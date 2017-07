Казахстан и Китай подписали семь документов на сумму 160 млн долларов

Астана, , 11:00 — REGNUM Казахстан и Китай подписали семь документов о сотрудничестве в сфере торговли и привлечения инвестиций в агропромышленный комплекс на общую сумму 160 млн долларов. Такую информацию представил накануне, 11 июля, официальный сайт премьер-министра Республики Казахстан (РК).

Пока известны детали только пяти соглашений. Основной документ был подписан между министерствами сельского хозяйства двух стран:

«Министерствами сельских хозяйств РК и КНР подписан Меморандум о взаимопонимании по созданию образцовой зоны аграрного сотрудничества на базе НАО «Национальный аграрный научно-образовательный центр», что будет способствовать созданию совместных перерабатывающих производств и внедрению инноваций в сельском хозяйстве», — сообщил министр сельского хозяйства Республики Казахстан Аскар Мырзахметов.

Еще один документ был подписан между ТОО «Жаннур-Астана групп» и китайской фирмой «Семеноводческая компания Тиньян Иньхай провинции Хэнань». Меморандум о сотрудничестве касается создания в Казахстане полного цикла обработки зерновых культур, который включает в себя и трансферт технологий в области семеноводства.

Помимо этого, был подписан ряд соглашений между АО «НК «Продовольственная контрактная корпорация» и китайскими компаниями: соглашение о сотрудничестве и торговле зерновыми и масличными культурами с компанией Xi'an Aijugrain&OilIndustry Group Co Ltd, соглашение о сотрудничестве и торговле зерновыми культурами с компанией Xinjiang Zhaofenghe Bio-technology Co., LTD, а также меморандум о сотрудничестве и торговле с Zhongxinjian LLC (ООО «Чжунсиньцзянь»). Согласно этим документам, казахстанские сельхозтоваропроизводители поставят в КНР 200 тыс. тонн зерновых и 100 тыс. тонн масличных культур. Кроме того, стороны создадут терминал для хранения вышеуказанных культур в приграничной зоне.

Все соглашения были заключены в рамках прошедшего казахстанско-китайского аграрного инвестиционного форума, в работе которого приняли участие свыше 100 представителей бизнеса, образования и науки обеих стран. Мероприятие прошло в рамках визита в Казахстан министра сельского хозяйства КНР Хань Чанфу.

Напомним, за период с января по апрель 2017 года товарооборот сельхозпродукции и продуктов переработки сельскохозяйственного сырья между Казахстаном и Китаем увеличился на 14,5% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года и составил 113,2 млн долл. США. При этом импорт китайских товаров в Казахстан увеличился на 23,7% — с 41,7 до 51,6 млн долл. США, а экспорт сельскохозяйственных товаров из Казахстана в Китай на 7,7% — с 57,2 до 61,6 млн долл. США.

Напомним также, между Министерством сельского хозяйства Республики Казахстан и Главным управлением надзора за качеством, инспекции и карантина (ГУНКИК) КНР подписано шесть протоколов касательно упрощения процедур по экспорту пшеницы, живых племенных лошадей, соевых бобов, пшеничных отрубей, меда, мяса мелкого рогатого скота:

по фитосанитарным требованиям к экспортным партиям пшеницы из Республики Казахстан в Китайскую Народную Республику (14 декабря 2015 года, г. Пекин);

по требованиям карантина и охраны здоровья, предъявляемым к животным семейства лошадиные (племенные лошади), экспортируемым из Республики Казахстан в Китайскую Народную Республику (2 сентября 2016 года, г. Ханчжоу);

по фитосанитарным требованиям к экспортным партиям соевых бобов из Республики Казахстан в Китайскую Народную Республику (2 сентября 2016 года, г. Ханчжоу);

по фитосанитарным требованиям к экспортным партиям пшеничных отрубей из Республики Казахстан в Китайскую Народную Республику (31 марта 2017 года, г. Пекин);

по инспекции, карантину и санитарным требованиям, предъявляемым к меду, экспортируемому из Казахстана в Китай (14 мая 2017 года, г. Пекин);

по инспекции, карантину и ветеринарно-санитарным требованиям, предъявляемым к замороженному мясу мелкого рогатого скота, экспортируемому из Республики Казахстан в Китайскую Народную Республику (8 июня 2017 года, г. Астана).

Кроме того, в рамках ранее подписанных межгосударственных соглашений, в Казахстане реализуется целый ряд совместных инвестиционных проектов в области переработки рапсового масла, молока, мяса, томатов и других сельскохозяйственных продуктов. В рамках сотрудничества с Citic Group ведутся подготовительные работы по реализации двух крупнейших проектов по переработке зерна и пшеничной соломы. Помимо этого, АО «Казахским агротехническим университетом им. С. Сейфуллина» подписаны соглашения с Северо-Западным университетом сельского и лесного хозяйства Китая о создании совместного агротехнопарка и с китайской картофельной компанией XISEN о создании совместного экспериментального демонстрационного стационара по выращиванию картофеля.

