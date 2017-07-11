Соглашения на €872 млн подписаны между казахстаними и немецкими компаниями

Астана, , 15:44 — REGNUM 10-е заседание казахстано-германского делового совета прошло сегодня, 11 июля, в Астане. Организатором мероприятия выступил Национальный управляющий холдинг «Байтерек».

Как заявил на заседании министр по инвестициям и развитию Женис Касымбек, за период с 2005 года по 1-й квартал 2017 года приток прямых инвестиций из Германии в Казахстан составил порядка 4 млрд долл. США. Товарооборот Казахстана с Германией по итогам 2016 года составил 1,7 млрд долл. США.

«Германские компании принимают активное участие в развитии индустриализации нашей страны и реализуют новые инвестиционные проекты. Мы заинтересованы в привлечении германских инвестиций в экономику нашей страны, и министерство готово оказать всю необходимую помощь для реализации совместных проектов», — отметил Женис Касымбек.

По итогам заседания казахстанско-германского делового совета состоялось подписание 21 коммерческого соглашения на 872 млн евро. Подписанные документы касались сотрудничества как в области энергосбережения и повышения энергоэффективности, так и снабжения промышленными и техническими газами, машиностроения, развития сети строительных рынков, а также вопросов высокотехнологичного партнерства. В частности, были заключены:

меморандум о сотрудничестве в области энергоэффективности и модернизации промышленной и энергетической инфраструктуры между министерством по инвестициям и развитию Казахстана и немецким энергетическим агентством DENA,

меморандум о взаимодействии и сотрудничестве в области машиностроения между ОЮЛ «Союз машиностроителей Казахстана» и «Союз машиностроителей Германии»,

меморандум о сотрудничестве между министерством по инвестициям и развитию и компанией «Asadel International» по развитию сети строительных рынков OBI,

меморандум о сотрудничестве между министерством по инвестициям и развитию и «Heidelbergcement Kazakhstan»,

рамочное соглашение о сотрудничестве по поддержке инвестиционной деятельности между АО «НК «Kazakh Invest» и Linde Group,

соглашение о сотрудничестве между АО «Казгеология» и ТОО «ULMUS Kazakhstan»,

меморандум о сотрудничестве между АО «НАТР» и TUM International по созданию немецкого технологического и кластерного центра в Астане,

меморандум о сотрудничестве по Industry 4.0. между АО «Казахстанский институт развития индустрии» и институтом Fraunhofer.

За день до делового совета в Астане прошло также заседание другой казахстано-германской структуры: 20-е юбилейное заседание Берлинского Евразийского клуба на тему: «Казахстан и Германия — 25 лет партнерства: сотрудничество в энергетическом, технологическом и сырьевом секторе». Берлинский Евразийский клуб — это диалоговая площадка, функционирующая с 2012 года. Функции секретариата клуба совместно осуществляют посольство Казахстана в ФРГ и Восточный комитет германской экономики — ведущая экономическая организация страны, занимающаяся актуальной международной проблематикой в области глобальной экономики.

От казахстанской стороны в мероприятии приняли участие заместитель министра иностранных дел Роман Василенко, депутат Мажилиса (нижней палаты) парламента Альберт Рау, посол Казахстана в ФРГ Болат Нусупов, председатель правления Внешнеторговой палаты Казахстана Аян Еренов, заместитель председателя правления АО «НК «Kazakh Invest» Нурсултан Джиенбаев, а также представители госорганов и частных структур.

С немецкой стороны участвовали депутат Бундестага, председатель Казахстанско-Немецкого общества Карин Штренц, управляющий директор Восточного комитета германской экономики Михаэль Хармс, посол ФРГ в Казахстане Рольф Мафаэль, главный управляющий директор Федеральной Ассоциации немецкой индустрии Йоахим Ланг, директор Европейского центра энергетики и безопасности ресурсов (EUCERS) при King's College в Лондоне Фридберт Пфлюгер, глава представительства Немецкой экономики в Центральной Азии Йорг Хетч, заместитель руководителя отделения компании «Rödl & Partner Wirtschaftsprüfer Steuerberater Rechtsanwälte KASACHSTAN» Михаэль Квиринг и глава по Центральной Азии компании «Siemens LLP» Аудрис Барцявичюс и др.

Заместитель министра иностранных дел Роман Василенко в своем обращении отметил прогресс, достигнутый между Казахстаном и Германией в области изучения и переоценки казахстанских месторождений твердых полезных ископаемых (меди, свинца, цинка, олова, ванадия, тантала, вольфрама, молибдена, титана и др.), представляющих стратегический интерес для германской экономики. Ряд компаний, такие как «ULMUS FUND», «AurumDeutschland AG», и «ICMDHoldingGmbH», уже приступили к реализации своих проектов.

В ответ с подробным докладом об интересах немецких компаний в сфере энергетики, технологии и в сырьевом секторе Казахстана рассказал известный немецкий политик, директор Европейского центра энергетики и безопасности ресурсов (EUCERS) при King's College в Лондоне профессор Фридберт Пфлюгер.

Экспертные делегации Казахстана и Германии в ходе подиумной дискуссии обменялись мнениями по ряду интересующих их тем и ответили на вопросы гостей и СМИ.

Напомним также, что по данным Министерства иностранных дел Республики Казахстан, Германия входит в число ведущих партнеров Казахстана в Европейском Союзе. По итогам 2015 года двусторонний товарооборот составил 2,328 млрд долл. США (экспорт — 343 млн, импорт — 1,985 млрд), что на 15,7% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2014 годом (2,761 млрд).

Традиционно ведущие экспортные статьи Германии включают машины и оборудование, электротовары, автомобили, приборы, медикаменты. Казахстан поставляет углеводороды (удельный вес — 90%), металлы, химическое сырье, ферросплавы.

За последние 4 года совместно с германскими компаниями в Казахстане реализовано 19 крупных инвестиционных проектов в сфере строительства, торговли, промышленного производства, разработки месторождений и т.п. на сумму порядка 2,4 млрд евро. Крупнейшими партнерами являются компании Siemens, Knauf, MetroCash&Carry, Heidelberg Cement, Quaesta Capital, Linde AG и др.

Всего в Казахстане зарегистрировано более 1500 экономических структур с участием немецкого капитала, включая совместные предприятия, представительства немецких компаний и банков. Активно действует более 700 немецких предприятий. Сотрудничество осуществляется в сфере обрабатывающей промышленности, строительства, транспорта и связи, сельского хозяйства, прочих коммунальных, социальных и персональных услуг и других отраслях экономики.