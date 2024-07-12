Вашингтон, 12 июля, 2024, 05:17 — ИА Регнум. Греция не будет поставлять Украине зенитные ракетные комплексы Patriot и С-300, несмотря на просьбы союзников по НАТО, заявил премьер-министр страны Кириакос Мицотакис на пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Вашингтоне 11 июля.

Иван Шилов ИА Регнум С-300

«Греция не будет предоставлять Украине ни комплексы Patriot, ни С-300. Мы не предоставили другие типы зенитных систем меньшей дальности», — приводит его слова телеканал ERTnews.

Мицотакис добавил, что Греция также не принимает участия в поставках истребителей F-16. По его словам, Афины поддерживают поставки оружия Украине, но в то же время призывают страны Евросоюза делать это расчётливо и не допускать ущерба собственной обороноспособности.

Как передавало ИА Регнум, в апреле СМИ сообщили, что Греция может передать Украине комплексы Patriot, если Соединённые Штаты предоставят финансовые компенсации, а также гарантии безопасности в связи с «угрозой», якобы исходящей со стороны Турции. На данный момент Греция располагает шестью батареями ЗРК Patriot, одна из которых при этом находится в Саудовской Аравии.

Российская сторона неоднократно призывала страны Запада воздержаться от предоставления Украине военной помощи. Как подчёркивал президент России Владимир Путин, никакие вооружения, в том числе истребители F-16, не способны изменить ход специальной военной операции. Глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров указывал, что любые военные грузы, предназначенные для ВСУ, являются законной целью для российских военных. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, поставки оружия Украине только истощают ресурсы стран, участвующих в поддержке Киева.