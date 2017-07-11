Лязат Шибутова, , 20:22 — REGNUM

Основным событием прошедшей недели стал пятый раунд переговоров по Сирии, прошедший с 4 по 5 июля 2017 года. Его целью было согласование границ и карт четырех зон деэскалации, по которым на четвертом раунде переговоров уже был подписан соответствующий меморандум. Однако цель не удалось достигнуть: — стороны так и не смогли прийти к общему мнению по данному вопросу, так как турецкая сторона хотела получить под свой контроль больше территорий.

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В этой связи не получилось согласовать и другие, вытекающие из этого, вопросы.

«Непосредственно выйти на создание зон деэскалации пока нам не удалось. Тем не менее, это наша цель, и мы будем к этому стремиться и постараемся достичь ее в самое ближайшее время. Соответственно, без принятия решения о создании этих зон деэскалации мы практически не можем утвердить тот пакет документов, который бы обеспечивал нормальное функционирование этих зон деэскалации», — сообщил глава российской делегации на переговорах Александр Лаврентьев.

Пакет включает в себя такие вопросы как разработка и согласование документов, регламентирующих деятельность сил контроля деэскалации, рассмотрение положения о координационном центре, принятие положения о рабочей группе по освобождению задержанных/заложников, заключенных, передаче тел погибших и поиску пропавших без вести, разработка совместного заявления о гуманитарном разминировании исторических памятников в Сирии, включенных в список международного культурного наследия ЮНЕСКО.

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Кроме того, встреча была осложнена тем, что представители сирийской вооруженной оппозиции выступили категорически против участия Ирана в переговорах по урегулированию конфликта в Сирии.

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На переговоры не прибыл один из лидеров один из лидеров «Джейсул Ислам» Мохаммед Алуш, принявший участие в первых трех раундах переговоров в Астане.

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По данным министра иностранных дел Казахстана Кайрата Абдрахманова, в переговорах участвовали девять представителей вооруженной сирийской оппозиции.

Напомним, участие Мохаммеда Алуша в переговорах осложнялось тем, что его брат Захран Аллуш, который возглавлял ранее «Джейсул Ислам», организовал 18 июля 2012 года взрыв около здания Службы безопасности Сирии, в котором погибли министр обороны Дауд Раджихи, его заместитель Асефа Шауката (муж сестры Башара Асада), помощник вице-президента и бывший министр обороны Хасан ат-Туркмани, директор управления национальной безопасности регионального отделения партии «Баас» Хишам Ихтияр. В 2015 году армия Сирии ракетным ударом ликвидировала Захрана Аллуша и его заместителя.

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По итогам переговоров было оглашено совместное заявление Ирана, России и Турции, ознакомиться с которым можно по ссылке.

Казахстанское общество, между тем, вполне закономерно больше волнует состояние финансового сектора, а если точнее — банковского. Сделка по одному из основных слияний в банковском секторе — «Народного банка» с «Казкоммерцбанком» — наконец-то завершилась.

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Одни ожидают от этого слияния окончательного оздоровления банковского сектора, другие — полного его краха, а третьи вообще видят в этом еще один признак межэлитных баталий, где главным призом является президентское кресло.

На основные проблемы сложившейся в Казахстане экономической модели попытался обратить внимание на этой неделе экономист Петр Своик. По его словам, Казахстану требуется новая экономическая модель, так как старая уже себя исчерпала. В частности, он отметил, что в Казахстане с конца 90-х годов существует модель, в которой банковская система не кредитует экономику, при этом кредитование экономики экспортно-сырьевого направления осуществляется на валютной бирже при участии Национального банка как замыкающего игрока.

«Основной ресурс такая экономика получает извне, через продажу валютной выручки. Соответственно, главные деньги в экономику поступают через сырьевых экспортеров, потом уже кругами они расходятся по всей остальной экономике. Но главное, что источником финансовой подпитки в такой экономической модели являются сырьевые экспортеры, которые продают свою выручку за валюту и конвертируют валюту на валютном рынке в Казахстане в том объеме, в котором им необходимо, не только для осуществления своей текущей деятельности, но и для развития… В кредитах казахстанских банков валютные экспортеры никогда не нуждались и не нуждаются. А казахстанские банки в свою очередь «пристроились» на заднем дворе такой экономики: они кредитуют отнюдь не экспортно-сырьевой сектор, то есть не главный сектор в экономике Казахстана, а потребительский. А он основан по большей части на импорте. То есть они фактически кредитуют иностранного производителя», — разложил информацию по полочкам Петр Своик.

