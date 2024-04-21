Днепропетровск, Украина, 21 апреля, 2024, 16:49 — ИА Регнум. Российские военные нанесли удары по украинскому военному аэродрому Днепр, уничтожив многоцелевой истребитель четвёртого поколения МиГ-29, сообщил 21 апреля на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА Регнум

Представитель ведомства уточнил, что удары по украинским объектам нанесли оперативно-тактическая авиация российской армии, ракетные войска и артиллерия. Они также уничтожили украинскую пусковую установку ЗРК С-300ПС и радиолокатор обнаружения воздушных целей.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3883434" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Уничтожение самолёта МиГ-29 воздушных сил Украины на аэродроме Днепр

Как сообщало ИА Регнум, 19 апреля Конашенков проинформировал о том, что в зоне СВО российские военные за неделю уничтожили три МиГ-29, а также четыре военно-транспортных самолёта Ан-26 ВСУ.

Комментируя данные об уничтожении в зоне СВО МиГ-29 и С-300, британский эксперт Александр Меркурис заявил, что самолёты, которые сбили российские военные, вылетали с авиабазы под Днепропетровском. Он сообщил, что ВСУ в результате нанесённых Россией ударов лишились четырёх установок С-300.

Днём ранее, 18 апреля, Конашенков сообщил об уничтожении российскими военными в зоне спецоперации двух пусковых установок с радиолокатором подсвета и наведения зенитного ракетного комплекса С-300.

Многоцелевой истребитель четвёртого поколения МиГ-29 предназначен для нанесения ударов по воздушным целям всех типов в простых и сложных метеоусловиях, в том числе в условиях постановки радиопомех. Удары по воздушным целям наносят управляемые ракеты и бортовая пушка. Также МиГ используют для ударов по наземным целя с применением неуправляемых средств поражения в условиях визуальной видимости.

МиГ-29 стоят на вооружении в России, Белоруссии, на Украине, в Сирии, в ряде стран Азии и Африки.

Зенитно-ракетные комплексы С-300 способны сбивать различные цели на высотах от десяти метров на дальности от нескольких километров до 75–200 километров — в зависимости от типа применяемых элементов семейства С-300. В СССР их ввели в эксплуатацию в 1975 году.