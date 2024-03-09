Покровск, ДНР, 9 марта, 2024, 15:49 — ИА Регнум. Министерство обороны России 9 марта опубликовало видео уничтожения пусковой установки зенитной ракетной системы С-300 украинской армии в районе города Покровска в ДНР.

Кадр из видео

Установку ЗРК С-300 уничтожил точным ударом оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер». Удар по С-300 сопровождался мощным взрывом. Минобороны показало момент взрыва с разных расстояний.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3872740" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Кадры уничтожения пусковой установки ЗРС С-300 ВСУ в районе населённого пункта Покровск (ДНР)

Как сообщало ИА Регнум, 9 марта официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков на ежедневном брифинге сообщил, что российские военные уничтожили ЗРК С-300 в районе Покровска.

Официальный представитель Минобороны также сообщал на брифинге 5 марта об ударах российских беспилотников, авиации, ракетных войск и артиллерии по пусковым установкам С-300 и «Бук» в ДНР.

В середине февраля российские военные нанесли «Искандером» удар по украинскому полигону в городе Селидово. Для этой цели использовали крылатую ракету с кассетной боевой частью, каждая боеголовка которой содержала 54 осколочных боевых элементов неконтактного подрыва. Как сообщил военкор Александр Коц, полигон превратился в мясорубку.

Глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что комплексы «Искандер» и «Кинжал» нужно доработать с учётом их применения в зоне спецоперации.