К этому стоить добавить, что правительство Казахстана пристрастилось к решению всех возникающих вопросов двумя простыми способами: кредитными займами у международных финансовых организаций и трансфертами из Национального фонда. С внешним долгом правительства пока вроде все тихо, однако состояние «нефтяного кошелька» уже вызывает беспокойство.

На неделе финансовый аналитик Тулеген Аскаров в материале «Истощение Нацфонда толкает правительство к девальвации» напомнил, что разница между доходами и расходами Нацфонда составляет 2,8 трлн тенге (518,52 млрд рублей), и отметил, что тревожные прогнозы финансистов, предсказывающих полное истощение Нацфонда в ближайшие 6−7 лет, не так уж и далеки от истинного положения дел.

Напомним, внешний долг Казахстана на 31 декабря 2016 года составил 163,758 миллиарда долларов США, из которых долг органов государственного управления составляет 12,125 млрд долларов.

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«У правительства сейчас всего два реалистичных варианта действий в отношении Нацфонда. Первый — смириться с истощением средств в нем в тенговом выражении за счет огромных расходов и отрицательной курсовой разницы от укрепления казахстанской валюты к доллару. Второй — выбрать подходящий момент и вновь, как в августе 2015 года, объявить об очередном отпуске тенге в свободное плавание. То есть о новой девальвации. Дабы одним махом улучшить финансовую отчетность нефтяной «кубышки» с запасом на несколько лет. Есть, правда, и еще один сказочно гипотетический вариант в виде резкого подъема нефтяных цен до уровня в $100 за баррель и выше. Увы, судя по всему, такой вариант безвозвратно остался в прошлом!» — отмечает Тулеген Аскаров.

Напомним, первый взнос в Нацфонд был сделан в сумме 660 миллионов долларов США, заплаченных американской компанией «Шеврон» за 5% казахстанской доли в нефтедобывающем СП «Тенгизшевройл».

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Еще одним фактором беспокойства для казахстанских экономистов стал квазигосударственный сектор. В частности, на неделе международное рейтинговое агентство Standard & Poor's Global Ratings понизило долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги ряда казахстанских квазигосударственных компаний, в число которых входят АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына», АО «Банк развития Казахстана», АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек», АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» и АО «Фонд развития предпринимательства «Даму».

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Также на этой неделе состоялась битва мнений экономистов. В частности, директор центра прикладных исследований «Талап» Рахим Ошакбаевраскритиковал действия Национального банка Республики Казахстан в своем материале «Как на самом деле работает денежный рынок». В ответ на это другой казахстанский экономист, советник председателя Национального банка Айдархан Кусаинов в материале «О том, что на самом деле происходит на денежном рынке» привел ряд доводов против тезисов Рахима Ошакбаева.

По выбранным в Сенат (верхняя палата) парламента депутатам интересный разбор биографий представила газета «Central Asia Monitor».

Президент

Основным событием на этой неделе в рамках деятельности президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева стала встреча с главами дипломатических миссий и представительств международных организаций, аккредитованных в Казахстане. В ходе этой встречи Нурсултан Назарбаев призвал власти Российской Федерации и Украины приступить к серьезному диалогу и предложил свою помощь для организации переговоров:

«События на юго-востоке Украины привели к резкой конфронтации и неконструктивной публичной полемике между всегда близкими братскими странами, какими являются российские и украинские народы. Это вызывает сожаление у всех друзей этих народов, и честно говоря, у меня особенно. Мы призываем обе стороны начать серьезный диалог для снятия возникших вопросов. Любые конфликты, даже мировые войны заканчиваются за столом переговоров. Я к этому призываю. Мы в этом процессе, в общем-то, и находимся. Я лично большие надежды возлагаю на встречу G20 президентов США и России (…) Это необходимо для дела мира, для нашей общей борьбы с общим вызовом — терроризмом», — отметил президент Казахстана.

