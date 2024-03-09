Москва, 9 марта, 2024, 17:34 — ИА Регнум. Среди уничтоженных ударом «Искандера» в Донбассе комплексов ПВО два американских ЗРК «Patriot», сообщил «РИА Новости» источник в силовых структурах.

Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

«Произвели анализ видео объективного контроля, пришли к выводу, что на кадрах не только С-300, как утверждали ранее, две из трёх уничтоженных машин — это ЗРК «Patriot», — рассказал агентству источник.

Ранее, 9 марта, официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков сообщил, что российские военные уничтожили ЗРК С-300 в районе Покровска. Установку ЗРК С-300 уничтожил точным ударом оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер». Удар сопровождался мощным взрывом.

Министерство обороны также 9 марта опубликовало видео уничтожения пусковой установки ЗРК С-300 ВСУ в ДНР. Момент взрыва показали с разных расстояний.

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«Искандер» — семейство российских оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК), в которое входят «Искандер», «Искандер-М», «Искандер-К», «Искандер-Э». ОТРК «Искандер» разработало «Конструкторское бюро машиностроения» (КБМ). Основным назначением ракетных комплексов стало нанесение ударов по важнейшим объектам противника, прикрываемых средствами ПВО, на дальностях до 500 км. «Искандер» является основой для ракетного комплекса «Кинжал».

Глава Минобороны России Сергей Шойгузаявил, что комплексы «Искандер» и «Кинжал» следует доработать с учётом их применения в зоне СВО.