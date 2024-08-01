Лондон, 1 августа, 2024, 17:05 — ИА Регнум. Переданные Украине истребители F-16 столкнутся с «грозными» системами российской противовоздушной обороны (ПВО) С-300 и С-400. Об этом сообщает британский телеканал Sky News.

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«Украинским F-16 будут противостоять грозные российские мобильные зенитные ракетные комплексы С-300 и С-400, которые могут одновременно поражать множество самолетов в воздухе», — говорится в материале.

Автор публикации отмечает, что президенту Владимиру Путину, «вероятно, понравится картина с уничтоженными F-16 из стран НАТО».

Вместе с этим в статье говорится, что Россия попытается уничтожить F-16 на земле ракетами дальнего радиуса действия.

«Украинцам нужно будет держать F-16 в укреплённых ангарах, рассредоточивать их между различными локациями, быть готовыми к быстрому взлету в случае воздушной тревоги и использовать ложные модели самолётов», — пишет SkyNews.

Как передавало ИА Регнум, военный эксперт Василий Дандыкин отметил, что у России есть все средства для уничтожения американских истребителей F-16, а у Киева есть ряд препятствий для использования этих самолётов.

Представитель Белого дома Джон Кирби в ходе брифинга 31 июля отказался подтвердить данные о передаче Киеву первой партии американских истребителей F-16. Кирби отметил, что в Вашингтоне не сомневаются, что ВСУ смогут начать применение полученных самолётов к концу лета 2024 года.

Агентство Bloomberg со ссылкой на источники 31 июля информировало, что первая партия американских истребителей F-16 прибыла на Украину. Количество поставленных военных самолётов не уточняется.

Официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков 27 июня заявил, что российские военные нанесли групповой удар по аэродромной инфраструктуре Украины, на которой планировали размещать самолёты западных стран. Генерал подчеркнул, что цель удара достигнута, российские военные поразили все назначенные объекты.

Путин 13 июля 2023 года заявил, что новые поставки вооружений Киеву с точки зрения возможного изменения на поле боя ничего не дадут, только усугубят ситуацию для Украины.

Российский лидер 17 июня 2023 года отмечал, что американские истребители, если Киев получит их, будут гореть в огне российских ракет так же, как горят немецкие танки Leopard.