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С полным выступлением президента Казахстана можно ознакомиться по ссылке.

В честь дня рождения Нурсултана Назарбаева, который отмечался 6 июля, презентовано очередное издание: «Книга о Великой жизни» российского писателя-документалиста и историка Николая Зеньковича, посвященная первому президенту Республики Казахстан. Отмечается, что отличие нового издания от предыдущих заключается в том, что оно предназначено для детей старшего школьного возраста.

Президента Казахстана с 77-летием поздравили президенты России, КНР, Азербайджана, Белоруссии, Украины, Узбекистана, Таджикистана, Киргизии, Туркмении, Сербии, Армении.

4 июля президент США Дональд Трамппоздравил Нурсултана Назарбаева и народ Казахстана с проведением международной специализированной выставки «ЭКСПО — 2017», проводимой впервые в Центральной Азии.

Правительство

«Руководители казахстанских министерств и ведомств в течение трех последних месяцев «ходили в народ». Конечно, не по своей воле. Проводить отчетные встречи с населением их обязывает законодательство. Хотя, наверное, зря. Как и в случае с отчетами акимов (глав регионов — ИА REGNUM ), формат этих мероприятий приводит только к одному — к имитации несуществующей связи чиновников со всеми нами», — резюмирует Central Asia Monitor проведенные ранее отчетные встречи членов правительства.

Ресурс критикует отсутствие юридически закрепленных критериев проведения отчетных встреч и бездействие по этому поводу общественных советов при министерствах и ведомствах, которые по словам издания, исполняют такую же бутафорскую функцию, как и сами отчетные встречи министров.

Правительство Казахстана между тем сконцентрировало свое внимание на вопросах защиты прав потребителей. В ходе рассмотрения данного вопроса на заседании правительства выяснилось, что граждан, в лидирующей по количеству обращений финансовой сфере, больше всего волнуют вопросы рефинансирования задолженности, а также обслуживания банковских займов. На втором месте оказалось жилищно-коммунальное хозяйство, где больше всего поступило запросов по поводу повышения цен и тарифов на услуги естественных монополий и общественно-значимых рынков, а также на качество услуг кооперативов собственников квартир и управляющих компаний. В сфере розничной торговли самыми проблемными вопросами стали невыдача контрольно-кассовых чеков, обвешивание, обсчет потребителей, а также отсутствие сертификатов качества.

Среди мер, которые предпринимаются правительством для защиты прав потребителей: запрет на использование в рекламе строящихся жилых домов классификации, не предусмотренной строительными нормами, таких как «Бизнес», «Элит», «Эконом"-классы, а также запрет на рекламу биологически активных добавок (БАДов). Кроме того, Министерством национальной экономики планируется усиление защиты прав потребителей на отдельных товарных рынках и регламентация деятельности участников электронной торговли с определением гарантий соблюдения прав потребителей. Вместе с тем, предусматривается ужесточение требований по размещению рекламы, в том числе по времени ее размещения, достоверности и потребительским свойствам товаров.

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Второй темой заседания стал ход проведения приватизации. Были представлены итоги работы по Комплексному плану приватизации на 2016−2020 годы. Министр финансов Республики Казахстан Бахыт Султанов отчитался о 47% исполнении данного плана и представил планы на оставшиеся 3 года.

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Премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев также провел на неделе заседание Государственной комиссии по модернизации экономики, в ходе которого были обсуждены вопросы реализации инвестиционного проекта «Строительство интегрированного газохимического комплекса в Атырауской области» (Первая фаза), а также рассмотрены меры по оздоровлению банковского сектора.

Он также провел очередное заседание Консультационного совета по вопросам налогообложения, на котором были обсуждены вопросы совершенствования налоговой политики, а также рассмотрены вопросы применения норм Налогового кодекса Республики Казахстан в отношении банковских учреждений.

Силовики

Основным событием для силовых структур стало подписание очередного Пятилетнего плана военного сотрудничества на 2018−2022 годы между военными ведомствами Казахстана и США.

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В минувший период также активно обсуждался вопрос усиления Комитета национальной безопасности Казахстана, который существенно расширил свои полномочия, получив возможность вести дела о коррупции против Национального бюро по противодействию коррупции, военных и прокуратуры.

