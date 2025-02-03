Москва, 3 февраля, 2025, 13:47 — ИА Регнум. Концерн «Калашников» впервые представит новый зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) на международной выставке вооружений IDEX 2025 в столице Объединённых Арабских Эмиратов Абу-Даби. Об этом 3 февраля сообщила пресс-служба компании.

АО «Концерн «Калашников» ЗРК «Крона-Э»

ЗРК разработан для работы в ближнем радиусе действия в рамках территориальной противовоздушной обороны. Он предназначен для прикрытия от ударов с воздуха городской инфраструктуры и объектов особой важности. Основные цели комплекса — вражеские беспилотники среднего класса.

«Крона-Э» — это комплекс средств обнаружения, управления и автоматизированных мобильных боевых машин или стационарных боевых модулей, оснащённых средствами поражения, объединённых между собой в единую систему. Средствами поражения ЗРК являются зенитные управляемые ракеты 9М340 и 9М333», — говорится в Telegram-канале концерна.

Выставка IDEX 2025 пройдёт с 17 по 21 февраля.

Как передавало ИА Регнум, «Калашников» также представит на выставке в Абу-Даби новый дрон-камикадзе КУБ-2-Э, разработанный в малом и среднем классах. Манёвренность и оптика БПЛА позволяют наносить им удары по движущимся целям. Беспилотник способен работать в том числе ночью, при температурах от –40 °С до +50 °С.

Кроме того, российский концерн представил на IDEX 2025 новый ручной пулемёт с ленточным питанием РПЛ-7. Конструкция оружия позволяет работать с ним правой или левой рукой. На пулемёт также можно устанавливать оптические и ночные прицелы, целеуказатель, фонарь и другие приспособления.