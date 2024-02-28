Ростов-на-Дону, 28 февраля, 2024, 11:45 — ИА Регнум. Федеральная служба безопасности (ФСБ) опубликовала кадры задержания украинского шпиона, жителя Мелитополя Сергея Кривицкого, которого приговорили к 11 годам и шести месяцам лишения свободы за попытку купить компоненты к ЗРК С-300. Видеокадры задержания предоставили журналистам в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Кадр из видео

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На кадрах видно, как сотрудники ФСБ задерживают Кривицкого и его сообщника у стадиона «Гребной канал», валят их на землю и заключают в наручники.

Затем сотрудники ФСБ демонстрируют в багажнике автомобиля клистрон от С-300, паспорт гражданина Украины с пропиской в Запорожской области и 1000 долларов США наличными.

Как передавало ИА Регнум, Ростовский областной суд признал виновным Кривицкого в шпионаже (статья 276 УК РФ) и приговорил его к 11 годам и шести месяцам колонии строгого режима.

В ФСБ отметили, что вина украинца доказана полностью. Кроме того, он пытался организовать поставку аналогичных приборов украинской стороне в ноябре 2019 года. Российские органы безопасности пресекли эту попытку.

При таких же обстоятельствах, напомнили в спецслужбе, в Москве ранее задержали украинца Василия Василенко 1967 года рождения. Он приехал в город по поручению Кривицкого, чтобы купить клистроны. Василенко уже отбывает наказание в исправительной колонии.

До этого, 21 февраля, в подмосковной Лобне силовики задержали уроженца города Ярославля. По информации ФСБ, он намеревался подорвать автомобиль сотрудника правоохранительных органов по заданию украинских спецслужб. Возбуждено уголовное дело по статьям «теракт» и «госизмена».