«В связи с отсутствием в стране объективно действующей системы сдержек и противовесов неимоверно возрастает роль личности, в частности президента, который вынужден принимать решения (в том числе и в виде законов) в зависимости от складывающейся ситуации. Вызвано ли решение президента повысить роль КНБ на фоне, как могло показаться, некоторого падения в прошлом его авторитета, например, из-за «Хоргосского дела» (громкое дело о контрабанде и коррупции, когда в обществе заговорили о победе, якобы одержанной финансовой полицией над КНБ) или из-за прошлогодних террористических актов в Актобе, когда тогдашний председатель КНБ Владимир Жумаканов, на взгляд некоторых, бледно выглядел на фоне министра внутренних дел Калмуханбета Касымова, который опровергал его некоторые доклады, — на этот вопрос можно дать лишь вероятностный ответ», — прокомментировал ситуацию директор Казахстанского бюро по правам человека Евгений Жовтис.

По упомянутому «хоргосскому делу» всплыли новые нюансы: на неделе стало известно, что по факту убийства бывшего сотрудника таможни Медета Жамашева задержан Талгат Махатов, бывший ключевым свидетелем против сотрудников КНБ, оказывавших содействие контрабандистам.

Пограничная служба Комитета национальной безопасности на неделе подвела итоги первого этапа совместных оперативно-профилактических мероприятий (СОПМ-2017), направленных на пресечение браконьерской деятельности в акватории Каспийского моря. В мероприятиях принимали участие силы и средства региональных управлений «Бераговая охрана» и «Батыс», смешанной авиаэскадрильи, а также ДШМГ «Боран».

"Осуществлено 109 выходов кораблей и катеров на охрану Государственной границы, продолжительностью 767 суток. Пройдено свыше 45 500 миль. Совершено 54 вертолето-вылета, общий налет составил 62 часа 20 минут, перевезено 166 пассажиров и 4 900 кг различного груза. За период проведения совместных мероприятий пограничными отрядами было выслано 64 удаленных пограничных наряда, задержано 263 нарушителя различных категорий на 61 маломерном судне, изъято свыше 1 250 рыб осетровых пород и почти такое же количество рыбы частиковых пород, а также тюлени. Поднято на борт сетей общей длиной более 409 500 метров, орудий браконьерского лова типа «каллада» общей длиной 42 000 метров, крючьев свыше 47 000 штук. Следует отметить, что с использованием авиации было обнаружено 34 точки выставления орудий браконьерского лова, различные маломерные суда нарушителей и 11 браконьерских баз», — сообщила пресс-служба пограничной службы.

Помимо этого Пограничная служба Казахстана отчиталась об участии в пятом заседании руководителей пограничных служб компетентных органов государств — членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), которое проходило в городе Далянь (КНР). Делегацию Пограничной службы КНБ РК возглавил заместитель председателя КНБ РК — директор Пограничной службы генерал-майор Дархан Дильманов.

Политические партии

По деятельности политических партий можно выделить заявление Коммунистической народной партии Казахстана, о том, что партия ориентируется в развитии казахстанского коммунистического движения на Китай. Заявление было озвучено секретарем Центрального комитета КНПК, депутатом фракции «Народные коммунисты» в Мажилисе (нижняя палата) парламента Казахстана Айкыном Конуровым в интервью агентству Синьхуа.

«Я знаю, что в приоритете у КПК (Коммунистическая партия Китая — ИА REGNUM ) — простой народ. Мы видим, как растет благосостояние граждан Китая, это могут сделать только коммунисты. Коммунистическая идеология шагнула далеко вперед. Ее базисом является простой народ, и если он чувствует заботу государства, партии, то эта страна будет стабильной», — заявил Айкын Конуров.

Он также сообщил, что КНПК тесно сотрудничает с КПК, каждый год делегации КНПК в составе первых руководителей областных комитетов и первичных партийных организаций посещают Китай, между двумя партиями происходит обмен опытом. Делегации КНПК посещают Высшую партийную школу КПК в Пекине и изучают программные документы.

Общенациональная социал-демократическая партия (ОСДП) на неделе обратилась к правительству Казахстана с требованием обнародования всех условий инвестиционных проектов КНР в Казахстане.

