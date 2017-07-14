В Казахстане во взятке обвинен сотрудник службы экономических расследований

Астана, , 13:21 — REGNUM В Казахстане с поличным при получении второй части взятки в размере 25 млн тенге (4,6 млн рублей) был задержан сотрудник Управления расследования правонарушений в финансовой сфере Западно-Казахстанской области Нурболат Урналиев. Его обвиняют в том, что он требовал 101 млн тенге (18,46 млн рублей) за закрытие уголовного дела по факту лжепредпринимательства. Об этом сегодня, 14 июля, объявил Департамент Национального бюро по противодействию коррупции Западно-Казахстанской области.

«13 июля текущего года Департаментом Национального бюро по противодействию коррупции Западно-Казахстанской области после получения оставшейся суммы взятки в размере 25 млн тенге за прекращение уголовного дела по факту лжепредпринимательства и дальнейшее покровительство задержан с поличным руководитель отдела по противодействию финансирования незаконных организаций Управления расследования правонарушений в финансовой сфере СЭР ДГД по ЗКО Урналиев», — говорится в сообщении.

На данный момент задержанный водворен в изолятор временного содержания Департамента внутренних дел Уральска. Проводится досудебное расследование.

Напомним, в апреле 2017 года Агентство Республики Казахстан по делам госслужбы и противодействию коррупции выявило серьезные коррупционные риски в самой сфере государственного аудита и финансового контроля. Поводом для проведения мониторинга послужили участившиеся случаи коррупционных скандалов в ряде контролирующих органов Казахстана. В частности, в декабре 2016 года задержаны при получении взятки главные государственные аудиторы Счетного комитета Ботагоз Копобаева и Алмагуль Жангирбаева. В Карагандинской области был пойман с поличным и позже приговорен к 10 годам лишения свободы председатель выездной республиканской комиссии Министерства финансов Казахстана, руководитель ГУ «Инспекция финансового контроля по Жамбылской (Джамбульской) области» Канат Турехожаев. Аналогичные преступления были в Акмолинской, Алма-Атинской, Атырауской, Мангистауской, Кзыл-Ординской областях. Во всех случаях должностные лица за определенные сумму готовы были закрыть глаза на те или иные нарушения в сфере их контроля.

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