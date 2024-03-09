Уничтожение «Искандером» украинской пусковой установки С-300 сняли на видео
МО РФ показало видео уничтожения установки С-300 ВСУ под Покровском в ДНР
Покровск, ДНР, 9 марта, 2024, 15:49 — ИА Регнум. Министерство обороны России 9 марта опубликовало видео уничтожения пусковой установки зенитной ракетной системы С-300 украинской армии в районе города Покровска в ДНР.
Установку ЗРК С-300 уничтожил точным ударом оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер». Удар по С-300 сопровождался мощным взрывом. Минобороны показало момент взрыва с разных расстояний.
Как сообщало ИА Регнум, 9 марта официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков на ежедневном брифинге сообщил, что российские военные уничтожили ЗРК С-300 в районе Покровска.
Официальный представитель Минобороны также сообщал на брифинге 5 марта об ударах российских беспилотников, авиации, ракетных войск и артиллерии по пусковым установкам С-300 и «Бук» в ДНР.
В середине февраля российские военные нанесли «Искандером» удар по украинскому полигону в городе Селидово. Для этой цели использовали крылатую ракету с кассетной боевой частью, каждая боеголовка которой содержала 54 осколочных боевых элементов неконтактного подрыва. Как сообщил военкор Александр Коц, полигон превратился в мясорубку.
Глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что комплексы «Искандер» и «Кинжал» нужно доработать с учётом их применения в зоне спецоперации.