«Какова оценка деятельности уже существующих в Республике Казахстан (РК) более 2 800 предприятий с участием китайского капитала в плане их экономической успешности, социальной эффективности, экологической безопасности? Какие меры предусмотрены, чтобы все предполагаемые к строительству в РК новые китайские предприятия в высшей мере соответствовали названным критериям? Какими связанными условиями со стороны КНР сопровождается создание этих предприятий, каким будет соответствующий режим землепользования и трудовой миграции, как будет осуществляться экологический контроль? Существуют ли расчеты, в какой мере деятельность этих предприятий будет генерировать дальнейший рост внешнего долга Казахстана, со всеми вытекающими последствиями?» — поинтересовались представители ОСДП в своем запросе правительству.

Впрочем, как и многие запросы и заявления ОСДП, оно явно останется как без ответа, так и без особой огласки среди населения. Между тем практически все условия работы недропользователей в Казахстане можно легко найти на специальном сайте инициативы прозрачности добывающих отраслей. Однако ОСДП предпочитает делать запросы.

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Гражданское общество

Общественный совет города Алма-Аты представил на неделе свои предложения и замечания по ряду законопроектов, направленных центральным аппаратом партии «Нур Отан» в рамках учета общественного мнения при формировании предложений по совершенствованию законодательства.

«Заключение: данный закон создает значительные коррупционные риски для казахстанского бизнеса, ставит его в неравноправные условия по сравнению с иностранными производителями, ограничит развитие казахстанских СМИ и социальной рекламы, вводит дополнительное становое регулирование, противоречащее регулированию ЕАЭС, не учитывает уже действующие правовые акты по маркировке продукции и детской продукции. Законопроект нельзя принимать в любом виде», — такой вывод сделан после ряда замечаний по законопроекту «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».

Представлены и замечания по законопроектам «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстана по вопросам защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» и «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстана по вопросам деятельности организаций, осуществляющих функции по защите прав ребенка». Подробнее с ними можно ознакомиться по ссылке.

В рамках данного раздела можно также отметить, что выпускник проекта «Новое поколение правозащитников» программы «Права человека» Фонда Сорос-Казахстан, правозащитник Вениамин Алаев на двухлетний срок был избран внештатным советником акима (мэра) города Алма-Аты.

Протестные настроения

На этой неделе стало известно, почему не сбылся прогноз пятилетней давности руководителя школы востоковедения ВШЭ, профессора и доктора исторических наук Алексея Маслова о переселении 8 млн китайцев в Среднюю Азию, из них 5 млн должны были направиться в Казахстан:

«Китай не только по отношению к Казахстану и Центральной Азии, а в целом по отношению ко всем своим северным соседям кардинально изменил тактику. Эта тенденция началась в 2013 году, а в 2014 году всё это обрело статус проекта. Это то, что сегодня называется «Один пояс — один путь». Подобная программа полностью изменила логику того, как Китай продвигается во внешнем мире. И основная идея этого проекта заключается в том, чтобы не способствовать и не стимулировать переселение отдельных китайских граждан, а выкупать или пытаться контролировать сектора экономики, чтобы вместо людей делать капиталовложения. Я коррелировал свои прогнозы с коллегами из США, Великобритании — когда мы делаем прогноз, мы базируемся на текущей ситуации, и мы не можем взять и предсказать то, как китайское правительство будет себя будет вести. Я напомню, что с того момента не просто изменилось руководство КНР, не просто вместо Ху Цзиньтао пришел Си Цзиньпин — сменилась логика развития Китая. КНР объявила абсолютно новую геополитическую концепцию», — объяснил Алексей Маслов.

Однако это вряд ли остановит казахстанскую оппозицию от использования данного прогноза в качестве основной «страшилки» для обеспечения роста китаефобии в Казахстане.

На неделе началась «обкатка» ЭКСПО как площадки для привлечения внимания иностранцев к актуальным для казахстанской оппозиции тем. Первым стало требование освободить Жанболата Мамая, как впрочем, это было и на прошлой неделе.

