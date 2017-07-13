Погранслужба Казахстана самым проблемным назвала каспийский участок границы

Астана, , 15:34 — REGNUM 12 тысяч нарушителей границы задержаны в Казахстане за первое полугодие 2017 года, это на 4,6% меньше, чем за аналогичный период 2016 года. При этом часть нарушителей была обнаружена вне пунктов пропуска — таких случаев стало почти на треть больше. Такие итоги полугодия представила Пограничная служба Комитета национальной безопасности Республики Казахстан.

В первом полугодии 2017 года также увеличилось количество задержаний на каспийском участке границы Казахстана. Здесь зафиксированы как нарушения пограничного режима и режима государственной границы, так и нарушения правил выхода в море и территориальные воды Республики Казахстан.

Всего за 6 месяцев пресечено 123 факта провоза наркотических средств через границу, общий вес их превысил 86,4 кг. В частности, было изъято более 63 кг героина, свыше 22 кг марихуаны и более 1,4 кг опия сырца.

По ряду выявленных фактов нарушений пограничного режима к административной ответственности привлечено более 11,6 тысяч лиц, с которых взыскано свыше 14 млн тенге (2,59 млн рублей) штрафов.

Казахстанские пограничники сообщили, что в первом полугодии 2017 года были установлены дополнительные технические средства охраны границы: на участке регионального управления «Оңтүстік» начата тестовая эксплуатация геоинформационной системы, которая отображает на электронной карте подвижные объекты. Это позволяет в реальном времени вести контроль их перемещения и вовремя выявить нарушение границы. Кроме того, в пункте пропуска «Астана», который находится в новом терминале международного аэропорта столицы Казахстана, была установлена система распознавания лиц.

За полгода казахстанские пограничники приняли участие в четырех учениях, командно-штабных военных играх, штабных тренировках, организованных и проведенных совместно с подразделениями Министерства обороны и Министерства внутренних дел Республики Казахстан. На курсах повышения квалификации и переподготовки прошли обучение более 320 казахстанских пограничников.

Эти сведения были представлены заместителем председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан — директором Пограничной службы генерал-майором Дарханом Дильмановым на заседании Военного совета Пограничной службы КНБ РК.

Напомним, 3 июля Пограничная служба КНБ РК подвела итоги первого этапа совместных оперативно-профилактических мероприятий (СОПМ-2017), направленных на пресечение браконьерской деятельности в акватории Каспийского моря. В мероприятиях принимали участие силы и средства региональных управлений «Береговая охрана» и «Батыс», смешанной авиаэскадрильи, а также ДШМГ «Боран».

Было осуществлено 109 выходов кораблей и катеров на охрану государственной границы, общей продолжительностью 767 суток. Пройдено свыше 45 500 миль. Кроме того, было совершено 54 вертолетных вылета, общий налет составил 62 часа 20 минут. Было перевезено 166 пассажиров и 4 900 кг различного груза.

Помимо этого, пограничные отряды выслали 64 удаленных пограничных наряда, были задержаны 263 нарушителя на 61 маломерном судне. У задержанных было изъято свыше 1 250 рыб осетровых пород и почти такое же количество рыбы частиковых пород. Еще у задержанных были изъяты тюлени. Было поднято более 409 500 метров сетей, около 42 000 метров орудий браконьерского лова типа «каллада», а также свыше 47 000 штук крючьев.

С помощью авиации были обнаружены 11 браконьерских баз, различные маломерные суда нарушителей, а также 34 точки выставления орудий браконьерского лова.

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