позже он входил в тройку крупнейших системообразующих банков страны. Руководил банком Ержан Татишев, который был как председателем правления банка, так одним из его акционеров.

19 декабря 2004 года он погиб во время охоты. По официальной версии, когда Татишев, за рулем джипа, передавал ружье сидевшему рядом Муратхану Токмади, машина наехала на кочку, произошел выстрел и пуля попала в голову банкира, отчего он и скончался. Это происшествие тут же породило различные слухи: к примеру, через три дня после случившегося вышла статья в газете «Литер», где было написано:

«Анализируя информацию из пресс-релиза УВД Жамбылской (Джамбульской) области и прозвучавшие комментарии на пресс-конференции в офисе банка «ТуранАлем», мы все более убеждаемся, что трагическую охоту на волков слишком рано толковать как «несчастный случай». Коллеги Татишева заявили журналистам, что у их босса, «как и в любом деле, были соперники и конкуренты». Бизнес Татишева стремительно развивался, и, возможно, кого-то это сильно нервировало. «Литер» предположил, что смерть банкира — дело рук завистников. Наш источник из Жамбылской области, заслуживающий доверия, сообщил, что у Татишева столкнулись интересы по бизнесу с очень известным олигархом. Лично нам кажется, что Татишев не мог сидеть за рулем. Все друзья Ержана утверждают, что Татишев — охотник со стажем, когда он выезжал на охоту, у него всегда был свой водитель. И потому утверждение, что банкир сидел за рулем — некий надуманный факт. Тем более что в той машине, по информации нашего источника, находился водитель. Еще более странным нам показалось присутствие в одном автомобиле с погибшим еще одного пассажира — человека, чье имя уже много лет в банке данных МВД числится со сноской — член ОПГ (организованной преступной группы). Личности, прекрасно известной алма-атинской полиции своим участием в криминальных перестрелках. «Авторитет», против которого не раз возбуждались уголовные дела, а потом странным образом благополучно прикрывались. Как понимать заявление тураналемовцев на пресс-конференции о том, что во время охоты председателя правления банка сопровождали «друзья из числа работников банка». С каких пор казахстанские олигархи водят дружбу с криминальными авторитетами? Или их встреча в 10 километрах от Отара была все-таки спланированной и несколько неожиданной для Ержана Татишева?»

Однако Муратхана Токмади оправдали и расценили произошедшее как несчастный случай. После этого, с 2004 года никаких публичных скандалов, связанных с именем Токмади, не было. Правда, в интернете можно было отыскать список алма-атинских преступных группировок, где под номером семь фигурировал Муратхан Тохмадиев c очень похожими паспортными данными:

«7. ОПГ «ДЕП.КОРПУС» Тохмадиев Муратхан Шакерханович, 02.08.1966 г. р., кл. Мурка, урож. Семипал. обл. с. Аягуз, […], в 1993 г. задерживался за вымогательство, работает в СП «Рахат» — заместитель генерального директора, является вице-президентом Федерации бокса РК»

После смерти Татишева новым председателем совета директоров «Банка ТуранАлем» неожиданно становится Мухтар Аблязов. Причем, как тогда уверяли в банке — не имея никаких акций банка в собственности.

Дальнейшая история уже известна: Аблязов стал владельцем банка. А в 2009 году был объявлен в розыск за хищение денег.

С тех пор банк «БТА» стал головной болью всей финансовой системы Казахстана: на него приходилось абсолютное большинство просроченных кредитов. Затем его купил еще один из трех крупнейших банков страны: «Казкоммерцбанк». Но и он не справился с этой ношей. В итоге «Казкоммерцбанк» провел слияние с единственным уцелевшим из казахстанской банковской тройки: с «Народным банком».

В рамках сделки было произведено полное погашение ссудной задолженности АО «БТА Банк» перед «Казкоммерцбанком». Речь идет о сумме в пределах 2,4 триллиона тенге (441,17 млрд рублей). «Казкоммерцбанк» в свою очередь погасил задолженность перед АО «ФНБ «Самрук-Казына» за акции АО «БТА Банк» по сделке 2014 года. Здесь сумма задолженности составляла 41 млрд тенге (7,54 млрд рублей)

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Надо отметить, что в отличие от других крупных казахстанских банков «БТА» никогда не раскрывал своих конечных собственников, половина акций была у различных оффшоров. Поэтому до сих пор непонятно — сколько было акций у Татишева, кто еще был владельцем банка, сколько акций было у Мухтара Аблязова и были ли они? Свои заявления о том, что у него отняли банк, Аблязов документами также не подкреплял.

Беглого олигарха Мухтара Аблязова французский суд не выдал ни России, ни Казахстану, несмотря на все их требования: на тот момент его обвиняли в экономических преступлениях. Но будет ли также тверд французский суд, если будут предъявлены доказательства участия Аблязова в заказном убийстве?

Отдельно, но, возможно, в той же связке, проходит дело бывшего председателя КНБ Нартая Дутбаева, которое было недавно передано в военный суд. Дутбаев был председателем КНБ как раз во время вышеописанных событий и мог очень многое знать про подоплеку смены руководства банка «ТуранАлем». После его ареста в стране появились слухи о том, что экс-глава спецслужб арестован за передачу государственных секретов Мухтару Аблязову.

От дела Муратхана Токмади, очевидно, зависит не только раскрытие тайны, которой уже 14 лет, но и судьба Мухтара Аблязова.

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