Германия намерена усилить свое присутствие в Казахстане

Астана, , 15:04 — REGNUM После проведения заседаний казахстанско-германского делового совета и Берлинского Евразийского клуба следующим мероприятием в отношениях между странами стал официальный визит президента ФРГ Франка-Вальтера Штейнмейера.

«Думаю, что германский народ в вашем лице обрел очень авторитетного президента. Мы давно с вами знакомы, сотрудничество и встречи с вами всегда приятны. Когда вы занимали должность министра иностранных дел, нами обсуждался широкий круг различных вопросов. Сейчас имеются новые программы нашего сотрудничества, и казахстанская сторона заинтересована развивать эти отношения во всех направлениях. В рамках вашего визита проходит Деловой совет, будут подписаны около 20-ти соглашений между бизнес-структурами наших стран», — сказал президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, поздравляя немецкого коллегу с избранием.

Отдельно Нурсултан Назарбаев остановился на гуманитарном сотрудничестве:

«Мы ведем работу в научно-образовательной, культурно-гуманитарной сферах. Важным в партнерстве являются прочные связи многотысячной немецкой общины Казахстана и казахстанских немцев в Германии. Благодаря поддержке Германии и личным усилиям господина Штайнмайера была принята первая стратегия Европейского союза по Центральной Азии на 2007−13 годы, а также запущена водная инициатива для нашего региона. Выражаем признательность вам и вашей стране за ратификацию соглашения о расширенном партнерстве Казахстана с ЕС. Мы высоко оцениваем роль Германии в мировой политике, в частности, недавно принимавший в Гамбурге саммит «Большой двадцатки». Естественно, мы обсуждали проблему на Украине, на Ближнем Востоке и затронули тему гуманитарно-культурных отношений, расширения казахстанско-немецкого университета, подготовки кадров», — также добавил президент.

В свою очередь, Президент Федеративной Республики Германия от имени всей германской делегации поблагодарил Нурсултана Назарбаева за приглашение посетить Казахстан.

«Именно в этом году исполняется 25 лет с момента установления дипломатических отношений между нашими государствами. За эти четверть века крепли и становились более тесными взаимоотношения в экономике, культуре и политике. Одним из показателей роста этих деловых отношений является активное участие германских организаций и компаний в выставке «Астана ЭКСПО — 2017», и я очень рад, что день Германии на этой выставке совпал с моим визитом», — сказал Штайнмайер.

Кроме того президент Штайнмайер дал оценку ситуации в Казахстане и его усилиям во внешней политике:

«Изменения произошли в казахстанской конституции. Вы делали то, что не является само собой разумеющимся. Вы отдали часть полномочий парламенту и правительству. Я себе позволю сказать, мы бы хотели, чтобы инициированный вами путь открытия в сторону Европы и расширения верховенства закона, реформы, которые проводятся здесь в Казахстане, были продолжены. Вам известно, что я высоко оцениваю ваш анализ, совет о ситуации в регионе (Центральная Азия) в целом. Сегодня говоря о конфликте на Украине и на Ближнем Востоке, мы вели открытый и честный обмен мнениями. В двусторонних отношениях мы не ограничиваемся экономическими вопросами, хотя, конечно, в этом русле существует обоюдный интерес», — сказал Франк-Вальтер Штайнмайер.

После официальной церемонии, президенты провели переговоры в узком составе. Затем в план совместных мероприятий было включено посещение павильона Германии на международной выставке «ЭКСПО-2017».

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