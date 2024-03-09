Материалы с тегом «ЗРК С-300»
«Искандер» уничтожил два американских ЗРК Patriot ВСУ, сообщил источник
Среди уничтоженных ударом «Искандера» в Донбассе комплексов ПВО — два американских ЗРК Patriot, сообщил «РИА Новости» источник в силовых структурах. «Произвели анализ видео объективного контроля, пришли к выводу, что на кадрах не только С-300, как утверждали ранее, две из трёх уничтоженных машин —...
новость часа
9 марта 2024
Уничтожение «Искандером» украинской пусковой установки С-300 сняли на видео
Министерство обороны России 9 марта опубликовало видео уничтожения пусковой установки зенитной ракетной системы С-300 украинской армии в районе города Покровска в ДНР. Установку ЗРК С-300 уничтожил точным ударом оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер». Удар по С-300 сопровождался мощным...
9 марта 2024
ФСБ опубликовала кадры задержания украинского агента в Ростове-на-Дону
Федеральная служба безопасности (ФСБ) опубликовала кадры задержания украинского шпиона, жителя Мелитополя Сергея Кривицкого, которого приговорили к 11 годам и шести месяцам лишения свободы за попытку купить компоненты к ЗРК С-300. Видеокадры задержания предоставили журналистам в Центре общественных...
новость часа
28 февраля 2024
ВС РФ уничтожили украинскую пусковую установку С-300 и станцию РЭБ
Вооружённые силы России в ходе проведения специальной военной операции в минувшие сутки уничтожили пусковую установку зенитного ракетного комплекса С-300 и станцию радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD» ВСУ, сообщили 14 февраля в Министерстве обороны. «Оперативно-тактической авиацией, беспилотными...
14 февраля 2024
Путин сообщил, что Россия поставила Таджикистану восемь установок С-300
Россия поставила в Таджикистан восемь установок зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-300 для единой системы ПВО в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом сообщил президент России Владимир Путин на совещании с правительством РФ. «Мы уже поставили в Таджикистан два...
22 ноября 2023
Стало известно, какое будущее ждёт самолеты F-16 на Украине
После того как российские ПВО всего за пять дней сбили 24 самолета ВСУ, украинские военные 10 раз подумают, перед тем как садиться за штурвалы F-16, которые им передаст блок НАТО. Об этом корреспонденту ИА Регнум 25 октября заявил военный эксперт Алексей Леонков. Ранее министр обороны Сергей Шойгу...
25 октября 2023