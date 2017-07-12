Новым первым заместителем генпрокурора Казахстана стал выходец из КНБ

Астана, , 18:36 — REGNUM Распоряжением президента Казахстана Гизат Нурдаулетов назначен первым заместителем Генерального прокурора. Должность была вакантной почти два месяца, после ухода Иогана Меркеля.

Гизат Нурдаулетов родился в 1964 году. Начал трудовую деятельность следователем прокуратуры Джамбульского района Алма-Атинской области. Был зампрокурора этого же района.

В 1996—1997 годах проходил службу в органах Государственного следственного комитета. С 1997 года служил в органах нацбезопасности. Работал заместителем начальника Департамента, начальником Департамента по городу Алма-Ате, Алма-Атинской области, начальником Следственного департамента Комитета национальной безопасности.

С ноября 2016 года до сегодняшнего дня возглавлял Департамент КНБ по Южно-Казахстанской области.

Генерал-майор национальной безопасности. Награждён орденом «Айбын» II степени.

Напомним также, что остальные три заместителя генерального прокурора Казахстана являются сотрудниками прокуратуры: Андрей Кравченко с 1994 года, Ерлик Кененбаев с 1985 года, Марат Ахметжанов с 1991 года. Сам генеральный прокурор работает в прокуратуре с 1986 года. Многие казахстанские эксперты говорят об усилении роли Комитета национальной безопасности в целом и повышении его роли среди силовиков.

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