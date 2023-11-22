Москва, 22 ноября, 2023, 14:18 — ИА Регнум. Россия поставила в Таджикистан восемь установок зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-300 для единой системы ПВО в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом сообщил президент России Владимир Путин на совещании с правительством РФ.

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«Мы уже поставили в Таджикистан два дивизиона наших систем ПВО С-300 — это восемь пусковых установок. В целом мы готов к работе, готовы к продолжению и завершению этой работы по ОДКБ», — сказал Путин.

Кроме того, в ходе совещания президент рассказал о формировании единой системы ПВО стран ОДКБ.

21 ноября в ходе официального визита в Россию президент Таджикистана Эмомали Рахмон выразил особую благодарность российским правоохранительным органам и спецслужбам заслаженную работу и координацию взаимодействия с профильными ведомствами республики.

Как передавало ИА Регнум, в октября в Казахстане на полигоне «Матыбулак» завершились совместные учения Коллективных сил оперативного реагирования государств — членов ОДКБ.

Отмечалось, что в ходе учений подразделения ракетных войск и артиллерии действовали во взаимодействии с наземными войсками и авиацией, а все средства поражения совместного контингента Коллективных сил ОДКБ действовали в едином информационно-боевом пространстве при комплексной поддержке воздушной, наземной, радиолокационной, оптико-электронной разведки. Огневую поддержку, прикрытие и обеспечение действий сухопутных подразделений, высадку тактического воздушного десанта, эвакуацию раненых и больных обеспечили фронтовая и армейская авиация ВВС Казахстана и ВКС России в составе смешанных авиационных групп.