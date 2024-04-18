Москва, 18 апреля, 2024, 14:24 — ИА Регнум. Российские военные в зоне спецоперации уничтожили пункт управления оперативного командования «Север» и вооружения ВСУ, сообщил 18 апреля на брифинге официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Михаил Воскресенский/РИА Новости

Он сообщил, что удар по украинским войскам нанесли оперативно-тактическая авиация, ракетные войска и артиллерия.

В течение суток российские военные уничтожили, помимо командного пункта, две пусковых установки с радиолокатором подсвета и наведения ЗРК С-300, склад боеприпасов ВСУ, склады вооружения и топлива. Поражение живой силе и военной технике ВС России нанесли в 126 районах.

«Средствами противовоздушной обороны за сутки сбит 251 украинский беспилотный летательный аппарат, две тактические ракеты «Точка-У», а также 33 реактивных снаряда Vampire», — рассказал Конашенков.

Также представитель Минобороны сообщил об уничтожении российскими военными на купянском направлении украинского танка, гаубицы «Мста-Б» и двух орудий Д-20. ВСУ потеряли 30 военных. Удары по украинским подразделениям российские военные нанесли в Харьковской области районе села Синьковка, в ЛНР — в районе села Червоная Диброва и посёлка Новосёловское, ДНР — в районе села Григоровка.

На донецком, авдеевском и южнодонецком направлении российские войска улучшили в течение суток своё положение, сообщил Конашенков. На херсонском направлении ВС России нанесли по украинским силам комплексный удар в районах села Работино в Запорожской области, сёл Змеевка и Никольское и посёлка Ивановка в Херсонской области.