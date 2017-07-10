В Казахстане по подозрению в коррупции задержаны чиновники Минздрава

Астана, , 11:15 — REGNUM По подозрению в систематическом получении взяток и лоббировании интересов фармацевтических компаний задержаны сотрудники Минздрава Казахстана, сообщила пресс-лужба Национального бюро по противодействию коррупции.

Задержаны и с санкции суда заключены под стражу следующие лица: исполняющая обязанности председателя Комитета фармации Министерства здравоохранения Лариса Пак, руководитель департамента фармации по Павлодарской области Зауре Кажинова, главный специалист Комитета фармации по Южно-Казахстанской области Полатхан Имамходжаев. Главный эксперт Комитета фармации Даниля Ибраева задержана и помещена под домашний арест.

По подозрению в даче взятки задержана исполнительный директор ТОО «НПО «Зерде» Эльмира Жузбаева.

Объем взяток — около 10 миллионов тенге (1,85 млн рублей). Также задержанные чиновники подозреваются в совершении хищения бюджетных средств путем завышения стоимости медицинских препаратов, закупаемых в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи.

ТОО «НПО «Зерде» входит в десятку наиболее крупных дистрибьюторов лекарств в Казахстане, имеет около 30 аптек в Чимкенте, согласно обзора фармацевтического рынка Казахстана, проведенного «DAMU Research» для Национальной палаты предпринимателей «Атамекен». Сумма налогов, выплаченная «Зерде» в 2016 году, по данным Комитета государственных доходов, составляет 160,8 миллиона тенге (31,5 млн рублей), что дает годовую выручку примерно в 2 миллиарда тенге (391 млн рублей).

Напомним также, что Лариса Пак занимает должность исполняющего обязанности председателя Комитета фармации с 2017 года, работает в системе Министерства здравоохранения уже 19 лет.

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