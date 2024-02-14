Москва, 14 февраля, 2024, 16:20 — ИА Регнум. Вооружённые силы России в ходе проведения специальной военной операции в минувшие сутки уничтожили пусковую установку зенитного ракетного комплекса С-300 и станцию радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD» ВСУ, сообщили 14 февраля в Министерстве обороны.

Дмитрий Ягодкин/ТАСС

«Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации уничтожена пусковая установка зенитного ракетного комплекса С-300, станция радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD», а также поражены живая сила и военная техника ВСУ в 126 районах», — сообщил на брифинге Минобороны официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Также 14 февраля в Минобороны сообщили, что на краснолиманском направлении подразделения российских войск улучшили положение по переднему краю. Были отражены две атаки ВСУ, противник потерял более 300 военнослужащих. На купянском направлении в минувшие сутки потери ВСУ составили до 130 человек.

Средств ПВО в минувшие сутки сбили вертолёт Ми-24 ВСУ в районе Работина в Запорожской области, отметили в ведомстве. С начала специальной военной операции ВС РФ уничтожили более 15 тыс. танков и других боевых бронированных машин ВСУ, сообщили также в Минобороны.

9 февраля Конашенков сообщал, что российские военные за минувшие сутки уничтожили в зоне проведения специальной военной операции две пусковые установки и радиолокатор зенитного ракетного комплекса С-300 ВСУ.