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В зону критики попало и законодательство Республики Казахстан о реабилитации жертв массовых политических репрессий. В частности, тот пункт, согласно которому статус «пострадавшего от политических репрессий» присуждается только тогда, когда-либо оба родителя, либо единственный родитель были репрессированы. Это вызывает недовольство у тех, у кого репрессировали одного из родителей, но на том основании, что второго родителя репрессия не коснулась, соответствующий статус не выдается.

В фокусе негативного внимания оказался и проведенный на прошлой неделе в Астане Всемирный курултай казахов.

«Ассоциация не внесла ни одного предложения в закон о миграции, принятый в 2015 году. Также прямо не подняла ни одной проблемы перед правительством, чтобы как-то решить сложности, возникающие у казахов при возвращении из-за рубежа на историческую родину. Кроме как изданием книг зарубежных казахских писателей и поэтов, проведением состязаний, ничем другим не занимались», — посетовал Рахым Айыпулы, исполнительный директор республиканской общественной организации «Жебеу», активист, переехавший в начале 1990-х годов из Китая в Казахстан.

По теме преследования в Китае этнических казахов, постоянно поднимаемой ресурсом «Радио Азаттык», содержательное разъяснение представлено в материале ИА REGNUM «Власти КНР продолжают преследовать этнических казахов».

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Очередное заявление общественного движения «Народный фронт по борьбе с коррупцией!», существующего при фонде «Журналисты в беде» Рамазана Есергепова на этой неделе было адресовано президенту Казахстана и содержало требования по повышению статуса казахского языка и погашения внешнего долга Казахстана за счёт семьи Назарбаева. Эта же организация провела 7 июля акцию и отправили через Алма-Атинский почтамт заявление президенту Казахстана, руководству ООН, Евросоюза, международным правозащитным организациям с требованием освободить «несправедливо осужденных» по их мнению граждан Казахстана (Арон Атабек, Макс Бокаев, Талгат Аян, Жанболат Мамай, Сейтказы и Асет Матаевы, Вадим Курамшин, Санат Досов, Саят Ибраев, Амин Елеусинов, Нурбек Кушакбаев, Мухтар Джакишев).

Нормативно-правовые акты

В обозреваемом периоде президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым подписаны следующие документы:

Конституционный закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые конституционные законы Республики Казахстан по вопросам перераспределения полномочий между ветвями государственной власти», направленный на перераспределение отдельных полномочий президента Республики Казахстан, предусмотренных в конституционных законах, между ветвями государственной власти;

Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам дорожного движения», направленный на дальнейшее совершенствование законодательства в сфере дорожного движения;

Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования правоохранительной системы», направленный на усиление правовой защиты сотрудников правоохранительных и специальных государственных органов, военнослужащих при исполнении служебных обязанностей, гуманизацию уголовного законодательства, снижение санкций за правонарушения в предпринимательской среде и декриминализацию экономических составов;

Закон Республики Казахстан «О ратификации протокола о внесении изменений и дополнений в протокол к соглашению между правительством Республики Казахстан и правительством Республики Узбекистан о пунктах пропуска через казахстанско-узбекскую государственную границу от 4 сентября 2006 года»;

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Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам перераспределения полномочий между ветвями государственной власти», направленный на перераспределение отдельных законодательно установленных полномочий президента Республики Казахстан между ветвями государственной власти;

Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственной образовательной накопительной системы», направленный на совершенствование государственной образовательной накопительной системы;

Закон Республики Казахстан «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Киргизской Республики о развитии экономического сотрудничества в условиях евразийской экономической интеграции».

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Тренды

Основное событие недели — день рождения президента и день Астаны. Заканчивается полугодовой цикл законопроектных работ — после ухода парламента на каникулы президент подписывает прошедшие через парламент законы. Большая часть изменений в Конституцию страны, наконец, нашла свое воплощение в законах. Следующий цикл законопроектных работ начнется в сентябре. Остается незакрытым вопрос перераспределения сфер влияния между силовиками: Генеральная прокуратура добровольно ограничила себя новым законом о своей деятельности и вышла из противостояния, КНБ начал резко усиливаться, Национальное бюро по борьбе с коррупцией и МВД пока не определились. Как решится вопрос — неизвестно, но баланс должен выстраиваться заново. Оппозиционная активность поддерживается на нетипичном для лета уровне, хотя и не приводит к особым политическим последствиям, создавая в основном только медийный эффект

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